En egen bunker med 650 kvadratmeter under jord, nästan 9 000 kvadratmeter tomt och en årlig intäkt på över 130 000 kronor. Nu säljs en gammal militäranläggning utanför Växjö.
Till salu: Köp en egen bunker – få 11 000 kronor varje månad
Kommer du ihåg den gamla civilförsvarsbunkern i Eslöv? Den hade plats för över 70 personer, egen restaurang och väggar som skulle klara en direkt bombträff.
När PS skrev om den 2024 låg prislappen på knappt fem miljoner kronor.
Intresset var stort, berättade mäklaren Blerim Miftari på Erik Olsson Fastighetsförmedling.
”Det är inte så vanligt att man stöter på dessa objekt, det jag förmedlar främst hus och lägenheter och därför känns chansen att få förmedla detta objekt unikt. Men jag hoppas på fler likande objekt”, sade han då till Dagens PS.
Önskan verkar ha gått i uppfyllelse.
Samma mäklare, ny bunker
Senare samma år kunde Dagens PS berätta att bunkern i Eslöv sålts för hela 11,5 miljoner kronor.
Nu har ovan nämnda mäklare fått ett nytt bunkeruppdrag.
I Usteryd, mellan sjöarna Salen och Furen utanför Växjö, ligger en underjordisk anläggning från 1973. Bunkern, som fått namnet Häxan, byggdes under kalla kriget och hade ursprungligen plats för 80 personer.
Bakom en till synes anspråkslös byggnad ovan jord leder en trappa ner till 650 kvadratmeter betong.
Säljs för 4 495 miljoner
Bunkern har tidigare varit tänkt att användas som serverhall. Nu hoppas mäklaren hitta en köpare med andra planer.
Enligt Hemnets bostadsannons skulle anläggningen exempelvis kunna bli konferenslokal, förvaringsutrymme eller ett annorlunda hem.
Till fastigheten hör en tomt på 8 928 kvadratmeter. Det finns även ett positivt förhandsbesked för att bygga ovanpå bunkern.
Den föreslagna budstarten ligger på 4 495 000 kronor.
Tjocka betongväggar och pengar på kontot
På fastigheten står också en telemast som redan ger arrendeintäkter.
Enligt den nuvarande ägaren uppgår ersättningen till omkring 134 000 kronor om året inklusive moms. Det motsvarar drygt 11 000 kronor i månaden, före avdrag för moms och eventuella andra kostnader.
Driftkostnaden för bunkern uppges ligga på 12 861 kronor per år. Här ingår framför allt avfuktning och försäkring, medan fastighetsavgiften på 7 920 kronor tillkommer. Kostnaderna bygger på nuvarande ägarens användning av anläggningen.
Hur länge telemastens arrendeavtal gäller och vilka villkor en ny ägare får överta framgår inte av annonsen.
Bunkern, som byggdes 1973, är nu till salu för 4 495 000 kronor.
Läs mer hos mäklaren.
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