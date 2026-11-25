Sparande i form av ett investeringssparkonto, ISK, har blivit mycket populärt – numera är det drygt fyra miljoner svenskar som har ett sådant konto.
Så mycket högre blir ISK-skatten
Nästa år väntas ISK-skatten bli rekordhög. För den med ett sparbelopp på 1 miljon kronor handlar det om drygt 900 kronor mer än föregående år.
Sparande i form av ett investeringssparkonto, ISK, har blivit mycket populärt – numera är det drygt fyra miljoner svenskar som har ett sådant konto.
Förutom en förenklad process när det gäller bland annat försäljning av tillgångar har skattesatsen varit förhållandevis låg och dessutom – besparingar är från och med i år upp till 300 000 kronor helt skattefria per person.
På torsdag fastställs statslåneräntan som ligger till grund för ISK-skatten nästa år. Om den ligger kvar på i nuläget 2,99 procent blir ISK-skatten 1,197 procent. Det är den högsta sedan ISK infördes 2012 och fyra gånger så hög som när den var som lägst, enligt Stefan Westerberg, Länsförsäkringars privatekonom.
Det är klart att det blir dyrare att spara. Samtidigt har vi fortsatt kvar de skattefria sparbeloppen på upp till 300 000 kronor per sparare och det gör ju att många småsparare skyddas, och man kommer inte att märka någonting i och med att man inte betalar någon skatt, säger han till TT.
Däremot blir effekten större bland sparare med större sparkapital. De behöver högre avkastning för att få lika mycket kvar efter skatt som tidigare.
Det dubbla
För den med besparingar på 1 miljon kronor handlar det alltså om 924 kronor mer i schablonskatt och den som har 2 miljoner kronor mer än det dubbla – 2 244 kronor.
Frågan kring ISK-konton har samtidigt blivit en politisk sådan. Medan Moderaterna och Liberalerna vill göra det ännu mer förmånligt och höja gränsen till 500 000 kronor vill exempelvis Vänsterpartiet sänka den skattefria gränsen till 50 000 kronor.
Är förmånliga
Även om det sker en viss höjning av skatten, påminner Stefan Westerberg om att nuvarande nivåer fortfarande får anses som väldigt förmånliga.
Det är fortfarande en väldigt attraktiv sparform, och då tänker jag framför allt att det mesta är lätt och flexibelt. Man kan enkelt köpa och sälja aktier och fonder utan att behöva deklarera varje försäljning. Det underlättar för många småsparare.
Sparbelopp, ISK-skatt 2026, ISK-skatt 2027, Förändring 2026–2027.
0–300 000 kronor: 0 kronor, 0 kronor, 0 kronor.
500 000: 2 130, 2 394, plus 264.
1 000 000: 7 455, 8 379, plus 924.
2 000 000: 18 105, 20 349, plus 2 244.
5 000 000: 50 055, 56 259, plus 6 204.
Källa: Länsförsäkringar.