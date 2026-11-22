Nu är Ilanda gård dessutom till salu med ett utropspris på 10,75 miljoner kronor. Tomten är drygt 8 400 kvadratmeter stor. Av det är 1 300 kvadratmeter vatten med intilliggande sandstrand.

”Det är en helt unik fastighet. Ett slitet uttryck, men det är verkligen så. Ett äldre och större hus med så nära stan och vatten är en oslagbar kombination”, säger Andreas Magnusson, mäklare på Fastighetsbyrån i Karlstad, hos VF.

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Här bytte kungarna hästar

Huvudbyggnaden är från 1800-talet och med en boyta på drygt 400 kvadratmeter fördelade på två våningar.

Gården har dock en längre historia än så och är enligt hävderna känd sedan mitten av 1500-talet.

Under lång tid fungerade gården även som skjutsstation och användes som plats för hästbyten under kungliga resor genom landet.

Sedan dess har det, förstås, renoverats en del. Nytt kök, nya fönster och bergvärme är de senaste åtgärderna.

Totalt finns här sex sovrum, flera badrum och salar att umgås i. Någon plats för hästbyten finns inte längre, men i stället ett fristående dubbelgarage med golvvärme och elbilsladdare.

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