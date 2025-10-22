På hösten sker fler skjilsmässor än någon annan årstid. Plånboken ska inte få styra kärleken, men ekonomiskt är det sällan en klok idé. Enligt en ny utredning kostar separationen så mycket som 11 000 kronor i månaden, berättar experten för Dagens PS.
Separationens pris: 11 000 kronor – i månaden
En skilsmässa kan vara nödvändig. Enligt en del statistik räcker det med att partnern googlar på kebabpizza för att man ska vilja riva upp kontraktet, enligt ett pressmeddelande.
Men den kommer ofta som en ekonomisk chock för de blivande ensamstående.
Har man två barn så ökar ens månadskostnader med i snitt 11 000 kronor per vuxen om man räknar in att boendet ska dubbleras, fasta kostnader skenar iväg, sparandet pausas och pensionen hotas.
Den som gjort uträkningen är Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.
“När hushållets ekonomi halveras men utgifterna förblir höga hamnar många i en ekonomisk svacka som kan påverka hela livet, inte minst pensionen. Det är en ny verklighet som många är helt oförberedda på”, säger Trifa Chireh till Dagens PS.
Så mycket kostar separationen
|Utgift
|Gemensamt hushåll (2 vuxna + 2 barn)
|Ensamstående vuxen med 2 barn
|Personliga kostnader (exkl. boende)
|22 000 kr/mån
|13 000 kr/mån
|Boendekostnad
|10 000–14 000 kr/mån
|10 000–16 000 kr/mån
|Totalt
|32 000–36 000 kr/mån
|23 000–29 000 kr/mån
|Kostnad per vuxen i gemensamt hushåll
|16 000–18 000 kr/mån/vuxen
|–
|Skillnad i kostnad per vuxen
|–
|7 000–11 000 kr mer/mån
Även hushållens skuldsättning och långsiktiga sparande drabbas, och det i ett läge med förhållandevis höga räntor och stigande priser.
“Eget sparande är inte bara pengar, det är friheten att fatta egna beslut och slippa ekonomisk stress när livet förändras. Ekonomisk självständighet är inte en lyx, det är en nödvändighet. Genom att planera sin ekonomi i god tid kan man stå stadigt även när tillvaron skakar”, säger Trifa Chireh.
Trifas tips för dig som ska skiljas
- Gör en ärlig ekonomisk analys redan nu – och våga prata pengar med varandra.
- Skydda sparande och pension som enskild egendom genom att registrera äktenskapsförord hos Skatteverket. Allmän pension och tjänstepension ingår vanligtvis inte i bodelningen, eftersom de tillhör den som tjänat in dem.
- Kontrollera och uppdatera förmånstagarförordnanden i dina tjänstepensioner.
- Bygg upp en buffert motsvarande minst 2–3 månadslöner. När det är på plats kan 10% av lönen före skatt sparas – 5% till pension och 5% till mål och drömmar.
- Kompensera deltidsarbete eller större familjeansvar genom extra sparande eller överföring av premiepension.
- Om du är företagare, se till att både företag och pensionskapital är registrerade som enskild egendom.
- Våga ta hjälp av en extern part, som rådgivare eller jurist, för att få hjälp.
Uppskattat antal skilsmässoansökningar per månad i Sverige
|Månad
|Uppskattat antal ansökningar
|Januari
|1 800
|Februari
|1 700
|Mars
|1 900
|April
|1 700
|Maj
|1 600
|Juni
|1 400
|Juli
|1 200
|Augusti
|1 300
|September
|2 000
|Oktober
|2 100
|November
|2 000
|December
|1 500
På hösten sker fler skjilsmässor än någon annan årstid. Plånboken ska inte få styra kärleken, men ekonomiskt är det sällan en klok idé. Enligt en ny utredning kostar separationen så mycket som 11 000 kronor i månaden, berättar experten för Dagens PS. En skilsmässa kan vara nödvändig. Enligt en del statistik räcker det med att …
