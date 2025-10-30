Dagens PS
Kristerssons dråpslag: En av fyra får inte sänkt skatt i januari

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

SPF Seniorernas ordförande Maria Larsson riktar skarp kritik mot regeringens löfte om sänkt skatt för landets pensionärer. Hon menar att 25 procent av alla pensionärer blir helt utan skattesänkning, och det undergräver förtroendet för politiken.

“Jag känner ju starkt med de pensionärer som har förväntat sig att de ska få vara med om den här generella skattesänkningen och som nu blir bedragna på att inte få del av den”, säger Maria Larsson i videon ovan.

MISSA INTE: Sjuksköterskan har 6,5 miljoner – när kan hon gå i pension?

Var fjärde får inte sänkt skatt: “Ett oskick”

Regeringen har inte varit tydlig med att var fjärde pensionär inte får någon sänkning alls. Det gäller främst dem med lägst inkomster, under 16 000 kronor i månaden, samt dem som ännu inte fyllt 67 år.

“Jag blir också irriterad på att man från politikens sida inte är tydlig och klar med vilka som omfattas av en reform utan kommunicerar den som om att alla skulle få ta del av den. Det är ett oskick att man gör på det sättet”, säger Maria Larsson.

MISSA INTE: Så avgörs din framtida pension redan nu – av AI

”Sju av tio klarar sig inte på pensionen”

Hon beskriver läget för många pensionärer som ansträngt, särskilt för dem som enbart lever på den allmänna pensionen.

“Sju av tio av våra medlemmar säger att de inte klarar sig på det som är allmän pension. Och det var det som var tänkt som grundförutsättningen för en bra och trygg ålderdom”, säger Maria Larsson.

Enligt henne räddas vissa av tjänstepensionen, men långt ifrån alla. Därför menar SPF Seniorerna att både skatte- och pensionssystemet måste ses över.

Efterlyser tydlighet från regeringen

“Det skulle man ha förklarat tydligt: att det här kommer att ge 75 procent av landets pensionärer en skattesänkning i form av ett högt grundavdrag. Men för övriga 25 procent borde man ha varit ärlig och sagt att de inte omfattas”, säger Maria Larsson i videon.

Läs mer om ekonomi:

Sjuksköterskan har 6,5 miljoner – när kan hon gå i pension?

Fond-fällan: Spara 229 000 kronor på ditt fondsparande

Trots betalning: Då kan din försäkring sluta gälla för ditt hus

Mobilkriget 2025? Därför rusar Nokia på börsen

