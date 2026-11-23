Stödet för aktiv dödshjälp ökar i Sverige men fortfarande är det inget riksdagsparti som vågar driva kravet.
Majoritet av svenskarna säger ja till aktiv dödshjälp
Inget riksdagsparti driver frågan men en majoritet av partierna vill utreda den. Det handlar om aktiv dödshjälp.
Stödet för aktiv dödshjälp ökar i Sverige men längre än till utredning vill inte partierna gå. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna säger för övrigt nej till att ens utreda frågan.
”Det känns som att ingen vågar ta i den här heta potatisen”, säger Lotta Hasselquist Nilsson, vars man gått bort i ALS, hos Sveriges radio.
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En majoritet säger ja i dag
Enligt Göteborgs universitet är 58 procent positiva till aktiv dödshjälp, jämfört med 37 procent för 20 år sedan.
Universitetet påpekar att bland de svarande är de som står klart till höger mest positiva till dödshjälp, Där säger hela 71 procent ja till aktiv dödshjälp.
Bland läkare och personal inom palliativ vård är åsikterna kring dödshjälp delade, konstaterade läkarna Mikael Segerlantz och Maria Schelin i Läkartidningen förra året.
Läkarförbundet genomförde 2021 en enkätundersökning om läkarkårens inställning till dödshjälp.
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41 procent: Tillåt dödshjälp
Då ansåg 41 procent av de svarande att dödshjälp bör tillåtas i svensk lag. 34 procent av de svarande var emot dödshjälp och endast 29 procent av de svarande läkarna uppgav sig vara villiga att själva genomföra dödshjälp.
I undersökningen fanns dessutom en tydlig trend i att läkare med längre erfarenhet av vård i livets slutskede var mer negativa till dödshjälp, medan mindre erfarna läkare oftare tvekade.
Inför den nationella konferensen i palliativ vård i Malmö 2023 gjordes en enkätundersökning av attityder till att legalisera dödshjälp och kring behovet av utbildning i ämnet.
Enkäten riktade sig till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, administratörer och forskare som deltog på konferensen.
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Lika fördelning av ja och nej
444 av 866 inbjudna konferensdeltagare, 51 procent, svarade och svaren var proportionellt fördelade över yrkesgrupperna.
Majoriteten svarande var kvinnor, 89 procent, sjuksköterskor den största yrkesgruppen med 60 procent och läkarna utgjorde 17 procent av de svarande.
Enkäten visade att 38 procent var negativa till att legalisera eutanasi, det vill säga aktiv dödshjälp. ”Eutanasi” kommer för övrigt från grekiskan och betyder ”god död”.
36 procent var positiva och 26 procent osäkra.
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Läkarna mest negativa
Fördelningen var likartad när det gällde läkarassisterat självmord. 38 procent positiva, 36 procent negativa och 26 procent osäkra, var fördelningen där.
Även här var det så att andelen negativa ökade med stigande ålder och längre erfarenhet hos de svarande.
Läkarna i enkäten var mest negativa. 80 procent var emot legalisering av aktiv dödshjälp. Undersköterskor var de mest positiva. Endast 13 procent av dem sade nej till legalisering.
Bland sjuksköterskorna vägde det jämt med 33 procent positiva och lika många negativa.
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