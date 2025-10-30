SPF Seniorernas ordförande Maria Larsson riktar skarp kritik mot regeringens löfte om sänkt skatt för landets pensionärer. Hon menar att 25 procent av alla pensionärer blir helt utan skattesänkning, och det undergräver förtroendet för politiken.
Kristerssons dråpslag: En av fyra får inte sänkt skatt i januari
Mest läst i kategorin
Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla
Det svenska året på börsen 2025 har varit gynnsamt, men i en global jämförelse börjar tålamodet tryta. I Börsbarometern denna vecka synar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs både glasets halvfulla och halvtomma sidor. “Svenska börsen är upp fem till sex procent i år, och det är egentligen ganska bra”, säger David Ingnäs. “Men …
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"
USA:s statsskuld fortsätter att växa och nu varnar flera experter för att landet rör sig mot en ekonomisk kris. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” …
Därför sticker vissa bolag ut i rapportsäsongen
Rapportsäsongen är i full gång och många bolag överraskar – men inte alla i rätt riktning. En färsk genomgång från Avanzas tidning Placera pekar ut två sektorer med tydlig comeback, medan andra halkar efter. “Två tredjedelar av de 200 största bolagen väntas öka sina intäkter”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. “Och en bransch …
Prickade rätt i silver – här är nya favoriterna bland råvarorna
Anders Elgmyr, vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, prickade helt rätt i att råvaran silver stod inför ett lyft när när han gästade PS Studio i somras. Nu är han på besök igen med bland annat ett knippe nya råvaruspaningar. Se även: Bitcoin, guld och diamanter – “Det här årets kortning” – Dagens …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
“Jag känner ju starkt med de pensionärer som har förväntat sig att de ska få vara med om den här generella skattesänkningen och som nu blir bedragna på att inte få del av den”, säger Maria Larsson i videon ovan.
MISSA INTE: Sjuksköterskan har 6,5 miljoner – när kan hon gå i pension?
Var fjärde får inte sänkt skatt: “Ett oskick”
Regeringen har inte varit tydlig med att var fjärde pensionär inte får någon sänkning alls. Det gäller främst dem med lägst inkomster, under 16 000 kronor i månaden, samt dem som ännu inte fyllt 67 år.
“Jag blir också irriterad på att man från politikens sida inte är tydlig och klar med vilka som omfattas av en reform utan kommunicerar den som om att alla skulle få ta del av den. Det är ett oskick att man gör på det sättet”, säger Maria Larsson.
MISSA INTE: Så avgörs din framtida pension redan nu – av AI
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
”Sju av tio klarar sig inte på pensionen”
Hon beskriver läget för många pensionärer som ansträngt, särskilt för dem som enbart lever på den allmänna pensionen.
“Sju av tio av våra medlemmar säger att de inte klarar sig på det som är allmän pension. Och det var det som var tänkt som grundförutsättningen för en bra och trygg ålderdom”, säger Maria Larsson.
Enligt henne räddas vissa av tjänstepensionen, men långt ifrån alla. Därför menar SPF Seniorerna att både skatte- och pensionssystemet måste ses över.
Efterlyser tydlighet från regeringen
“Det skulle man ha förklarat tydligt: att det här kommer att ge 75 procent av landets pensionärer en skattesänkning i form av ett högt grundavdrag. Men för övriga 25 procent borde man ha varit ärlig och sagt att de inte omfattas”, säger Maria Larsson i videon.
Läs mer om ekonomi:
Sjuksköterskan har 6,5 miljoner – när kan hon gå i pension?
Fond-fällan: Spara 229 000 kronor på ditt fondsparande
Trots betalning: Då kan din försäkring sluta gälla för ditt hus
Mobilkriget 2025? Därför rusar Nokia på börsen
ANNONS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
HD höjer gränsen: "Anmärkningsvärt"
Högsta domstolen har i ett utslag justerat gränsen mellan ringa stöld och stöld efter att den varit den samma sedan 2019. Högsta domstolen har nu fällt ett avgörande i målet med nummer B712-25 som har sin utgångspunkt i en stöld i butik. Brottmålet gäller en man som vid två tillfällen tillgripit varor värda 1?311 kronor …
Bekräftat: AI tar människornas jobb – börjar med mellancheferna
Om du befarade att AI ska ta ditt jobb kan du pusta ut. Åtminstone om du jobbar i fabrik eller hemtjänst. Men om du är mellanchef ska du se upp, enligt en ny undersökning. När många befarat att artificiell intelligens främst skulle ersätta fabriksarbetare, visar Amazon nu att det är kontorsjobben som ryker först. E-handelsjätten …
AI-jätten smider planer för historiens största börsnotering
Snart kan det gå att köpa aktier i OpenAI på börsen. Sam Altmans bolag planerar nämligen sin enorma börsnotering som kan äga rum redan 2026. OpenAI, företaget bakom ChatGPT, är kanske världens mest omtalade onoterade företag – men frågan är hur länge till. Företaget rapporteras planera för en börsnotering som kan bli historiens största. Enligt …
Dystert besked: Nu har svenskarna tappat framtidstron
Trots att regeringen satsar rekordstort för att få fart på ekonomin blir svenskarna allt mer pessimistiska.? Redan i somras kunde PS konstatera att svenska konsumenter har gått in i krislägesmodus och förbereder sig för tuffare tider. 54 procent av svenskarna såg då negativt på landets ekonomiska situation.? Nu visar en ny mätning från Dagens Nyheter …
Var tredje svensk chef misstänker fusk
Att använda AI för att skriva jobbansökningar har blivit vardag. Men nu har tekniken letat sig ännu längre in i rekryteringen.? Vi har skrivit om fenomenet tidigare. På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar. De visar unga jobbsökare som läser upp svar skrivna av AI medan de …