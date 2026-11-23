Gick den vägen i Polen

”Om vi ​​ser på attacken i Polen var det just mindre anläggningar som utnyttjades. Faktorer som svaga lösenord och bristande mjukvaruuppdateringar gjorde att hackarna kunde ta sig in”, säger Jørgen Christensen som ser problemen.

”Det är naturligtvis oerhört svårt att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå om man är privatperson eller en liten förening,”

”Cybersäkerhet är ett område som aldrig blir helt färdigt”, säger Søren Maigaard, chef för Sektorcert.

”Vi står inför ett unikt landskap av hot som förändras snabbt, där AI driver på utvecklingen ytterligare.

”Därför måste vi ständigt se till att kostnaden för att attackera oss överstiger den nytta en angripare skulle få av ett lyckat intrång”, understryker han.

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En attack av hackare mot elnät i Polen nyligen har visat risker kring solceller på taket, som kan vara en svag punkt vid attacker mot elnätet. (Foto: Gustav Sjöholm /TT)

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”Inget troligt scenario”

Om hackare tar sig in i en enskild anläggning utgör det inget betydande hot mot elnätet som helhet.

Om ett stort antal anläggningar skulle komprometteras samtidigt kan det dock få konsekvenser, förklarar Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanering i Aalborg.

”Det är svårt att ange en exakt siffra, men om någon får kontroll över tillräckligt många solenergisystem samtidigt kan det leda till lokala strömavbrott. Hur effektiv en sådan attack skulle kunna vara beror i hög grad på den specifika platsen”, menar han.

Brian Vad Mathiesen understryker att en attack mot privata solcellsanläggningar som skulle kunna orsaka ett rikstäckande strömavbrott inte är ett troligt scenario.

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1. Lösenord måste vara säkra och unika. Använd inte samma lösenord till allt – och aktivera tvåfaktorsautentisering där det är möjligt.

2. Säkerhetskopiera ditt digitala liv. Detta kan göras med en extern hårddisk (som förvaras säkert, kanske under en säng) eller via en molntjänst.

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3. Uppdatera, uppdatera, uppdatera! Se till att mjukvaran i dina enheter inte blir föråldrad, då detta kan göra dem sårbara. Detta gäller allt från robotdammsugare till solcellsanläggningar.

4. Var skeptisk när du kommunicerar på nätet. Du vet aldrig säkert vem du interagerar med, så undvik att dela känslig information.

5. Var noga med vem du ger åtkomst till dina uppgifter. Se till att du litar på en tjänst – till exempel en webbutik – innan du lämnar ut dina kortuppgifter.

(Källa: DR och säkerhetsexperten Sarah Aalborg)

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