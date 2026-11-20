När PS skrev om den 2024 låg prislappen på knappt fem miljoner kronor.

Intresset var stort, berättade mäklaren Blerim Miftari på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

”Det är inte så vanligt att man stöter på dessa objekt, det jag förmedlar främst hus och lägenheter och därför känns chansen att få förmedla detta objekt unikt. Men jag hoppas på fler likande objekt”, sade han då till Dagens PS.

Önskan verkar ha gått i uppfyllelse.

Samma mäklare, ny bunker

Senare samma år kunde Dagens PS berätta att bunkern i Eslöv sålts för hela 11,5 miljoner kronor.

Nu har ovan nämnda mäklare fått ett nytt bunkeruppdrag.

I Usteryd, mellan sjöarna Salen och Furen utanför Växjö, ligger en underjordisk anläggning från 1973. Bunkern, som fått namnet Häxan, byggdes under kalla kriget och hade ursprungligen plats för 80 personer.

Bakom en till synes anspråkslös byggnad ovan jord leder en trappa ner till 650 kvadratmeter betong.

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