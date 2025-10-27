Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Så mycket pengar bör du spara varje månad – enligt storbanken 

Spara pengar
Det finns ingen universallösning – men det finns en riktlinje, menar SBAB (Foto: Stina Stjernkvist/Janerik Henriksson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Svenskarna är fortsatt försiktiga med sina pengar, visar SBAB:s återkommande undersökning Spartempen. Men hur mycket bör man egentligen lägga undan varje månad för att stå stabilt när något oväntat händer?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Efter en nedgång i juli ökade hushållens sparande på bankkonton i augusti. Totalt uppgick sparandet till 2 869 miljarder kronor, jämfört med 2 856 miljarder månaden innan.

I slutändan har dock sparandet inte förändrats nämnvärt. En majoritet av hushållen sparar ungefär lika mycket som för ett halvår sedan. 

Sju av tio sparar för oförutsedda händelser 

I SBAB:s spartemp uppger 63 procent att deras sparande är oförändrat, medan 14 procent sparar mer och 15 procent sparar mindre än tidigare.

Det vanligaste sparmotivet? Att klara det oväntade.

Sju av tio sparar för att ha en buffert vid oförutsedda händelser. Och det är ingen slump, menar SBAB:s bostadsmarknadsexpert Jennie Leffler.

“Vi har lärt oss att oförutsedda händelser kan komma plötsligt och då gäller det att stå rustad med en buffert. De snabba räntehöjningarna under 2022 och de kraftigt ökade levnadsomkostnaderna tömde inte bara spargrisen för många utan påverkade nog också många mentalt”, säger hon i ett pressmeddelande

Spara pengar
SBAB har tagit tempen på svenskarnas sparande (Foto: Janerik Henriksson /TT)

Nästan lika många – sju av tio – bedömer att deras buffert redan är tillräckligt stor. Samtidigt tror tre av tio att de kommer att öka sitt sparande framöver.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

18 okt. 2025
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

Sparmålen skiljer sig 

48 procent av hushållen sparar till pensionen. Här är männen fler än kvinnorna. Därtill sparar 42 procent till resor och nöjen. Där är kvinnor något fler.

Leffler beskriver en balans mellan långsiktig trygghet och något att se fram emot:

“I tider av ekonomisk osäkerhet ser vi att hushållen värdesätter trygghet och ett kontinuerligt sparande på lite längre sikt. Samtidigt ser vi att hushållen i stor utsträckning sparar för att ha något att se fram emot som exempelvis resor och nöjen, på lite kortare sikt. Ett tips kan vara att öronmärka sparandet utifrån kategori, till exempel underhåll av bostaden, pension och semester”, säger hon.

Så mycket bör man spara 

Men hur mycket bör man då lägga undan varje månad?

Det finns ingen universallösning – men det finns en riktlinje. Enligt Jennie Leffler handlar det om att anpassa sparandet efter sin situation men också att sikta på en tydlig nivå när det är möjligt.

“Hur mycket pengar du bör månadsspara är såklart beroende på din egen situation och var i livet du befinner dig. Om det är möjligt så är det bra att spara 10-20 procent av sin inkomst varje månad”, säger hon.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu
ANNONS

För den som tjänar 30 000 kronor i månaden efter skatt skulle ett sparande på 10 procent motsvara 3 000 kronor i månaden.

Siktar man i stället på 20 procent landar sparandet på 6 000 kronor varje månad – en summa som kan kännas stor eller liten beroende på livssituation. Poängen, menar Leffler, är att sparandet ska vara kontinuerligt, inte perfekt.

Skillnaderna är stora

Men alla hushåll har, som sagt, inte samma förutsättningar. Var fjärde hushåll sparade mellan 2 000 och 5 000 kronor förra månaden. En av tio sparade ingenting alls.

Samtidigt sparade 11 procent över 10 000 kronor.

Ovanstående skillnader syns i svenskarnas sparbuffertar. Statistiken visar att 5 procent har mindre än 5 000 kronor på sparkontot. 40 procent har mer än 200 000 kronor medan 11 procent har över en miljon kronor på bankkontot.

“Det är förstås oroande att det finns hushåll som har mycket små likvida buffertar”, kommenterar Leffler.

Riskvilja och sparform skiljer sig åt

6 av 10 har inte gjort några förändringar i hur de sparar det senaste halvåret. 15 procent har ökat sitt sparande i aktier och fonder medan 12 procent har ökat sparandet på bankkonto.

ANNONS

Även här syns skillnader mellan kvinnor och män.

“Vi ser att kvinnor tar mindre risk och har mer av sitt sparande på bankkonto än i aktier jämfört med män. Ett tips är då att välja ett bankkonto som ger ränta”, avslutar Leffler.

Vill du veta hur du kan spara tusenlappar i vinter? Då kan vi slå ett slag för den här intervjun med två sparekonomer.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
SBABSparaSparandeStatistik
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS