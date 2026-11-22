Har du drygt tio miljoner över och inte vet vad du ska göra av dem? Är du dessutom förtjust i Värmland och litteratur har vi ett förslag.
Herrgård med egen badplats – och Nobelpris-känning
Det är en herrgård från 1800-talet men känd i kungliga kretsar till och med längre än så och med en egen badplats med sandstrand på tomten.
Då ligger ändå herrgården på gångavstånd till centrum i Värmlands residensstad Karlstad.
Nu är Ilanda gård dessutom till salu med ett utropspris på 10,75 miljoner kronor. Tomten är drygt 8 400 kvadratmeter stor. Av det är 1 300 kvadratmeter vatten med intilliggande sandstrand.
”Det är en helt unik fastighet. Ett slitet uttryck, men det är verkligen så. Ett äldre och större hus med så nära stan och vatten är en oslagbar kombination”, säger Andreas Magnusson, mäklare på Fastighetsbyrån i Karlstad, hos VF.
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Här bytte kungarna hästar
Huvudbyggnaden är från 1800-talet och med en boyta på drygt 400 kvadratmeter fördelade på två våningar.
Gården har dock en längre historia än så och är enligt hävderna känd sedan mitten av 1500-talet.
Under lång tid fungerade gården även som skjutsstation och användes som plats för hästbyten under kungliga resor genom landet.
Sedan dess har det, förstås, renoverats en del. Nytt kök, nya fönster och bergvärme är de senaste åtgärderna.
Totalt finns här sex sovrum, flera badrum och salar att umgås i. Någon plats för hästbyten finns inte längre, men i stället ett fristående dubbelgarage med golvvärme och elbilsladdare.
”Inte mycket som behöver göras”
”Man har tagit väl hand om huset. Det är verkligen inte mycket som behöver göras akut”, intygar Andreas Magnusson men då påminner vi om att det är han som säljer huset.
”Man har bott där i många år historiskt sett, det finns kommunalt vatten och avlopp indraget och ett bra uppvärmningssystem. Jag har svårt att se att man inte skulle få bo där, men det måste man ansöka om innan”, inflikar mäklare Magnusson hos VF.
Just nu används fastigheten som kontor och är taxerad som hyreshusenhet. Ska den användas som bostad måste man alltså göra en formell ansökan hos Karlstad kommun.
Andreas Magnusson berättar i vilket fall att intresset är stort och att många redan hört av sig inför visningarna.
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Frödings bror ägde gården
Nobel-kopplingen? Den har inte med Alfred Nobel att göra, hans koppling är ju till Karlskoga i östra änden av Värmland.
Det handlar i stället om att Ilanda gård en tid ägdes av Anders Fröding, brukspatron och flottningschef, men när det gäller proveniens i det här sammanhanget Gustaf Frödings bror.
Gustaf Fröding, Värmlands största litterära gestalt vid sidan av Selma Lagerlöf, var ju faktiskt nominerad till Nobels litteraturpris 1911. Han avled dock under året och hans nominering hann aldrig prövas.
Nobelkommittén fick i stället nöja sig med att i sitt utlåtande för året, nämna att Fröding skulle ha varit en tänkbar kandidat men nu ”lämnat det jordiska och stå höjd över timligt beröm eller tadel”
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