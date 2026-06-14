Drömmer du om ett liv i solen på äldre dagar? Då är du inte ensam. Om ekonomin spelar stor roll i ditt val av land finns det vissa länder som är mer fördelaktiga än andra.
Flytta hit som pensionär – bara 7 procent i skatt
De bästa länderna för svenska pensionärer att pensionera sig i är Spanien och Portugal, enligt en topplista från 60plusbanken
På fjärde plats kommer Frankrike, där ett robust vårdsystem och mycket hög livskvalitet lyfts fram som fördelar. En annan fördel kan dock vara ekonomisk. I vissa fall kan den effektiva skatten bli så låg som 7 procent i Frankrike.
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Frankrike sticker ut
Siffran kommer från ett räkneexempel som Sparsam Skatt tagit fram på uppdrag av Dagens industri.
Exemplet gäller ett gift par som flyttar till Frankrike vid 67 års ålder. Båda har 30 000 kronor i pension per månad, varav 20 000 kronor är allmän pension och 10 000 kronor är tjänstepension från privat sektor.
I det fallet landar den totala skatten på 51 400 kronor per år för paret. Det motsvarar en effektiv skatt på 7 procent.
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Bara Frankrike beskattar
Frankrike är särskilt fördelaktigt för pensionärer med ”normala pensioner”. En förklaring är att bara Frankrike har rätt att beskatta pensionerna. Dessutom tillämpar landet sambeskattning och har låg progressiv skatt vid normalstora pensioner.
Har paret ett större pensionskapital blir bilden delvis en annan. I Di:s andra räkneexempel har den ena maken 15 miljoner kronor i tjänstepensionskapital och den andra 2 miljoner. Då landar den effektiva skatten i Frankrike på 20 procent.
Andra fördelaktiga länder
Frankrike är förvisso långt ifrån det enda landet som lockar.
Exempelvis är Malta det tredje bästa landet för svenska pensionärer, enligt listan från 60plusbanken. I Di:s jämförelse landar skatten för pensionärsparet med normalstora pensioner på 12 procent på Malta.
För paret med större tjänstepensionskapital landar den effektiva skatten på 15,1 procent.
Även Italien, det femte bästa landet för svenska pensionärer, kan vara fördelaktigt.
I Di:s exempel landar skatten för paret med 30 000 kronor var i pension per månad på 17 procent. Då bygger beräkningen på att paret söker så kallad ST-status och bosätter sig i mellersta eller södra Italien, i en kommun med högst 30 000 invånare.
För paret med större tjänstepensionskapital blir den effektiva skatten i Italien 19,5 procent.
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