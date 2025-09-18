Dagens PS
Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade

Svensk spartrend går mot fonder.
Svensk spartrend går mot fonder. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Svenskarnas sparande har tagit en oväntad vändning. En ny analys från SCB visar ett skifte som får experter att reagera.

På bara fem år har svenska hushåll gått från att låna mer än de sparar till att bygga upp buffertar.

Nu skiftar också det svenska sparandet mot en ny riktning. Bankkontot tappar mark medan fonder seglar upp som det populära alternativet.

Spartrend förbryllar

Sparandet har fått en helt ny form. Svenskarna väljer fonder framför sparkonto, och trenden överraskar experterna, enligt E55.

”Under de två decennierna före pandemin lånade hushållen mer än de sparade. Därefter skedde en dramatisk förändring. I stället för att leva över sina tillgångar drog hushållen i handbromsen”, säger Linus Eriksson, nationalekonom på SCB.

Enligt SCB har hushållens likvida finansiella sparande ökat med hela 974 miljarder kronor de senaste fem åren. Likvida tillgångar minus lån visar att hushållen nu väljer att bygga upp en större ekonomisk buffert.

Stora nettoinsättningar

Mellan 2020 och 2022 gjorde hushållen historiskt stora nettoinsättningar på bankkonton, cirka 200 miljarder kronor per år. Men under 2023 och 2024 rasade insättningarna och landade på under 50 miljarder kronor.

Samtidigt har det skett en tydlig förflyttning i sparandet. När inflationen steg efter pandemin ökade också räntorna på sparkonton med villkor, vilket gjorde dem mer attraktiva än de vanliga avistakontona, som lönekonton och konton med fria uttag.

“Nu när inflationen har sjunkit har också inlåningsvolymen till konton med villkor stabiliserats. Men, den ligger fortfarande på en nivå som är dubbelt så hög som före räntehöjningsperioden under 2023/2024”, säger Marcus Gustavsson, nationalekonom på SCB.

Sparandet ökar - fonder i centrum
Nu flyttas svenskarnas sparande från bankkonton till fonder. (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Fonder tar över som favoriten

Parallellt med att bankkontosparandet faller ökar hushållens investeringar i fonder kraftigt.

”Mellan 2023 och 2024 nettoköpte hushållen fondandelar för närmare 250 miljarder kronor. Det kan jämföras med fondköp för totalt 18 miljarder de två föregående åren”, säger Linus Eriksson.

Här köper och säljer svenskarna just nu

Avanzas senaste siffror visar hur spartrenden tar sig uttryck i praktiken. Globalfonder är tillbaka på köpsidan, medan småbolag och USA-fonder tappat.

Mest köpta fonder:

  1. Länsförsäkringar Global Index
  2. Pareto Räntefond A
  3. DNB Global Indeks S
  4. Storebrand High Yield Företagsobl. A SEK
  5. IKC Avkastningsfond
  6. Swedbank Robur Technology
  7. Storebrand Europa A SEK
  8. Avanza Zero
  9. Avanza Global
  10. Spiltan Räntefond Sverige

Mest sålda fonder:

  1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag
  2. AMF Räntefond Lång
  3. Finserve Global Security I SEK R
  4. Avanza USA
  5. SEB Sverige Indexnära A
  6. Avanza Europa
  7. Aktiespararna Småbolag Edge
  8. Swedbank Robur Ny Teknik
  9. Länsförsäkringar Europa Index
  10. AMF Aktiefond Småbolag

Linn Kolar
Senaste nytt

