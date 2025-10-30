I år väntas antalet sålda laddbara personbilar nå 22 miljoner i världen. Det är en ökning med 25 procent mellan 2024 och 2025. Elbilsrevolutionen är här trots politiskt motstånd på flera håll.
Elbilsrevolutionen 2025: "Billigare än bensinbil"
Världens omställning till eldrivna fordon går nu i rekordfart.
Enligt rapporten Electric Vehicle Outlook 2025 väntas försäljningen av laddbara personbilar nå 22 miljoner fordon i år, en ökning med 25 procent jämfört med 2024.
Det rapporterar NyTeknik.
Det innebär att var fjärde bil som säljs i världen 2025 är eldriven. Bakom uppgången står främst Kina, som nu står för två tredjedelar av den globala elbilsförsäljningen.
MISSA INTE: Pensionsexpert varnar: Allmän pension under hälften av slutlönen
Kina drar ifrån – USA halkar efter
Kina har blivit den första stora marknaden där elbilar i snitt är billigare än bensin- och dieselbilar. Det stärker landets försprång och påskyndar omställningen ytterligare.
I USA är utvecklingen den motsatta. Efter att flera klimatstöd dragits in har prognosen för elbilsförsäljning sänkts kraftigt – från tidigare förväntningar till bara 4,1 miljoner bilar år 2030.
Batterier som förändrar allt
Nästa generations solid state-batterier väntas stå för 10 procent av världens batterimarknad 2035. De är säkrare, laddar snabbare och rymmer mer energi än dagens litiumjonbatterier.
Produktionen går dock långsamt. Hittills har bara omkring 10 procent av den planerade kapaciteten tagits i drift, främst i Kina.
El på fler hjul 2025
Elektrifieringen breder nu ut sig bortom personbilarna. Över hälften av alla stadsbussar som säljs i Europa är eldrivna.
Eldrivna lastbilar och skåpbilar växer också snabbt. Till 2030 väntas en tredjedel av världens skåpbilar drivas på el, och andelen tunga lastbilar närmar sig 15 procent.
Framtiden är elektrisk
Elbilar står redan för en växande del av världens elförbrukning. I år använder Kinas elbilsflotta mer el än hela Sverige.
Samtidigt minskar oljeanvändningen snabbt. Redan 2026 väntas eldriften ersätta ytterligare en miljon fat olja per dag.
