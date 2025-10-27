Svenskarna är fortsatt försiktiga med sina pengar, visar SBAB:s återkommande undersökning Spartempen. Men hur mycket bör man egentligen lägga undan varje månad för att stå stabilt när något oväntat händer?
Så mycket pengar bör du spara varje månad – enligt storbanken
Mest läst i kategorin
En unik gård mitt i stan? Nu kan den bli din – för 27 miljoner kronor
Ett lantligt gårdsliv men mitt i smeten. En omöjlighet? Inte då. Nu ligger Molitors malmgård i Tantoområdet på Södermalm ute till försäljning. Får det lov att vara en kulturhistorisk gård precis vid Årstaviken, med utsikt mot vattnet och järnvägsbroarna? Malmgården har snabbt klättrat bland de mest visade annonserna på Hemnet och lockar både historienördar och …
Bråttom: Det här måste du göra innan 9 november
Det är förvisso några månader kvar till deklarationstider. Men redan nu vill Skatteverket påminna om ett viktigt datum. Tidigare i år fick miljontals svenskar dela på en rekordstor skatteåterbäring. Mindre roligt var det för runt en halv miljon svenskar som sammanlagt fick betala 1,6 miljarder kronor i kvarskatt. Bland dessa är nya pensionärer kraftigt överrepresenterade, …
Hon sparade sig olycklig – nu varnar hon andra för samma misstag
Hon trodde länge att sparande handlade om att aldrig spendera. Men när Michela Allocca började säga nej till allt, insåg hon att hon förväxlat ekonomisk disciplin med rädsla för pengar. Hon sa nej till resor, till upplevelser och till och med tryggare färdmedel. I dag lär hon andra att skillnaden mellan att vara snål och …
Då blir din villa 4 miljoner kronor billigare
Villadrömmen lever. Men för den som letar villa i storstäderna kan prislappen kännas minst sagt avskräckande. Enligt en ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling uppger hela 83 procent av mäklarna att villan är den mest efterfrågade boendeformen just nu. På senare år har villalivet dessutom blivit billigare. Enligt Zmartas Husägarindex har kostnaden för att bo i …
Nya regler för bolån – så mycket mer pengar får du i plånboken
Regeringens planerade förändringar av bolånereglerna kan ge hushållen tusenlappar mer i plånboken. Regeringen vill att det skärpta amorteringskravet från 2018 ska slopas. Man vill också att bolånetaket ska höjas från 85 procent till 90 procent. Detta ska bland annat sänka tröskeln för att köpa bostad, inte minst för unga. Med ett högre tak för bolån …
Efter en nedgång i juli ökade hushållens sparande på bankkonton i augusti. Totalt uppgick sparandet till 2 869 miljarder kronor, jämfört med 2 856 miljarder månaden innan.
I slutändan har dock sparandet inte förändrats nämnvärt. En majoritet av hushållen sparar ungefär lika mycket som för ett halvår sedan.
Sju av tio sparar för oförutsedda händelser
I SBAB:s spartemp uppger 63 procent att deras sparande är oförändrat, medan 14 procent sparar mer och 15 procent sparar mindre än tidigare.
Det vanligaste sparmotivet? Att klara det oväntade.
Sju av tio sparar för att ha en buffert vid oförutsedda händelser. Och det är ingen slump, menar SBAB:s bostadsmarknadsexpert Jennie Leffler.
“Vi har lärt oss att oförutsedda händelser kan komma plötsligt och då gäller det att stå rustad med en buffert. De snabba räntehöjningarna under 2022 och de kraftigt ökade levnadsomkostnaderna tömde inte bara spargrisen för många utan påverkade nog också många mentalt”, säger hon i ett pressmeddelande.
Nästan lika många – sju av tio – bedömer att deras buffert redan är tillräckligt stor. Samtidigt tror tre av tio att de kommer att öka sitt sparande framöver.
Senaste nytt
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Sparmålen skiljer sig
48 procent av hushållen sparar till pensionen. Här är männen fler än kvinnorna. Därtill sparar 42 procent till resor och nöjen. Där är kvinnor något fler.
