Klass och kön styr. En kvinna i Danderyd lever 7,5 år längre än en man i Landskrona. Nu redovisar SCB nya siffror.
SCB: Här lever du längst i Sverige
Medellivslängden för kvinnor i Sverige är 85,07 år, för män 81,79 år. Det redovisar SCB i nya ”Livslängden i Sverige 2021-2025”. Där redovisar man aktuella siffror för alla kommuner i storlek 30 000 invånare och uppåt.
Skillnaderna är dock stora – och det som avgör hur gamla vi blir är klass, bostadsort och kön.
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Ort och klass styr mer
Och även om skillnaderna mellan kvinnor och män är stor så är skillnaden när det gäller bostadsort och klass större, visar siffrorna från SCB.
De tio kommuner där kvinnor lever längst är alla välmående områden runt våra storstäder. De tio där män lever kortast är motsatsen.
Skillnaderna är även relativt stora mellan våra tre storstäder. I Stockholm lever kvinnor i genomsnitt 86,22 år.
I Göteborg är siffran 84,89 år och i Malmö endast 84,50 år.
När det gäller män blir stockholmaren 82,56 år, göteborgaren 81,41 år och malmöiten 80,90 år.
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Störst skillnad i Stockholm
I samtliga storstadskommuner är alltså medellivslängden högre för kvinnor än för män.
Den största könsskillnaden finns i Stockholm, där kvinnors medellivslängd vid födelsen är 3,7 år högre än mäns.
”Skillnaden i medellivslängd mellan kommunerna beror på olika faktorer. Bland annat kan det gälla exempelvis andel med hög eller låg utbildningsnivå, inkomstnivå, arbetslöshet, boendeform, familjeförhållanden och levnadsvanor”, skriver SCB.
”Regional omflyttning, befolkningstillväxt, samt bostadsbeståndet kan också ha betydelse”, tillägger man.
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Listan/Här lever kvinnor längst i Sverige
- Danderyd 87,83 år
- Lidingö 87,23 år
- Täby 86,68 år
- Tyresö 86,63 år
- Nacka 86,53 år
- Vellinge 86,53 år
- Lerum 86,51 år
- Sollentuna 86,43 år
- Värmdö 86,38 år
- Ängelholm 86,27 år
(Källa: SCB)
Listan/Här lever män längst i Sverige
- Danderyd 85,86 år
- Täby 84,45 år
- Lidingö 84,25 år
- Vellinge 83,97 år
- Nacka 83,91 år
- Kungsbacka 83,68 år
- Sollentuna 83,54 år
- Österåker 83,45 år
- Falun 83,45 år
- Varberg 83,42 år
(Källa: SCB)
Listan/Här lever kvinnor kortast i Sverige
- Katrineholm 84,03 år
- Sundsvall 83,97 år
- Landskrona 83,95 år
- Karlskoga 83,95 år
- Karlshamn 83,92 år
- Piteå 83,80 år
- Skellefteå 83,74 år
- Nässjö 83,70 år
- Eskilstuna 83,68 år
- Sandviken 83,38 år
(Källa: SCB)
Listan/Här lever män kortast i Sverige
- Nässjö 80,73 år
- Norrköping 80,68 år
- Piteå 80,68 år
- Eskilstuna 80,64 år
- Sandviken 80,59 år
- Eslöv 80,56 år
- Trelleborg 80,48 år
- Vänersborg 80,35 år
- Katrineholm 80,32 år
- Landskrona 80,30 år
(Källa: SCB)
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