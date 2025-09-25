Svenskarna sparar mer men får mindre tillbaka

Svenskarna fortsätter att sätta in pengar på bankkonton, men avkastningen blir allt lägre. Något snabbare än i juli ökar dessutom konsumtionslånen.

Sparandet tar fart igen

Efter en nedgång i juli ökade hushållens sparande på bankkonton i augusti. Totalt uppgick sparandet till 2 869 miljarder kronor, jämfört med 2 856 miljarder månaden innan.

”Vi ser att hushållens inlåning återigen ökade i augusti efter ett tapp i semestermånaden juli”, säger Tove Åkerrén Ögren, nationalekonom på SCB.

Avistakonton, alltså konton med fria uttag, står nu för tre fjärdedelar av hushållens sparpengar.

Enligt SCB satte svenskarna undan mer pengar på sina konton i augusti. (Foto: Christine Olsson/TT)

