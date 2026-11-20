Spotpriset styr helt eller delvis 45 procent av finska elavtal

I Finland är 45 procent av konsumenternas elavtal helt eller delvis knutna till spotpriset, enligt en enkät bland elhandlare som branschorganisationen Energiateollisuus publicerade den 20 mars 2026. De flesta elhandlare bedömde att spotkunderna drog ner förbrukningen med 5 till 10 procent under de dyraste timmarna.

I Sverige hade 12,5 procent av hushållen kvarts- eller timprisavtal i mars 2026, ned från 14,2 procent, enligt SCB:s statistik. Siffrorna går dock inte att jämföra direkt, eftersom den finska andelen också omfattar avtal som bara delvis följer spotpriset.

Få svenskar styr elen automatiskt

Drygt en tredjedel av de svenska hushållen styr någon del av sin elanvändning för att få ner kostnaden, men mycket få använder automatisk styrning, enligt Energimarknadsinspektionen. Där kan man lära sig av exempelvis Finland.

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En normalstor villa med elvärme använder 17 000 till 20 000 kilowattimmar om året. Omkring 70 procent av den energin går till uppvärmning och varmvatten, skrev Dagens PS den 16 november 2026.

Med kvartspris sätts priset för varje kvart, och elpriserna för nästa dygn blir kända klockan 13, enligt Energimarknadsinspektionen. Hushåll med kvartspris kan därmed planera tvätt och uppvärmning för nästa dag redan på eftermiddagen.

Den 13 mars 2026 stoppade regeringen kravet på att alla nätbolag ska ta ut effektavgifter, men KTH-professorn Per Lundqvist räknar med att de kommer tillbaka i någon form, enligt Dagens PS.

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