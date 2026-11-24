Nästa år höjs inkomstpensionen med 2,2 procent. För vissa pensionärer betyder det flera tusen kronor mer om året. Andra får nöja sig med några tior i månaden. Nu har Pensionsmyndigheten också kommit med ett nytt besked om de extra pensionspengar som väntas från 2028.
Pensionen 2027 – så mycket mer får du i kronor
I januari får drygt 1,2 miljoner pensionärer sin inkomstpension och eventuella tilläggspension höjd med 2,2 procent. Har du exempelvis 15 000 kronor i inkomstpension innebär det 330 kronor mer i månaden, eller nästan 4 000 kronor på ett år.
Höjningen framgår av Pensionsmyndighetens besked från oktober och följer inkomstutvecklingen i Sverige.
Så mycket mer får du i pension 2027
Dagens PS har räknat ut vad höjningen innebär i kronor vid olika nivåer på inkomstpensionen.
|Inkomstpension 2026
|Mer per månad 2027
|Mer per år
|10 000 kr
|220 kr
|2 640 kr
|12 000 kr
|264 kr
|3 168 kr
|15 000 kr
|330 kr
|3 960 kr
|18 000 kr
|396 kr
|4 752 kr
|20 000 kr
|440 kr
|5 280 kr
|25 000 kr
|550 kr
|6 600 kr
Egna beräkningar före skatt. Tabellen gäller inkomstpensionen och inte den sammanlagda pensionen.
För nästan 800 000 pensionärer ser höjningen annorlunda ut. De har både inkomstpension och garantipension och får mellan 0,7 och 2,2 procent mer i allmän pension.
”För de flesta består pensionen av flera olika delar och Pensionsmyndigheten kan inte ge besked om de exakta pensionsbeloppen förrän en bit in på 2027”, säger myndighetens analyschef Kristian Seth.
Garantipensionen höjs med några tior
Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs med 0,7 procent nästa år.
En ensamstående pensionär med enbart maximal garantipension kan räkna med omkring 81 kronor mer i månaden. För gifta med enbart maximal garantipension blir höjningen ungefär 74 kronor.
|Maximal garantipension
|2026
|Beräknat 2027
|Höjning
|Ensamstående
|11 988 kr
|12 069 kr
|81 kr
|Gift
|10 853 kr
|10 927 kr
|74 kr
Egna beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens uppgifter om garantipension och prisbasbeloppen för 2026 och 2027. Avrundade månadsbelopp före skatt.
Garantipensionen är till för personer som haft låga arbetsinkomster eller inte arbetat alls. Hur stor den blir beror bland annat på civilstånd, tidigare inkomster och hur länge personen bott i Sverige.
Premiepensionen påverkas i sin tur av hur pensionsfonderna utvecklas. De individuella pensionsbeloppen för 2027 blir tillgängliga hos Pensionsmyndigheten i januari.
Pensionsgasen dröjer till 2028
Någon extra höjning från den så kallade pensionsgasen blir det heller inte 2027.
Riksdagen beslutade i juni att införa pensionsgasen från nästa år. Tanken är att överskott i pensionssystemet ska kunna delas ut till pensionärer och pensionssparare. Men under 2027 räcker överskottet inte till någon utdelning.
Enligt en ny prognos från Pensionsmyndigheten väntas gasen börja ge extra pengar först 2028.
”Under dessa år visar vår prognos på en förstärkning med totalt 1,22 procent”, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten.
Fram till 2030 beräknas pensionsgasen ha förstärkt en genomsnittlig inkomstpension med sammanlagt omkring 170 kronor i månaden, utöver den ordinarie pensionsutvecklingen.
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