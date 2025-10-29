Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Fonder

Fond-fällan: Spara 229 000 kronor på ditt fondsparande

fond
Du kan gå miste om hundratusentals kronor i fondavgifter på ditt sparande. Foto: Route66 Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark berättar hur hon själv bygger sin fondportfölj utan onödiga fond-fällor.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn
ANNONS

Dyra fondavgifter kan bli en dyrköpt läxa för svenska sparare. Enligt Finansinspektionen riskerar den som väljer fel fond att förlora upp till 229 000 kronor på avgifter – bara under en trettioårsperiod.

Det rapporterar News55.

MISSA INTE: Guldet faller under viktiga nivån: Här är metallen som stiger i värde

Finansinspektionen: Så mycket betalar du för din fond

FI jämför en fond med 1,30 procents avgift med en billig indexfond på 0,35 procent. Den som sparar 2 000 kronor i månaden med en årlig avkastning på sju procent förlorar då över 229 000 kronor på avgifter till fondbolaget.

”Det är pengar i sjön”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, till Dagens Industri.

Genom att flytta sina besparingar till en billig indexfond kan du spara de pengarna.

”Genom att vara lite uppmärksam kan man spara en hel del. I stället för att skicka iväg de där pengarna till banken kan man använda dem i sitt eget sparande”, säger Moa Langemark.

Langemark menar att aktivt förvaltade fonder sällan lyckas slå index över tid.

ANNONS

”Det har visat sig vara väldigt svårt att slå index. Vissa klarar det under korta perioder, men inte på lång sikt.”

Det skriver Aftonbladet.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

Så gör experten själv

Langemark lever som hon lär. Genom att välja indexfonder kan hon undvika att betala för mycket för samma eller bättre avkastning än en aktivt förvaltad fond.

”Jag har automatiserat mitt sparande och valt billiga fonder. Jag går in någon gång per år och ser om det kommit någon ny, billigare fond”, säger hon till Dagens Industri.

Läs mer om ekonomi:

Elon Musks rekordlön på 1 000 miljarder dollar: Hotar lämna Tesla

Tvärt om: AI minskar risken för fusk

Årets värsta storm: ”Katastrofala följder”

ANNONS

Guldet faller under viktiga nivån: Här är metallen som stiger i värde

I väntan på vadå? Sitter fast i flytt av ISK helt i onödan




Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiFonderInvesteraPrivatekonomiSmåsparareSparande
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

David Ingnäs om rapporter i tredje kvartalet
Spela klippet
Börs & Finans

Därför sticker vissa bolag ut i rapportsäsongen

29 okt. 2025
ANNONS
ANNONS