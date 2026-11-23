41 procent: Tillåt dödshjälp

ANNONS

Då ansåg 41 procent av de svarande att dödshjälp bör tillåtas i svensk lag. 34 procent av de svarande var emot dödshjälp och endast 29 procent av de svarande läkarna uppgav sig vara villiga att själva genomföra dödshjälp.

I undersökningen fanns dessutom en tydlig trend i att läkare med längre erfarenhet av vård i livets slutskede var mer negativa till dödshjälp, medan mindre erfarna läkare oftare tvekade.

Inför den nationella konferensen i palliativ vård i Malmö 2023 gjordes en enkätundersökning av attityder till att legalisera dödshjälp och kring behovet av utbildning i ämnet.

Enkäten riktade sig till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, administratörer och forskare som deltog på konferensen.

Nytt kändisbedrägeri: 60-årig man blåst på 800.000 av ”Julia Roberts”. Dagens PS

Lika fördelning av ja och nej

444 av 866 inbjudna konferensdeltagare, 51 procent, svarade och svaren var proportionellt fördelade över yrkesgrupperna.

Majoriteten svarande var kvinnor, 89 procent, sjuksköterskor den största yrkesgruppen med 60 procent och läkarna utgjorde 17 procent av de svarande.

Enkäten visade att 38 procent var negativa till att legalisera eutanasi, det vill säga aktiv dödshjälp. ”Eutanasi” kommer för övrigt från grekiskan och betyder ”god död”.

36 procent var positiva och 26 procent osäkra.

ANNONS

Tvingas betala tillbaka 41 miljoner: Skulle gått till cancerforskning. Dagens PS

I dag vill en majoritet i Sverige legalisera aktiv dödshjälp, enligt en undersökning. Samtidigt är meningarna delade inom vården. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

Läkarna mest negativa

Fördelningen var likartad när det gällde läkarassisterat självmord. 38 procent positiva, 36 procent negativa och 26 procent osäkra, var fördelningen där.

Även här var det så att andelen negativa ökade med stigande ålder och längre erfarenhet hos de svarande.

Läkarna i enkäten var mest negativa. 80 procent var emot legalisering av aktiv dödshjälp. Undersköterskor var de mest positiva. Endast 13 procent av dem sade nej till legalisering.

Bland sjuksköterskorna vägde det jämt med 33 procent positiva och lika många negativa.

Ny rapport: Svenska män fortsätter undvika föräldraledigt. Dagens PS