SCB: Här lever du längst i Sverige

Skillnaderna är dock stora – och det som avgör hur gamla vi blir är klass, bostadsort och kön.

Nu är vi 10,6 miljoner – men allt fler väljer bort Sverige. Dagens PS

Ort och klass styr mer

Och även om skillnaderna mellan kvinnor och män är stor så är skillnaden när det gäller bostadsort och klass större, visar siffrorna från SCB.

De tio kommuner där kvinnor lever längst är alla välmående områden runt våra storstäder. De tio där män lever kortast är motsatsen.

Skillnaderna är även relativt stora mellan våra tre storstäder. I Stockholm lever kvinnor i genomsnitt 86,22 år.

I Göteborg är siffran 84,89 år och i Malmö endast 84,50 år.

När det gäller män blir stockholmaren 82,56 år, göteborgaren 81,41 år och malmöiten 80,90 år.

Professor 1960: ”Domedagen kommer 13 november 2026”. Dagens PS

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