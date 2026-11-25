Förutom en förenklad process när det gäller bland annat försäljning av tillgångar har skattesatsen varit förhållandevis låg och dessutom – besparingar är från och med i år upp till 300 000 kronor helt skattefria per person.

På torsdag fastställs statslåneräntan som ligger till grund för ISK-skatten nästa år. Om den ligger kvar på i nuläget 2,99 procent blir ISK-skatten 1,197 procent. Det är den högsta sedan ISK infördes 2012 och fyra gånger så hög som när den var som lägst, enligt Stefan Westerberg, Länsförsäkringars privatekonom.

Det är klart att det blir dyrare att spara. Samtidigt har vi fortsatt kvar de skattefria sparbeloppen på upp till 300 000 kronor per sparare och det gör ju att många småsparare skyddas, och man kommer inte att märka någonting i och med att man inte betalar någon skatt, säger han till TT.

Däremot blir effekten större bland sparare med större sparkapital. De behöver högre avkastning för att få lika mycket kvar efter skatt som tidigare.

Det dubbla

För den med besparingar på 1 miljon kronor handlar det alltså om 924 kronor mer i schablonskatt och den som har 2 miljoner kronor mer än det dubbla – 2 244 kronor.

Frågan kring ISK-konton har samtidigt blivit en politisk sådan. Medan Moderaterna och Liberalerna vill göra det ännu mer förmånligt och höja gränsen till 500 000 kronor vill exempelvis Vänsterpartiet sänka den skattefria gränsen till 50 000 kronor.