Nu är vi 10,6 miljoner – men allt fler väljer bort Sverige

1-2 procent fel folkbokförda

När det gäller att beräkna antalen tror Skatteverket att minst 65 000 är folkbokförda i Sverige men borde ha varit avregistrerade som utflyttade.

Samtidigt finns minst 23 500 personer som inte är folkbokförda, trots att de uppfyller kraven för att bli det.

Någonstans mellan 96 000 och 154 000 personer uppskattas vara folkbokförda på fel adress.

Cirka 110 000–185 000 personer lever i Sverige utan person- eller samordningsnummer. Personerna har ändå satt något spår i myndigheters register.

Gruppen omfattar 86 400 personer vars vistelse är känd och som har rätt att vara här.

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Marginellt antal saknar vistelserätt

Sedan finns ”cirka 22 400 personer” som har en känd vistelse men saknar rätt att befinna sig i landet.

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För cirka 30 000 personer är vistelsen okänd. De kan ha eller sakna rätt att vistas i landet.

”Ett sätt att synliggöra delar av den här gruppen är att de skulle kunna tilldelas samordningsnummer i högre grad”, säger Anders Klaar som är Skatteverkets uppdragsledare för lägesbilden.

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Skatteverkets Michael Högback har presenterat årets lägesbild av befolkningen och har förslag på åtgärder för att vässa folkbokföringen. (Foto: Christine Olsson/TT)

”Används av kriminella”

Skatteverket har ökat sina folkbokföringskontroller under 2025 och har även utvecklat IT-system för kontroll och tjänster, som kan minimera fel.

”De fel som får störst konsekvenser för samhället är felaktiga identiteter, som används i kriminella upplägg av den organiserade brottsligheten”, säger Michael Högback som även har förslag till lösningar.

”Biometri, till exempel ansiktsbild och fingeravtryck, som lagras så länge identiteten lever och även kan delas med brottsbekämpande myndigheter skulle vara till stor nytta”, påpekar han.

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