Nu har EU enats – till alla flygpassagerares glädje. EU stoppar omotiverade avgifter flygbolagen tagit ut i åratal.
EU överens: Nu stoppas flygbolagens värsta avgifter
Det har varit hårda förhandlingar och en överenskommelse satt långt inne – men nu är EU:s medlemsländer överens om en efterlängtad flygöverenskommelse.
Efter förhandlingar under mer än ett decennium är man överens om att stoppa ett antal av flygbolagens mer omotiverade avgifter.
Nu blir det, bland annat, förbjudet för flygbolag att ta betalt för att rätta ett felaktigt stavat namn i en bokning.
Något annat som förbjuds är att ta en avgift för att låta barn och föräldrar sitta tillsammans på flyget.
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Fler kan få ersättning
Andra förändringar gäller exempelvis personer med nedsatt rörlighet. Om man inte får assistans och därför missar ett plan, får man enligt överenskommelsen rätt till ombokning.
Överenskommelsen tros dessutom leda till att flera kan få ersättningar i samband med exempelvis förseningar.
Däremot kommer ersättningen vid längre förseningar att ligga kvar på nivåer mellan 250 och 600 euro, skriver Internazionale.
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Tog 13 år att bli överens
Överenskommelsen inom EU såg ut att brinna inne. Två nattmanglingar inför helgen hjälpte först inte, men till slut kunde länderna enas.
Faktum är att EU-kommissionen kom med ett förslag på området redan 2013. Sedan tog det mer än tio år för medlemsländerna att hitta en gemensam position.
Sedan körde förhandlingarna mellan medlemsländerna och EU-parlamentet fast.
Man fick övergå till förhandlingar i mindre grupper för att bena ut motsättningarna – och till sist lyckades det alltså.
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Behåller tretimmars-gränsen
EU-länderna enades om att behålla den nuvarande gränsen på tre timmar för rätt till ersättning vid flygförseningar.
EU-kommissionen hade föreslagit att gränsen skulle höjas itll fyra timmar.
I överenskommelsen ingår även att hindra flygbolag från att tvinga passagerare att ladda ner en mobilapp för att få ett boardingkort, en praxis Ryanair införde i november.