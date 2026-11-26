Elva ras på Stockholmsbörsen

Det som har skilt snabba återhämtningar från långsamma är vad som låg bakom raset. Tabellen tar upp de ras där OMXS30 föll minst 20 procent, med upprepade fall under samma kris räknade som ett, och de två senaste korrektionerna.

Ras Från topp till botten Fall Ett år efter botten Tillbaka på toppen Kraschen 1987 okt 1987–nov 1987 −37,8 % +54,0 % jan 1989, efter 1,3 år Bank- och fastighetskrisen jul 1990–okt 1992 −45,0 % +118,7 % jul 1993, efter 3,1 år Rysslandskrisen jul 1998–okt 1998 −36,9 % +61,2 % jun 1999, efter 0,9 år It-kraschen feb 2000–sep 2002 −70,7 % +32,9 % jan 2015, efter 14,9 år Finanskrisen jul 2007–nov 2008 −56,6 % +67,8 % dec 2013, efter 6,4 år Eurokrisen jan 2011–sep 2011 −26,5 % +24,4 % jan 2013, efter 2,1 år Kina och oljan mar 2015–feb 2016 −24,8 % +22,1 % okt 2019, efter 4,6 år Pandemin feb 2020–mar 2020 −28,1 % +62,2 % nov 2020, efter 0,7 år Räntechocken dec 2021–sep 2022 −24,9 % +18,6 % feb 2024, efter 2,1 år Tullraset mar 2025–apr 2025 −16,5 % +39,7 % okt 2025, efter 0,6 år Irankriget feb 2026–mar 2026 −11,1 % ej mätbart än jun 2026, efter 0,3 år

Källa: OMXS30 via Avanza, veckostängning, egen beräkning. Kursindex utan utdelningar, så för aktieägarna gick återhämtningen i praktiken fortare.

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Djupet förklarar inte tiden, eftersom kraschen 1987 och Rysslandskrisen föll 37,8 och 36,9 procent och ändå var tillbaka på toppen inom 16 månader, medan raset på 24,8 procent kring Kina och oljan 2015 tog över fyra år att hämta in.

Goldman Sachs strateg Peter Oppenheimer delar i stället in björnmarknader efter vad som utlöser dem. Enligt Goldmans genomgång varar de som orsakas av en enskild händelse omkring åtta månader och är inhämtade efter ungefär ett år.

Cykliska björnmarknader, som följer på räntehöjningar och recession, varar i snitt två år och tar fem år att hämta in. De strukturella, som följer på bubblor och bankkriser, faller omkring 60 procent och tar ett decennium att hämta in.

Kraschen 1987, Rysslandskrisen och pandemin utlöstes alla av en enskild händelse och var tillbaka på toppen inom 16 månader, liksom de två korrektionerna efter tullarna och Irankriget.

It-kraschen och finanskrisen var strukturella och tog nästan 15 respektive drygt sex år. Räntechocken 2022, som följde på räntehöjningar, var tillbaka efter 2,1 år, och bank- och fastighetskrisen tog 3,1 år trots att den var en bankkris, så båda gick fortare än mallen.

Före våra generationer tog det decennier

Längre tillbaka finns ras som tog längre tid än en generation att hämta in. Dow Jones stängde på 381,17 den 3 september 1929 och föll till 41,22 sommaren 1932, 89 procent under toppen, enligt Federal Reserves historik. Indexet var tillbaka på toppen först i november 1954, efter 25 år.

Den siffran överdriver förlusten för aktieägarna som satt kvar. Den amerikanska marknadsanalytikern Mark Hulbert räknade 2009 i New York Times ut att en investerare som köpte en genomsnittlig aktie på toppen 1929 var tillbaka på noll i slutet av 1936, eftersom utdelningarna och deflationen under depressionen vägde upp en stor del av kursfallet.

Stockholmsbörsen fick sin egen krasch efter att Ivar Kreuger hittats död den 12 mars 1932. Då rasade börsen i mars 1932 över 30 procent.

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Japan har väntat längst, och Nikkei 225, som stängde på 38 915,87 den 29 december 1989, passerade den nivån först den 22 februari 2024, efter 34 år och två månader, enligt Nippon.com. Både 1929 och Japan följde på bubblor, den kategori som enligt Goldman tar längst tid att hämta in.

Händelse eller bubbla

Enligt Goldmans indelning avgör orsaken hur länge höstens ras varar, och om orsaken går bedömningarna isär. Recession är det som skiljer ett cykliskt ras från ett händelseutlöst.

Mattias Sundling, chefaktiestrateg på Handelsbanken, pekar enligt Placera på att en nedgång på tio procent i S&P 500 sedan 80-talet har följts av recession sex gånger men inte de 17 andra gångerna, och någon recession ser han inte komma nu.

”Jag tror fortfarande att vi snarare är på väg in i en högkonjunktur än att vi är på väg in i en recession”, säger han till Placera.

E*Trades handelschef Chris Larkin pekar enligt Fortune på att bara fem av de 15 korrektionerna från rekordnivå i S&P 500 sedan 1983 blev björnmarknader. ”Med den stabila ekonomin och de stabila grunderna verkar rörelsen i hög grad vara driven av stämningen på marknaden”, säger han.

Wharton-professorn Jeremy Siegel lägger skulden på förväntningarna. Han påpekar att börsen över lång tid stigit 8 till 9 procent om året, och säger till CNBC att ”folk började tro att 15 till 20 procent skulle bli det normala med AI, och de förväntningarna måste ner på jorden”.

Investeraren Michael Burry, som satsar på att Nasdaq 100 faller, jämför oktobertoppen med it-toppen i mars 2000. Får han rätt hör höstens ras till Goldmans strukturella kategori, som på Stockholmsbörsen tog längst tid att hämta in.

SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall pekar på att Stockholmsbörsen har stått emot bättre än andra börser i höstens oro, men att den höga värderingen gör att den kan falla mer.

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”I jämförelse, både mot Europa och Amerika, är Stockholmsbörsen ovanligt dyr. Det är definitivt tänkbart att den ska gå ned klart mer”, säger han till Placera.