Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade

På bara fem år har svenska hushåll gått från att låna mer än de sparar till att bygga upp buffertar.

Nu skiftar också det svenska sparandet mot en ny riktning. Bankkontot tappar mark medan fonder seglar upp som det populära alternativet.

Spartrend förbryllar

Sparandet har fått en helt ny form. Svenskarna väljer fonder framför sparkonto, och trenden överraskar experterna, enligt E55.

”Under de två decennierna före pandemin lånade hushållen mer än de sparade. Därefter skedde en dramatisk förändring. I stället för att leva över sina tillgångar drog hushållen i handbromsen”, säger Linus Eriksson, nationalekonom på SCB.

Enligt SCB har hushållens likvida finansiella sparande ökat med hela 974 miljarder kronor de senaste fem åren. Likvida tillgångar minus lån visar att hushållen nu väljer att bygga upp en större ekonomisk buffert.