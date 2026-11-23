Black Friday är inte längre bara reaskyltar och fynd på nätet. I stället ser vi en mer träffsäker marknadsföring, svår att värja sig emot.
"Mer träffsäkert nu": Så har Black Friday förändrats
Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har studerat hur Black Friday utvecklats.
Amie Gustafsson, doktor i företagsekonomi, menar att framför allt AI nu förändrat eventet markant.
”Konsumenten ska vara den som styr, inte den som blir styrd”, säger Gustafsson och konstaterar att det sällan är så i dag med en alltmer intensiv marknadsföring.
”För konsumenten finns sällan någon gräns mellan butiken och nätet. Det är en och samma handelsmiljö där det fysiska och det digitala hela tiden går in i varandra”, konstaterar Amie Gustafsson.
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Rör sig mellan fysiskt och digitalt
Fenomenet brukar beskrivas som ett fygitalt landskap, där konsumenter rör sig sömlöst mellan fysiska butiker och digitala kanaler i en och samma handelsmiljö.
”Du kan upptäcka en produkt i sociala medier, köpa den via en app och hämta den i butik samma dag. I butiken kan du använda mobilen för att jämföra priser, läsa recensioner eller kontrollera lagerstatus”, summerar Amie Gustafsson i en pressrelease.
Den fysiska butiken spelar fortfarande en viktig roll, men på nya sätt.
”Butiken har inte förlorat sin betydelse, men rollen har förändrats. Den fungerar allt oftare som visningsrum, utlämningsställe och returpunkt för e-handeln”, analyserar Amie Gustafsson.
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Följer genom hela processen
AI används genom hela köpprocessen, från marknadsföring, inspiration och produktsökning till köp och kundservice.
”Tidigare var handelskanalerna sammankopplade men ganska stela. Nu kan AI tolka data från exempelvis köphistorik, appanvändning och surfvanor för att anpassa upplevelsen efter varje individ”, påpekar Gustafsson.
”Kundresan blir allt mindre något som konsumenten själv genomför steg för steg och alltmer något som sker i samspel med tekniken.”
Här blir, menar företagsekonomen, Black Friday särskilt intressant eftersom många av handelns utvecklingstrender blir extra tydliga under kampanjen.
”Black Friday är ett slags förstoringsglas. Allt som pågår i handeln året runt blir mer intensivt under några dagar”, säger hon.
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Börjar långt före Black Friday
Kampanjer börjar ofta långt före Black Friday med personligt erbjudande och påminnelser i appar och sociala medier.
”AI gör att erbjudandena kan riktas mer träffsäkert. Samtidigt används klassiska psykologiska grepp som tidspress och känslan av att andra köper. Eftersom kanalerna samverkar är man nästan aldrig utanför kampanjen”, menar Amie Gustafsson.
”Personanpassning är en hjälp när tekniken stödjer något vi redan har bestämt oss för att göra. Problemet uppstår när systemen i stället optimeras för att vi ska köpa mer och snabbare”, hävdar hon.
För den som vill göra genomtänkta köp rekommenderar Amie Gustafsson att använda tekniken som stöd snarare än att låta sig styras av den.
”Mitt viktigaste råd är att bestämma sig innan man går in i kampanjen. Gör en lista över det du behöver och sätt en budget. Då blir tekniken ett verktyg i stället för en drivkraft”, säger Amie Gustafsson.
”Målet är inte att avstå från tekniken utan att ta tillbaka initiativet.”
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Listan/Fem råd inför Black Friday
• Jämför priser. Använd tjänster som Prisjakt eller Pricerunner för att se prishistoriken och kontrollera att ett erbjudande verkligen är en rea.
• Låt AI hjälpa dig. Använd AI för att jämföra alternativ, sammanfatta recensioner och få bredare beslutsunderlag, men var medveten om vem som står bakom AI-assistenten du använder.
• Skapa lite motstånd. Stäng av pushnotiser, logga ut sparade kortuppgifter och vänta ett dygn innan du genomför större köp.
• Var kritisk till tidspress. Nedräkningar och budskap som “bara några få kvar” är utformade för att få dig fatta snabba beslut.
• Kontrollera returvillkoren. Ta reda på vad som gäller för returer, särskilt vid köp från sociala medier eller utländska plattformar.
(Källa: Karlstads universitet, Amie Gustafsson)
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