Leffler beskriver en balans mellan långsiktig trygghet och något att se fram emot:
“I tider av ekonomisk osäkerhet ser vi att hushållen värdesätter trygghet och ett kontinuerligt sparande på lite längre sikt. Samtidigt ser vi att hushållen i stor utsträckning sparar för att ha något att se fram emot som exempelvis resor och nöjen, på lite kortare sikt. Ett tips kan vara att öronmärka sparandet utifrån kategori, till exempel underhåll av bostaden, pension och semester”, säger hon.
Så mycket bör man spara
Men hur mycket bör man då lägga undan varje månad?
Det finns ingen universallösning – men det finns en riktlinje. Enligt Jennie Leffler handlar det om att anpassa sparandet efter sin situation men också att sikta på en tydlig nivå när det är möjligt.
“Hur mycket pengar du bör månadsspara är såklart beroende på din egen situation och var i livet du befinner dig. Om det är möjligt så är det bra att spara 10-20 procent av sin inkomst varje månad”, säger hon.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
För den som tjänar 30 000 kronor i månaden efter skatt skulle ett sparande på 10 procent motsvara 3 000 kronor i månaden.
Siktar man i stället på 20 procent landar sparandet på 6 000 kronor varje månad – en summa som kan kännas stor eller liten beroende på livssituation. Poängen, menar Leffler, är att sparandet ska vara kontinuerligt, inte perfekt.
Skillnaderna är stora
Men alla hushåll har, som sagt, inte samma förutsättningar. Var fjärde hushåll sparade mellan 2 000 och 5 000 kronor förra månaden. En av tio sparade ingenting alls.
Samtidigt sparade 11 procent över 10 000 kronor.
Ovanstående skillnader syns i svenskarnas sparbuffertar. Statistiken visar att 5 procent har mindre än 5 000 kronor på sparkontot. 40 procent har mer än 200 000 kronor medan 11 procent har över en miljon kronor på bankkontot.
“Det är förstås oroande att det finns hushåll som har mycket små likvida buffertar”, kommenterar Leffler.
Riskvilja och sparform skiljer sig åt
6 av 10 har inte gjort några förändringar i hur de sparar det senaste halvåret. 15 procent har ökat sitt sparande i aktier och fonder medan 12 procent har ökat sparandet på bankkonto.
Även här syns skillnader mellan kvinnor och män.
“Vi ser att kvinnor tar mindre risk och har mer av sitt sparande på bankkonto än i aktier jämfört med män. Ett tips är då att välja ett bankkonto som ger ränta”, avslutar Leffler.
Vill du veta hur du kan spara tusenlappar i vinter? Då kan vi slå ett slag för den här intervjun med två sparekonomer.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Jämställt – då får vi bättre kondition
Kondition hos vuxna varierar kraftigt mellan länder. Nu visar KI att det kan kopplas till socioekonomi och jämställdhet. En ny studie från Karolinska institutet har just publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Sport and Health Science". Studien har titeln “Human Development and Gender Inequality Are Associated with Cardiorespiratory Fitness: A Global Systematic Review of …
Att bli skuldfri är inte alltid bäst – här är varför
Den som jobbat ett helt liv borde väl vara skuldfri när pensionsdagen kommer? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Svenskarnas skulder växer och har gjort så i flera år. Idag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen.? Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån uppgår de svenska hushållens totala lån till knappt 5 000 miljarder …
Rätt avgift? Så mycket ska dina fonder kosta
Avgifter för olika fonder kan variera stort, konstaterar Finansinspektionen. Nu publicerar man medianavgifterna. Betalar du för mycket? Kostnader för sparandet är inte alltid lätta att förstå och få grepp om, menar Finansinspektionen. Man pekar på att avgifter för olika fonder kan variera stort och att det därför är viktigt som fondsparare att vara prismedveten. Samtidigt …
Dags att namnskydda Sparkontot – stoppa dåliga kopior
DEBATT En falukorv får inte kallas en falukorv om den inte innehåller en viss procentsats kött. Samma procent-princip borde införas för ett sparkonto och räntan där. Det skriver Dagens PS ekonomireporter David Ingnäs apropå SR Ekots rapportering om att flera storbankers sparkonton nu har nollränta. Läs även: Hög sparränta? Det här bör du veta innan …