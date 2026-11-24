Förra året stängde svenska banker omkring 113 000 betalkonton. Frågor om Swishbetalningar, kontantuttag och privata lån har föregått många uppsägningar. Även kunder som själva utsatts för bedrägerier har blivit av med sina konton.
Svenska banker stänger över 100 000 konton – då blir du av med ditt
I fredags presenterade Finansinspektionen (FI) en kartläggning av närmare 70 banker. Under 2025 avslutade bankerna, på eget initiativ, omkring 113 000 betalkonton. Under samma år nekades 23 000 ansökningar om att öppna ett konto.
Bland de vanligaste anledningarna till att bankerna stänger konton finns misstänkt brottslighet och bristande kännedom om kunden, men också att kontot helt enkelt inte används.
Blev av med både konto och BankID
Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå var uppsagda betalkonton det vanligaste klagomålet under förra året.
I många av fallen hade banken ställt frågor om exempelvis Swishöverföringar, kontantuttag, köp av kryptovalutor eller pengar som kunden lånat ut till andra privatpersoner. Banken ansåg sedan att den inte visste tillräckligt om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt.
En av konsumenterna som hört av sig till byrån hade redan förlorat alla sina besparingar i ett investeringsbedrägeri när banken sa upp kontot.
”Som en konsekvens av detta har min bank även sagt upp mitt betalkonto och spärrat mitt BankID. Jag har nu stora problem med att betala räkningar, köpa mat och i allmänhet klara mig utan BankID”.
Två år utan betalningar räcker
Enligt betaltjänstlagen har konsumenter som är lagligen bosatta inom EES som huvudregel rätt till ett betalkonto med grundläggande funktioner.
Banken får dock stänga kontot om det inte förekommit några transaktioner på två år. Även misskötsamhet gentemot banken kan vara skäl för en uppsägning.
Har du medvetet använt kontot för olagliga ändamål får banken avsluta det med omedelbar verkan. Samma sak gäller om du lämnade felaktiga uppgifter när du blev kund och banken annars skulle ha nekat dig ett konto.
Betalningsanmärkningar räcker inte
I sin nya vägledning till bankerna tar FI upp flera situationer där kunder kan bli av med sina konton. En sådan är när kunden inte lämnar tillräckliga uppgifter om hur kontot används, trots att banken bett om kompletteringar.
Banken ska dock göra en individuell bedömning. Finns det en förhöjd risk för penningtvätt bör banken först undersöka om den går att hantera, exempelvis genom att begränsa vissa tjänster eller belopp.
Betalningsanmärkningar eller försenade lånebetalningar utgör enligt FI heller inga särskilda skäl för att säga upp kontot.
Då kan du bli av med ditt bankkonto
- Du har inte gjort några transaktioner på kontot på två år.
- Du har avsiktligt använt kontot för olagliga ändamål.
- Du lämnade felaktiga uppgifter när kontot öppnades, och skulle annars ha nekats ett konto.
- Du har misskött dig gentemot banken på ett sätt som utgör särskilda skäl för uppsägning.
- Banken kan inte uppnå tillräcklig kundkännedom eller hantera risken för penningtvätt.
Reglerna gäller betalkonton med grundläggande funktioner.
Källa: Betaltjänstlagen och Finansinspektionen.
Banken ska ge dig ett skriftligt besked
Om banken säger upp ditt betalkonto med grundläggande funktioner ska du få ett skriftligt besked om beslutet och vart du kan vända dig för att få det prövat. Vid uppsägningar på grund av inaktivitet eller särskilda skäl ska banken meddela dig minst två månader i förväg.
Vill du öppna ett konto hos en annan bank får den enligt FI inte säga nej enbart på grund av att din tidigare bank sagt upp dig. När du lämnat in en fullständig ansökan ska du få besked inom tio bankdagar.
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