Garantipensionen höjs med några tior

Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs med 0,7 procent nästa år.

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En ensamstående pensionär med enbart maximal garantipension kan räkna med omkring 81 kronor mer i månaden. För gifta med enbart maximal garantipension blir höjningen ungefär 74 kronor.

Maximal garantipension 2026 Beräknat 2027 Höjning Ensamstående 11 988 kr 12 069 kr 81 kr Gift 10 853 kr 10 927 kr 74 kr

Egna beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens uppgifter om garantipension och prisbasbeloppen för 2026 och 2027. Avrundade månadsbelopp före skatt.

Garantipensionen är till för personer som haft låga arbetsinkomster eller inte arbetat alls. Hur stor den blir beror bland annat på civilstånd, tidigare inkomster och hur länge personen bott i Sverige.

Premiepensionen påverkas i sin tur av hur pensionsfonderna utvecklas. De individuella pensionsbeloppen för 2027 blir tillgängliga hos Pensionsmyndigheten i januari.

Pensionsgasen dröjer till 2028

Någon extra höjning från den så kallade pensionsgasen blir det heller inte 2027.

Riksdagen beslutade i juni att införa pensionsgasen från nästa år. Tanken är att överskott i pensionssystemet ska kunna delas ut till pensionärer och pensionssparare. Men under 2027 räcker överskottet inte till någon utdelning.

Enligt en ny prognos från Pensionsmyndigheten väntas gasen börja ge extra pengar först 2028.

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”Under dessa år visar vår prognos på en förstärkning med totalt 1,22 procent”, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Fram till 2030 beräknas pensionsgasen ha förstärkt en genomsnittlig inkomstpension med sammanlagt omkring 170 kronor i månaden, utöver den ordinarie pensionsutvecklingen.

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