Bekräftat: AI tar människornas jobb – börjar med mellancheferna

När många befarat att artificiell intelligens främst skulle ersätta fabriksarbetare, visar Amazon nu att det är kontorsjobben som ryker först.

E-handelsjätten meddelade på tisdagen att 14 000 tjänstemän får lämna sina jobb, motsvarande omkring 4 procent av bolagets vita krage-personal. Enligt ett internt memo ska nedskärningarna minska byråkratin och ”ta bort organisatoriska lager”.

Det rapporterar Fortune.

AI tar över chefsnivån

Beth Galetti, personalchef på Amazon, skriver att förändringen ska göra företaget mer effektivt i takt med ökade investeringar i generativ AI. I praktiken innebär det att algoritmer ska ta över många av mellanchefernas uppgifter – som planering, rapportering och beslutsfattande.

VD Andy Jassy har tidigare sagt att AI-verktyg redan hjälper teamen att ”arbeta snabbare och fatta bättre beslut”. Analysföretaget Gartner uppskattar att en av fem organisationer inom ett år kommer att använda AI för att ersätta hälften av sina chefsnivåer.

Ironiskt nog är det just Amazon – företaget som länge förknippats med robotiserade lager – som nu låter AI slå mot kontoren först.