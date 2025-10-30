Elbilsrevolutionen 2025: "Billigare än bensinbil"

Världens omställning till eldrivna fordon går nu i rekordfart.

Enligt rapporten Electric Vehicle Outlook 2025 väntas försäljningen av laddbara personbilar nå 22 miljoner fordon i år, en ökning med 25 procent jämfört med 2024.

Det rapporterar NyTeknik.

Det innebär att var fjärde bil som säljs i världen 2025 är eldriven. Bakom uppgången står främst Kina, som nu står för två tredjedelar av den globala elbilsförsäljningen.

Kina drar ifrån – USA halkar efter

Kina har blivit den första stora marknaden där elbilar i snitt är billigare än bensin- och dieselbilar. Det stärker landets försprång och påskyndar omställningen ytterligare.

I USA är utvecklingen den motsatta. Efter att flera klimatstöd dragits in har prognosen för elbilsförsäljning sänkts kraftigt – från tidigare förväntningar till bara 4,1 miljoner bilar år 2030.