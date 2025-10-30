Dagens PS
Bekräftat: AI tar människornas jobb – börjar med mellancheferna

tekniken går framåt. Men det kan vara dåliga nyheter för dig om du är mellanchef. För fabriksarbetare är det desto lugnare. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Om du befarade att AI ska ta ditt jobb kan du pusta ut. Åtminstone om du jobbar i fabrik eller hemtjänst. Men om du är mellanchef ska du se upp, enligt en ny undersökning.

När många befarat att artificiell intelligens främst skulle ersätta fabriksarbetare, visar Amazon nu att det är kontorsjobben som ryker först.

E-handelsjätten meddelade på tisdagen att 14 000 tjänstemän får lämna sina jobb, motsvarande omkring 4 procent av bolagets vita krage-personal. Enligt ett internt memo ska nedskärningarna minska byråkratin och ”ta bort organisatoriska lager”.

Det rapporterar Fortune.

AI tar över chefsnivån

Beth Galetti, personalchef på Amazon, skriver att förändringen ska göra företaget mer effektivt i takt med ökade investeringar i generativ AI. I praktiken innebär det att algoritmer ska ta över många av mellanchefernas uppgifter – som planering, rapportering och beslutsfattande.

VD Andy Jassy har tidigare sagt att AI-verktyg redan hjälper teamen att ”arbeta snabbare och fatta bättre beslut”. Analysföretaget Gartner uppskattar att en av fem organisationer inom ett år kommer att använda AI för att ersätta hälften av sina chefsnivåer.

Ironiskt nog är det just Amazon – företaget som länge förknippats med robotiserade lager – som nu låter AI slå mot kontoren först.

”Färre behöver göra samma jobb”

“Vi kommer att behöva färre människor som gör vissa av de jobb som görs i dag”, sa Jassy tidigare i år, rapporterar tidningen.

Trenden märks i hela näringslivet. Target har varslat 2 000 anställda, Paramount 1 000, och enligt konsultbolaget Challenger, Gray & Christmas har amerikanska företag redan annonserat nästan en miljon uppsägningar under året – varav över 17 000 kopplas direkt till AI.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

