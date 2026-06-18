Politiken har lyckats. Allt fler väljer bort Sverige. Antalet som folkbokfördes vid flytt till Sverige minskade med 24 procent 2025.
Nu är vi 10,6 miljoner – men allt fler väljer bort Sverige
Skatteverket har presenterat en ny så kallad lägesbild över befolkningen i Sverige. ”Nationell lägesbild över befolkningen” är den formella titeln.
Den visar att 10,6 miljoner personer – exakt 10 605 529 tillantalet – var folkbokförda i Sverige vid årsskiftet.
Det är endast cirka 18 000 fler än vid föregående årsskifte. Den stora anledningen är att färre väljer att flytta till Sverige, i takt med att politiken stängt allt fler möjligheter på området.
Politiken har lyckats och under 2025 minskade antalet människor som folkbokfördes efter flytt till Sverige med 24 procent.
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Ungefär lika många födda
När det gäller antalet som kommit in i folkbokföringen efter att ha fötts under 2025 är antalet på motsvarande nivå som året innan.
2-3 procent av de 10,6 miljonerna ovan bedöms vara felaktigt bokförda, bedömer Skatteverket.
Det här är tredje året i rad som Skatteverket på regeringens uppdrag presenterar en bild över befolkningen.
”De allra flesta är rätt folkbokförda. Men de fel som finns kan orsaka stor skada, exempelvis felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, fel beskattning, och utnyttjande av identiteter”, säger Michael Högback, avdelningschef på Skatteverket.
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1-2 procent fel folkbokförda
När det gäller att beräkna antalen tror Skatteverket att minst 65 000 är folkbokförda i Sverige men borde ha varit avregistrerade som utflyttade.
Samtidigt finns minst 23 500 personer som inte är folkbokförda, trots att de uppfyller kraven för att bli det.
Någonstans mellan 96 000 och 154 000 personer uppskattas vara folkbokförda på fel adress.
Cirka 110 000–185 000 personer lever i Sverige utan person- eller samordningsnummer. Personerna har ändå satt något spår i myndigheters register.
Gruppen omfattar 86 400 personer vars vistelse är känd och som har rätt att vara här.
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Marginellt antal saknar vistelserätt
Sedan finns ”cirka 22 400 personer” som har en känd vistelse men saknar rätt att befinna sig i landet.
För cirka 30 000 personer är vistelsen okänd. De kan ha eller sakna rätt att vistas i landet.
”Ett sätt att synliggöra delar av den här gruppen är att de skulle kunna tilldelas samordningsnummer i högre grad”, säger Anders Klaar som är Skatteverkets uppdragsledare för lägesbilden.
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”Används av kriminella”
Skatteverket har ökat sina folkbokföringskontroller under 2025 och har även utvecklat IT-system för kontroll och tjänster, som kan minimera fel.
”De fel som får störst konsekvenser för samhället är felaktiga identiteter, som används i kriminella upplägg av den organiserade brottsligheten”, säger Michael Högback som även har förslag till lösningar.
”Biometri, till exempel ansiktsbild och fingeravtryck, som lagras så länge identiteten lever och även kan delas med brottsbekämpande myndigheter skulle vara till stor nytta”, påpekar han.
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