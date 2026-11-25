Aktierna har dragit upp avkastningen

Hos Alecta har portföljen med 60 procent aktier avkastat 8 procent i år. Den högre aktieandelen var däremot en nackdel under 2022. Då föll värdet på tillgångarna i portföljen med 9,8 procent, medan nedgången stannade på 6,8 procent i portföljen med 10 procent aktier.

”Trots fortsatt osäkerhet i omvärlden har aktiemarknaderna utvecklats väl under året och bidragit positivt till avkastningen under årets tre första kvartal”, kommenterar Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

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Enligt Söderberg har stigande räntor på bland annat svenska och amerikanska statsobligationer hållit tillbaka årets avkastning, eftersom obligationsinnehaven minskar i värde när räntorna stiger.

Länsförsäkringar bäst på fem år

Över fem år är det i stället Länsförsäkringar som toppar listan. Portföljen Nya Världen har avkastat i genomsnitt 8,3 procent per år. Skandias GarantiPension Plus för 25-åringar ligger tvåa med 7,9 procent.

Under samma period har både Nordea Liv Trad och Alectas portfölj med 10 procent aktier haft en genomsnittlig avkastning på 1,1 procent per år.

Med en årlig avkastning på 8,3 procent skulle en miljon kronor växa till närmare 1,49 miljoner på fem år. Med 1,1 procents årlig avkastning skulle kapitalet efter fem år uppgå till knappt 1,06 miljoner kronor.

Det skiljer alltså drygt 433 000 kronor.

Nordea SparaSmart Tillväxt, som har högst avkastning hittills i år, saknar ännu ett redovisat femårssnitt.

Pensionsbolagens avkastning – hela listan

Bolag och portfölj 2026* Femårssnitt Nordea SparaSmart Tillväxt 13,9 % – Skandia GarantiPension Plus (25 år) 13,1 % 7,9 % Skandia GarantiPension Plus (40 år) 11,4 % 6,9 % LF Nya Världen 10,1 % 8,3 % Skandia GarantiPension Plus (55 år) 9,9 % 5,9 % Nordea Garanti Tillväxt 9,2 % – Änke- och Pupillkassan 8,4 % 7,8 % Swedbank Traditionell Pension Premiegaranti 8,1 % 5,3 % Alecta (60 % aktier) 8,0 % 6,2 % Skandia Tradliv 7,4 % 4,8 % Folksam Tjänstepension 7,3 % – KPA Tjänstepensionsförsäkring 7,1 % 5,3 % LF Nya Trad 7,1 % 6,1 % LF Fondliv Garanti 7,0 % 6,6 % Folksam Livförsäkring 6,6 % 5,5 % Alecta (50 % aktier) 6,4 % 5,2 % Nordea SparaSmart Försiktig 6,0 % – Swedbank Traditionell Pension Tjänste 6,0 % 4,5 % Swedbank Traditionell Pension Övrigt 5,9 % 4,4 % SH Pension 5,9 % – SEB Tjänstepension 5,2 % 2,5 % Alecta (40 % aktier) 4,8 % 4,2 % SEB Övrig pension 4,5 % 2,2 % AMF Tjänstepension 4,5 % 4,6 % LF Gamla Trad 4,3 % 3,8 % FPK Tjänstepension 3,8 % 3,2 % SEB Trygg Liv Gamla 3,4 % 4,1 % SPP Premiebestämd 3,2 % 2,9 % Alecta Förmånsbestämd 3,0 % 3,7 % Nordea Garanti Trygga 2,8 % – Bliwa 2,7 % 2,9 % SPP Förmånsbestämd 1,8 % 1,9 % Nordea Liv Trad 1,5 % 1,1 % Alecta (10 % aktier) 0,3 % 1,1 % Viktat genomsnitt 5,3 % 4,6 %

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2026 avser januari-september. Statistiken gäller avkastningen på förvaltade tillgångar inom traditionell försäkring. Tabellen omfattar både enskilda portföljer och företagens totalavkastning. Streck innebär att femårssnitt saknas.

Källa: Svensk Försäkring, 24 november 2026.

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