Dagens PS
JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Privatekonomi

Separationens pris: 11 000 kronor – i månaden

separationens
Svenska skilsmässor slår i taket på hösten, berättar Trifa Chireh. Foto: Getty Images, Säkra
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

På hösten sker fler skjilsmässor än någon annan årstid. Plånboken ska inte få styra kärleken, men ekonomiskt är det sällan en klok idé. Enligt en ny utredning kostar separationen så mycket som 11 000 kronor i månaden, berättar experten för Dagens PS.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

En skilsmässa kan vara nödvändig. Enligt en del statistik räcker det med att partnern googlar på kebabpizza för att man ska vilja riva upp kontraktet, enligt ett pressmeddelande.

Men den kommer ofta som en ekonomisk chock för de blivande ensamstående.

Har man två barn så ökar ens månadskostnader med i snitt 11 000 kronor per vuxen om man räknar in att boendet ska dubbleras, fasta kostnader skenar iväg, sparandet pausas och pensionen hotas.

Den som gjort uträkningen är Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.

“När hushållets ekonomi halveras men utgifterna förblir höga hamnar många i en ekonomisk svacka som kan påverka hela livet, inte minst pensionen. Det är en ny verklighet som många är helt oförberedda på”, säger Trifa Chireh till Dagens PS.

Så mycket kostar separationen

UtgiftGemensamt hushåll (2 vuxna + 2 barn)Ensamstående vuxen med 2 barn
Personliga kostnader (exkl. boende)22 000 kr/mån13 000 kr/mån
Boendekostnad10 000–14 000 kr/mån10 000–16 000 kr/mån
Totalt32 000–36 000 kr/mån23 000–29 000 kr/mån
Kostnad per vuxen i gemensamt hushåll16 000–18 000 kr/mån/vuxen
Skillnad i kostnad per vuxen7 000–11 000 kr mer/mån

Även hushållens skuldsättning och långsiktiga sparande drabbas, och det i ett läge med förhållandevis höga räntor och stigande priser.

“Eget sparande är inte bara pengar, det är friheten att fatta egna beslut och slippa ekonomisk stress när livet förändras. Ekonomisk självständighet är inte en lyx, det är en nödvändighet. Genom att planera sin ekonomi i god tid kan man stå stadigt även när tillvaron skakar”, säger Trifa Chireh.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025

Trifas tips för dig som ska skiljas

  • Gör en ärlig ekonomisk analys redan nu – och våga prata pengar med varandra.
  • Skydda sparande och pension som enskild egendom genom att registrera äktenskapsförord hos Skatteverket. Allmän pension och tjänstepension ingår vanligtvis inte i bodelningen, eftersom de tillhör den som tjänat in dem.
  • Kontrollera och uppdatera förmånstagarförordnanden i dina tjänstepensioner.
  • Bygg upp en buffert motsvarande minst 2–3 månadslöner. När det är på plats kan 10% av lönen före skatt sparas – 5% till pension och 5% till mål och drömmar.
  • Kompensera deltidsarbete eller större familjeansvar genom extra sparande eller överföring av premiepension.
  • Om du är företagare, se till att både företag och pensionskapital är registrerade som enskild egendom.
  • Våga ta hjälp av en extern part, som rådgivare eller jurist, för att få hjälp.

Uppskattat antal skilsmässoansökningar per månad i Sverige

MånadUppskattat antal ansökningar
Januari1 800
Februari1 700
Mars1 900
April1 700
Maj1 600
Juni1 400
Juli1 200
Augusti1 300
September2 000
Oktober2 100
November2 000
December1 500

Läs mer om ekonomi:

Experten: Därför har Sverige sämre pension än Singapore

Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”

Varför stiger inte pensionen lika snabbt som lönerna?

Inflationen sjunker äntligen i Sverige: “Priset på fisk…”

ANNONS

Nu avskaffas pensionsåldern – så påverkas du

Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”

Svarar: Då vet du om du kan få “flexpension”

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BoendefamiljejuridikhushållPensionPrivatekonomiTrifa Chireh
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS