Svenskarna sparar mer men får mindre tillbaka

Svenskarna sparar mer pengar på bankkonton, men får lägre ränta tillbaka.
Svenskarna sparar mer pengar på bankkonton, men får lägre ränta tillbaka. (Foto: Jessica Gow /TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Nya siffror från SCB visar att svenskarna sätter undan mer pengar. Samtidigt pressas räntorna på sparkonton nedåt.

Svenskarna fortsätter att sätta in pengar på bankkonton, men avkastningen blir allt lägre. