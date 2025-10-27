Så mycket pengar bör du spara varje månad – enligt storbanken 

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Sparmålen skiljer sig

48 procent av hushållen sparar till pensionen. Här är männen fler än kvinnorna. Därtill sparar 42 procent till resor och nöjen. Där är kvinnor något fler.

Leffler beskriver en balans mellan långsiktig trygghet och något att se fram emot:

“I tider av ekonomisk osäkerhet ser vi att hushållen värdesätter trygghet och ett kontinuerligt sparande på lite längre sikt. Samtidigt ser vi att hushållen i stor utsträckning sparar för att ha något att se fram emot som exempelvis resor och nöjen, på lite kortare sikt. Ett tips kan vara att öronmärka sparandet utifrån kategori, till exempel underhåll av bostaden, pension och semester”, säger hon.

Så mycket bör man spara

Men hur mycket bör man då lägga undan varje månad?

Det finns ingen universallösning – men det finns en riktlinje. Enligt Jennie Leffler handlar det om att anpassa sparandet efter sin situation men också att sikta på en tydlig nivå när det är möjligt.

“Hur mycket pengar du bör månadsspara är såklart beroende på din egen situation och var i livet du befinner dig. Om det är möjligt så är det bra att spara 10-20 procent av sin inkomst varje månad”, säger hon.

För den som tjänar 30 000 kronor i månaden efter skatt skulle ett sparande på 10 procent motsvara 3 000 kronor i månaden.

Siktar man i stället på 20 procent landar sparandet på 6 000 kronor varje månad – en summa som kan kännas stor eller liten beroende på livssituation. Poängen, menar Leffler, är att sparandet ska vara kontinuerligt, inte perfekt.

Skillnaderna är stora

Men alla hushåll har, som sagt, inte samma förutsättningar. Var fjärde hushåll sparade mellan 2 000 och 5 000 kronor förra månaden. En av tio sparade ingenting alls.

Samtidigt sparade 11 procent över 10 000 kronor.

Ovanstående skillnader syns i svenskarnas sparbuffertar. Statistiken visar att 5 procent har mindre än 5 000 kronor på sparkontot. 40 procent har mer än 200 000 kronor medan 11 procent har över en miljon kronor på bankkontot.

“Det är förstås oroande att det finns hushåll som har mycket små likvida buffertar”, kommenterar Leffler.

Riskvilja och sparform skiljer sig åt

6 av 10 har inte gjort några förändringar i hur de sparar det senaste halvåret. 15 procent har ökat sitt sparande i aktier och fonder medan 12 procent har ökat sparandet på bankkonto.

Även här syns skillnader mellan kvinnor och män.

“Vi ser att kvinnor tar mindre risk och har mer av sitt sparande på bankkonto än i aktier jämfört med män. Ett tips är då att välja ett bankkonto som ger ränta”, avslutar Leffler.

Vill du veta hur du kan spara tusenlappar i vinter? Då kan vi slå ett slag för den här intervjun med två sparekonomer.