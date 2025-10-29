Fond-fällan: Spara 229 000 kronor på ditt fondsparande

Dyra fondavgifter kan bli en dyrköpt läxa för svenska sparare. Enligt Finansinspektionen riskerar den som väljer fel fond att förlora upp till 229 000 kronor på avgifter – bara under en trettioårsperiod.

Det rapporterar News55.

Finansinspektionen: Så mycket betalar du för din fond

FI jämför en fond med 1,30 procents avgift med en billig indexfond på 0,35 procent. Den som sparar 2 000 kronor i månaden med en årlig avkastning på sju procent förlorar då över 229 000 kronor på avgifter till fondbolaget.

”Det är pengar i sjön”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, till Dagens Industri.

Genom att flytta sina besparingar till en billig indexfond kan du spara de pengarna.

”Genom att vara lite uppmärksam kan man spara en hel del. I stället för att skicka iväg de där pengarna till banken kan man använda dem i sitt eget sparande”, säger Moa Langemark.

Langemark menar att aktivt förvaltade fonder sällan lyckas slå index över tid.

”Det har visat sig vara väldigt svårt att slå index. Vissa klarar det under korta perioder, men inte på lång sikt.”

Det skriver Aftonbladet.