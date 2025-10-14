Hur mycket pengar bör du ha sparat vid 30? Experten reder ut

Att svara på hur mycket andra i din ålder sparar är enkelt. Man kan exempelvis kika på statistik från Avanza. Enligt den ligger mediansparandet för en 20-åring på 4 000 kronor i månaden. 30-åringarna sparar i snitt 2 310 kronor i månaden medan 40-åringarna sparar 2 100.

Hos Nordea framgår det att en 30-åring sparar 1 124 kronor i månaden och en 40-åring 1 322.

Vill du stå stadigt i mittfåran? Då kan du sikta på medianen bland 30-åringar – ett kapital på drygt 31 000 kronor, enligt Avanza. Medeltalet däremot – 153 000 kronor – är det svårare, om än fullt möjligt, att nå upp till.

I slutändan kan vi konstatera att det är enkelt att svara på hur mycket andra i din ålder sparar. Att svara på hur mycket du bör ha sparat vid en viss ålder är desto svårare. Det finns nämligen inget generellt svar.

”Det finns inget generellt svar”

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, menar att man inte bör låsa sig vid generella spar-siffror utan utgå från sin egen livssituation.

“Det är inte bara ålder som spelar roll hur stort buffert eller långsiktigt sparande man kan behöva. Snarare bör man utgå från sin livssituation”, berättar hon för Dagens PS

En nyexaminerad 27-åring utan sparkapital kan till exempel snabbt komma ikapp när arbetslivet väl börjar. Samtidigt behöver en barnfamilj med villa helt andra marginaler än en singel i hyresrätt.

“Därför finns inget generellt och enkelt svar på frågan om vad man borde ha sparat, även om det förstås alltid går att slå ett slag för att det är fördelaktigt att börja spara tidigt i livet eftersom pengarna då ges möjlighet att växa under en längre tid”, säger Bratt.

