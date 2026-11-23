Följer genom hela processen

AI används genom hela köpprocessen, från marknadsföring, inspiration och produktsökning till köp och kundservice.

”Tidigare var handelskanalerna sammankopplade men ganska stela. Nu kan AI tolka data från exempelvis köphistorik, appanvändning och surfvanor för att anpassa upplevelsen efter varje individ”, påpekar Gustafsson.

”Kundresan blir allt mindre något som konsumenten själv genomför steg för steg och alltmer något som sker i samspel med tekniken.”

Här blir, menar företagsekonomen, Black Friday särskilt intressant eftersom många av handelns utvecklingstrender blir extra tydliga under kampanjen.

”Black Friday är ett slags förstoringsglas. Allt som pågår i handeln året runt blir mer intensivt under några dagar”, säger hon.

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Butik och nät är en och samma handelsmiljö och det är extra tydligt under Black Friday, menar forskare som flaggar för mer träffsäker marknadsföring. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

Börjar långt före Black Friday

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Kampanjer börjar ofta långt före Black Friday med personligt erbjudande och påminnelser i appar och sociala medier.

”AI gör att erbjudandena kan riktas mer träffsäkert. Samtidigt används klassiska psykologiska grepp som tidspress och känslan av att andra köper. Eftersom kanalerna samverkar är man nästan aldrig utanför kampanjen”, menar Amie Gustafsson.

”Personanpassning är en hjälp när tekniken stödjer något vi redan har bestämt oss för att göra. Problemet uppstår när systemen i stället optimeras för att vi ska köpa mer och snabbare”, hävdar hon.

För den som vill göra genomtänkta köp rekommenderar Amie Gustafsson att använda tekniken som stöd snarare än att låta sig styras av den.

”Mitt viktigaste råd är att bestämma sig innan man går in i kampanjen. Gör en lista över det du behöver och sätt en budget. Då blir tekniken ett verktyg i stället för en drivkraft”, säger Amie Gustafsson.

”Målet är inte att avstå från tekniken utan att ta tillbaka initiativet.”

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Listan/Fem råd inför Black Friday

• Jämför priser. Använd tjänster som Prisjakt eller Pricerunner för att se prishistoriken och kontrollera att ett erbjudande verkligen är en rea.

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• Låt AI hjälpa dig. Använd AI för att jämföra alternativ, sammanfatta recensioner och få bredare beslutsunderlag, men var medveten om vem som står bakom AI-assistenten du använder.

• Skapa lite motstånd. Stäng av pushnotiser, logga ut sparade kortuppgifter och vänta ett dygn innan du genomför större köp.

• Var kritisk till tidspress. Nedräkningar och budskap som “bara några få kvar” är utformade för att få dig fatta snabba beslut.

• Kontrollera returvillkoren. Ta reda på vad som gäller för returer, särskilt vid köp från sociala medier eller utländska plattformar.

(Källa: Karlstads universitet, Amie Gustafsson)

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