Flytta hit som pensionär – bara 7 procent i skatt

Bara Frankrike beskattar

Frankrike är särskilt fördelaktigt för pensionärer med ”normala pensioner”. En förklaring är att bara Frankrike har rätt att beskatta pensionerna. Dessutom tillämpar landet sambeskattning och har låg progressiv skatt vid normalstora pensioner.

Har paret ett större pensionskapital blir bilden delvis en annan. I Di:s andra räkneexempel har den ena maken 15 miljoner kronor i tjänstepensionskapital och den andra 2 miljoner. Då landar den effektiva skatten i Frankrike på 20 procent.

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Andra fördelaktiga länder

Frankrike är förvisso långt ifrån det enda landet som lockar.

Exempelvis är Malta det tredje bästa landet för svenska pensionärer, enligt listan från 60plusbanken. I Di:s jämförelse landar skatten för pensionärsparet med normalstora pensioner på 12 procent på Malta.

För paret med större tjänstepensionskapital landar den effektiva skatten på 15,1 procent.

Även Italien, det femte bästa landet för svenska pensionärer, kan vara fördelaktigt.

I Di:s exempel landar skatten för paret med 30 000 kronor var i pension per månad på 17 procent. Då bygger beräkningen på att paret söker så kallad ST-status och bosätter sig i mellersta eller södra Italien, i en kommun med högst 30 000 invånare.

För paret med större tjänstepensionskapital blir den effektiva skatten i Italien 19,5 procent.

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