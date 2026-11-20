Nya regler ska ge mer tjänstepension

Vidare till veckans kanske mest omskrivna nyhet. Den 9 november enades Svenskt Näringsliv, LO och PTK om nya pensions- och försäkringsavtal.

För privatanställda tjänstemän med ITP 1 innebär uppgörelsen att arbetsgivaren från 2028 ska betala in till tjänstepensionen från 24 till 67 års ålder. I dag börjar inbetalningarna vid 25 och upphör vid 66.

För en tjänsteman med 35 000 kronor i månadslön innebär det extra året 18 900 kronor mer i pensionspremier.

Fördelat över 20 år motsvarar det omkring 79 kronor extra i månaden före skatt, utan hänsyn till avkastning.

Även privatanställda arbetare ska få inbetalningar fram till 67 års ålder, i stället för dagens 65. För en arbetare med samma månadslön skulle två extra år innebära 37 800 kronor mer i premier. Det motsvarar omkring 158 kronor extra i månaden under 20 år, utan avkastning.

Läs vidare: Tjänstepension till 67 från 2028 – ger i snitt en hundralapp i månaden. Dagens PS

Hur mycket pengar blir det i plånboken efter den nya överenskommelsen? I snitt ger det drygt en hundralapp i månaden. (Foto: Pexels)

Pensionär krävs på 556 000 kronor – grannarna slog larm

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En 80-årig kvinna på Ekerö utanför Stockholm har hamnat i en uppmärksammad pensionshärva.

Under flera år stod hennes hyreslägenhet tom. Grannarna reagerade och flera personer kontaktade bostadsbolaget för att berätta att kvinnan inte synts till på länge.

Redan 2023 kom också anmälningar om att hon bodde utomlands samtidigt som hon fick svenska pensionsförmåner. Ändå fortsatte utbetalningarna.

I augusti 2024 berättade kvinnan själv vid ett besök på en svensk ambassad i Mellanöstern att hon hade flyttat utomlands redan 2019, utan att anmäla flytten.

Först i februari 2026 inledde Pensionsmyndigheten en ny kontrollutredning. Nu krävs kvinnan på 556 254 kronor för felaktiga utbetalningar under drygt tre års utlandsvistelse.

Trots återkravet har hon fått nya pensionsförmåner beviljade.

Läs mer här: Pensionär fick 556 000 kronor felaktigt – grannarna slog larm. Dagens PS

Halva veckan ledig – bara 500 kronor mindre i pension

För den som börjar längta efter ett lugnare arbetsliv kom det i veckan några goda nyheter.

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Att gå ner i arbetstid under de sista åren före pensionen behöver nämligen inte innebära något särskilt stort tapp i pensionskuvertet.

Enligt pensionsexperten Monica Zettervall kan fem års halvtidsarbete före 68 års ålder minska den sammanlagda pensionen med omkring två procent. För den som annars skulle ha fått 25 000 kronor i pension motsvarar det 500 kronor mindre i månaden före skatt.

Det finns också andra möjligheter, exempelvis den så kallade 80/90/100-modellen, där den anställde arbetar 80 procent, får 90 procent av lönen och behåller full inbetalning till tjänstepensionen.

Med en heltidslön på 40 000 kronor innebär det 36 000 kronor i månaden och en extra ledig dag i veckan, förutsatt att arbetstiden normalt är fördelad på fem dagar.

Modellen är dock ingen generell rättighet.

Läs vidare: Ta halva veckan ledigt i fem år – bara 500 kronor mindre i pension. Dagens PS

Ensamstående kvinnor går om gifta par

Vi avslutar veckan med nya siffror som visar hur pensionärernas inkomster har förändrats under de senaste nio åren.

År 2017 hade en genomsnittlig ensamstående kvinnlig pensionär i Pensionsmyndighetens typfall 16 240 kronor i månaden efter skatt, inklusive bostadstillägg. Ett sammanboende pensionärspar hade 17 560 kronor per person.

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Men sedan dess har kvinnan gått om paret.

I år har hon 19 990 kronor i månaden, jämfört med parets 19 620 kronor per person. Det är en skillnad på 370 kronor.

En förklaring är garantipensionen och bostadstillägget, som bland annat har höjts under perioder med hög inflation.

Läs mer här: Pensionen för ensamstående kvinnor går om gifta par. Dagens PS

Läs även: Pengarna du missar – 10 bidrag du kanske inte känner till. Dagens PS