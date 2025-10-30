Kristerssons dråpslag: En av fyra får inte sänkt skatt i januari

“Jag känner ju starkt med de pensionärer som har förväntat sig att de ska få vara med om den här generella skattesänkningen och som nu blir bedragna på att inte få del av den”, säger Maria Larsson i videon ovan.

Var fjärde får inte sänkt skatt: “Ett oskick”

Regeringen har inte varit tydlig med att var fjärde pensionär inte får någon sänkning alls. Det gäller främst dem med lägst inkomster, under 16 000 kronor i månaden, samt dem som ännu inte fyllt 67 år.

“Jag blir också irriterad på att man från politikens sida inte är tydlig och klar med vilka som omfattas av en reform utan kommunicerar den som om att alla skulle få ta del av den. Det är ett oskick att man gör på det sättet”, säger Maria Larsson.

