Vår nye James Bond gjorde entré på 24 sekunder. Det räcker inte. Nu uppmanas Robert Pattinson och Amazon agera för att hålla fast fansen.
"Därför räcker inte 24 sekunder för nye 007"
I oktober 2005 presenterades Daniel Craig som den nya James Bond. Pierce Brosnans efterträdare dök upp efter en färd i en snabb båt, tillhörande Royal Marines, på Themsen.
Den vägen anlände han till en fullsatt presskonferens. Craig, som var livrädd under färden på Themsen, beskrev senare upplevelsen som ”en jävla katastrof”.
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”En enorm skillnad i dag”
För en vecka sedan presenterades Robert Pattinson som näste James Bond. Det gjorde han genom att dyka upp på en skräm, i 24 sekunder, med vapnet lyft.
”Det är en enorm skillnad mot det spektakel som introducerade hans föregångare för mer än två decennier sedan”, skriver Lucy Bairner, marknadschef på Collaborate, hos City AM.
Vadan denna förändring? Speglar det bara hur vårt digitala landskap blivit det nya normala? Eller säger det något större om underhållningsbranschens framtid, frågar Lucy Bairner och svarar själv.
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”De har ett gyllene tillfälle”
”Svaret ligger förstås delvis i hur publikens preferenser förändrats”, konstaterar hon.
”Varumärken har i dag en betydligt större kontroll över innehållet på nätet än de hade när de skickade en skådis i en snabbgående båt längs Themsen.”
”Även om en 24 sekunder lång teaser kan fånga uppmärksamheten, är frågan nu hur Amazon ska kunna bibehålla och bygga vidare på den”, funderar Bairner.
Men med två år till Pattinsons publika filmdebut som 007 har studion ett gyllene tillfälle att skapa ett långsiktigt engagemang, menar hon.
Publiken upptäcker och engagerar sig i allt högre grad i underhållning via sociala medier, konstaterar hon. För etablerade varumärken som Bond är det avgörande att möta människor där de befinner sig för att nå en ny publik.
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Tror på upplevelser för 007
Lucy Bairner tror på ”upplevelsebaserade inslag” som kärnan i att skapa engagemang.
”Sådana inslag kan ge bränsle åt sociala medier med slagkraftigt innehåll, skapa relationer och sätta tonen för varumärken som vill nå ut till nya generationer.”
”För Amazon handlar det om att låta fansen kliva in i en värld av flotta hotell, eleganta DB5-bilar och höga insatser – inte bara via skärmen, utan framför allt genom upplevelser”, är hennes förslag till strategi för 007.
Det är ett slags Pokemon Go-satsning hon föreslår vår mest kände hemlige agent.
”Man kan tänka sig hemliga uppdrag runt om i London, uppslukande upplevelser som förvandlar vanliga platser till MI6-världen, eller exklusiva evenemang där publiken bjuds in att kliva rakt in i Bonds universum.”
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”Alltid vetat hur man gör entré”
Kulturell leverans är inget man kan ärva, det är något man ständigt måste förtjäna, är hennes ledord i sammanhanget.
”Även en institution som står i samma särklass som brittiska ikoner som Paddington och Sherlock Holmes måste hitta nya, innovativa sätt att bjuda in en ny publik till sin värld”, påpekar hon.
Annars kanske man kan bli både skakad och rörd i stället för bara det ena, som i en korrekt 007-martini.
”Bond har alltid vetat hur man gör en storslagen entré, Nu måste Amazon bemästra konsten att få oss att vilja ha mer”, avslutar Bairner.
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