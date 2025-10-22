Separationens pris: 11 000 kronor – i månaden

En skilsmässa kan vara nödvändig. Enligt en del statistik räcker det med att partnern googlar på kebabpizza för att man ska vilja riva upp kontraktet, enligt ett pressmeddelande.

Men den kommer ofta som en ekonomisk chock för de blivande ensamstående.

Har man två barn så ökar ens månadskostnader med i snitt 11 000 kronor per vuxen om man räknar in att boendet ska dubbleras, fasta kostnader skenar iväg, sparandet pausas och pensionen hotas.

Den som gjort uträkningen är Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.

“När hushållets ekonomi halveras men utgifterna förblir höga hamnar många i en ekonomisk svacka som kan påverka hela livet, inte minst pensionen. Det är en ny verklighet som många är helt oförberedda på”, säger Trifa Chireh till Dagens PS.

Så mycket kostar separationen

Utgift Gemensamt hushåll (2 vuxna + 2 barn) Ensamstående vuxen med 2 barn Personliga kostnader (exkl. boende) 22 000 kr/mån 13 000 kr/mån Boendekostnad 10 000–14 000 kr/mån 10 000–16 000 kr/mån Totalt 32 000–36 000 kr/mån 23 000–29 000 kr/mån Kostnad per vuxen i gemensamt hushåll 16 000–18 000 kr/mån/vuxen – Skillnad i kostnad per vuxen – 7 000–11 000 kr mer/mån

Även hushållens skuldsättning och långsiktiga sparande drabbas, och det i ett läge med förhållandevis höga räntor och stigande priser.

“Eget sparande är inte bara pengar, det är friheten att fatta egna beslut och slippa ekonomisk stress när livet förändras. Ekonomisk självständighet är inte en lyx, det är en nödvändighet. Genom att planera sin ekonomi i god tid kan man stå stadigt även när tillvaron skakar”, säger Trifa Chireh.