Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Hur mycket pengar bör du ha sparat vid 30? Experten reder ut

Sparat vid viss ålder
Det finns inget generellt svar på hur mycket man bör ha sparat vid en viss ålder, konstaterar Frida Bratt (Stina Stjernkvist/TT/Nordnet)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Internet kryllar av åldersrelaterad sparstatistik. Men hur mycket ska man egentligen ha sparat när man är 30? Enligt sparekonomen Frida Bratt finns det inget magiskt belopp – bara ett gäng sunda riktlinjer.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Hur ska man tänka när man ska spendera pengarna?
Spela klippet

Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem?

13 okt. 2025
ANNONS

Att svara på hur mycket andra i din ålder sparar är enkelt. Man kan exempelvis kika på statistik från Avanza. Enligt den ligger mediansparandet för en 20-åring på 4 000 kronor i månaden. 30-åringarna sparar i snitt 2 310 kronor i månaden medan 40-åringarna sparar 2 100. 

Hos Nordea framgår det att en 30-åring sparar 1 124 kronor i månaden och en 40-åring 1 322. 

Vill du stå stadigt i mittfåran? Då kan du sikta på medianen bland 30-åringar – ett kapital på drygt 31 000 kronor, enligt Avanza. Medeltalet däremot – 153 000 kronor – är det svårare, om än fullt möjligt, att nå upp till. 

I slutändan kan vi konstatera att det är enkelt att svara på hur mycket andra i din ålder sparar. Att svara på hur mycket du bör ha sparat vid en viss ålder är desto svårare. Det finns nämligen inget generellt svar. 

”Det finns inget generellt svar”

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, menar att man inte bör låsa sig vid generella spar-siffror utan utgå från sin egen livssituation.

“Det är inte bara ålder som spelar roll hur stort buffert eller långsiktigt sparande man kan behöva. Snarare bör man utgå från sin livssituation”, berättar hon för Dagens PS 

En nyexaminerad 27-åring utan sparkapital kan till exempel snabbt komma ikapp när arbetslivet väl börjar. Samtidigt behöver en barnfamilj med villa helt andra marginaler än en singel i hyresrätt.

“Därför finns inget generellt och enkelt svar på frågan om vad man borde ha sparat, även om det förstås alltid går att slå ett slag för att det är fördelaktigt att börja spara tidigt i livet eftersom pengarna då ges möjlighet att växa under en längre tid”, säger Bratt. 

ANNONS
Spara pengar
Buffert först – sedan långsiktigt sparande i fonder eller aktier, menar sparekonomen (Foto: Stina Stjernkvist/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Buffert före allt annat

Men om man ändå vill ha något slags riktmärke? Då handlar det mer om trygghet än om exakta summor, menar Bratt.

“Är man en 30-åring som precis bildat familj och flyttat till större boende, så tycker jag att han eller hon bör sikta på att ha en buffert motsvarande två-tre månadsutgifter. Det vill säga så mycket som man har i utgifter varje månad gånger tre. Då har man en trygghet”, säger hon. 

“Har man möjlighet är det toppen att utöver det ha satt upp ett långsiktigt sparande i exempelvis aktiefonder”, tillägger Bratt.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

För den som hunnit lite längre i karriären ser situationen annorlunda ut:

“En person i 40-årsåldern kanske har den perioden (småbarnsåren) bakom sig och kanske dessutom har lite högre lön. Då tycker jag man absolut ska ha ett långsiktigt månadssparande, som kan ökas på vid varje löneökning”, säger Bratt. 

Hon tycker dock att rådet om att spara tio procent av lönen är för generaliserande.

ANNONS

“Vissa kan inte alls spara så mycket, andra kan spara mer än så”. 

”Lite är bättre än inget alls”

För den som känner att pengarna inte räcker till allt handlar det om att prioritera rätt.

“Buffertsparande är prio ett. Därefter ett långsiktigt sparande i fonder eller aktier”, säger Bratt.

I slutändan handlar det dock om att komma igång, även om man inte kan spara mycket.

“Givetvis ska man spara efter förmåga men lite är bättre än inget alls”, säger Bratt.

Frida Bratts tre bästa spartips

  1. Bygg upp en buffert först – och ha den på ett lättillgängligt sparkonto.
  2. Starta ett automatiskt månadssparande i aktiefonder – då ger du pengarna chans att växa.
  3. Välj låga avgifter – indexfonder är en bra och effektiv bas, som kan kompletteras med mer nischade alternativ.

Och du, vill du veta om du har för mycket pengar på sparkontot? Då kan vi slå ett slag för den här intervjun med två privatekonomer.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ÅlderSparaSpara pengar
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS