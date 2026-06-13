EU överens: Nu stoppas flygbolagens värsta avgifter

Efter förhandlingar under mer än ett decennium är man överens om att stoppa ett antal av flygbolagens mer omotiverade avgifter.

Nu blir det, bland annat, förbjudet för flygbolag att ta betalt för att rätta ett felaktigt stavat namn i en bokning.

Något annat som förbjuds är att ta en avgift för att låta barn och föräldrar sitta tillsammans på flyget.

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Fler kan få ersättning

Andra förändringar gäller exempelvis personer med nedsatt rörlighet. Om man inte får assistans och därför missar ett plan, får man enligt överenskommelsen rätt till ombokning.

Överenskommelsen tros dessutom leda till att flera kan få ersättningar i samband med exempelvis förseningar.

Däremot kommer ersättningen vid längre förseningar att ligga kvar på nivåer mellan 250 och 600 euro, skriver Internazionale.

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