Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Bland de vanligaste anledningarna till att bankerna stänger konton finns misstänkt brottslighet och bristande kännedom om kunden, men också att kontot helt enkelt inte används.

Blev av med både konto och BankID

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå var uppsagda betalkonton det vanligaste klagomålet under förra året.

I många av fallen hade banken ställt frågor om exempelvis Swishöverföringar, kontantuttag, köp av kryptovalutor eller pengar som kunden lånat ut till andra privatpersoner. Banken ansåg sedan att den inte visste tillräckligt om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt.

En av konsumenterna som hört av sig till byrån hade redan förlorat alla sina besparingar i ett investeringsbedrägeri när banken sa upp kontot.

”Som en konsekvens av detta har min bank även sagt upp mitt betalkonto och spärrat mitt BankID. Jag har nu stora problem med att betala räkningar, köpa mat och i allmänhet klara mig utan BankID”.