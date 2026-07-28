Nya greppet: Gift dig via statens dejtingapp

Utbudet är stort och behovet till synes omättligt, när det gäller dejting. Så ock i Japan där födelsetalen sjunker och myndigheterna bekymrat skakar på sina tjänstemanna-huvuden.

Tio miljoner robotar – när japanerna inte räcker. Dagens PS

Utvecklad av myndigheter

Där har ett nytt grepp tagits. Det handlar om appen ”Tokyo Enmusubi”, lanserat i september 2024 sedan det visat sig att omkring 70 procent av de japaner som var intresserade av att hitta en partner för livet, inte aktivt sökte efter någon på dejtingmarknaden.

Då kom ”Tokyo Enmusubi”, en AI-driven dejtingapp utvecklad av myndigheterna i huvudstaden Tokyo.

”Ensumubi” är, för övrigt, en japansk term som syftar just på att knyta samman band eller förena öden.

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