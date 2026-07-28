Kanalerna fylls av mer eller mindre märkliga dejtingprogram. I Japan är det enklare. Där har staten tagit över dejtingen.
Nya greppet: Gift dig via statens dejtingapp
Folk som gifter sig vid första ögonkastet, eller via att ha sett motparten naken nerifrån och uppåt, seniorer och juniorer som möts och bönder som söker fruar och till och med präster som letar något att dela tro, hopp och kärlek med.
Utbudet är stort och behovet till synes omättligt, när det gäller dejting. Så ock i Japan där födelsetalen sjunker och myndigheterna bekymrat skakar på sina tjänstemanna-huvuden.
Tio miljoner robotar – när japanerna inte räcker. Dagens PS
Utvecklad av myndigheter
Där har ett nytt grepp tagits. Det handlar om appen ”Tokyo Enmusubi”, lanserat i september 2024 sedan det visat sig att omkring 70 procent av de japaner som var intresserade av att hitta en partner för livet, inte aktivt sökte efter någon på dejtingmarknaden.
Då kom ”Tokyo Enmusubi”, en AI-driven dejtingapp utvecklad av myndigheterna i huvudstaden Tokyo.
”Ensumubi” är, för övrigt, en japansk term som syftar just på att knyta samman band eller förena öden.
Noggrant urval i appen
Det finns, naturligtvis – det är trots allt myndigheter som ligger bakom, strikta regler för hur appen får användas. Myndigheterna vill veta att den tjänar sitt syfte och inga andra.
För att nå personer som verkligen är intresserade av att hitta en livspartner, måste användarna bland annat styrka att det är ogifta och genomgå en intervju.
Av 36 000 japaner som hittills velat använda appen och ansökt, har drygt 16 000 godkänts som medlemmar, rapporterar Aftenposten.
Resultatet? Jo, tack. 265 par har gift sig efter att ha träffats via appen och 760 par därutöver upplever att de lever i seriösa förhållanden, tack vare ”Tokyo Enmusubi”.
Gifta dig igen? Ingen bra idé…däremot äktenskapsförord. Dagens PS
Stort problem för Japan
Kul för dem och livsviktigt för Japan, kan man sammanfatta. Födelsetalen i landet har sjunkit kraftigt under det senaste decenniet.
Förra året föddes 671 236 barn i Japan, ett rekordlågt antal. Som jämförelse avled drygt 1,6 miljoner japaner under 2025.
Eftersom landet dessutom håller fast vid en extrem invandringspolitik, där annars en enkel lösning finns, växer problemet med obalans i befolkning snabbt och rejält.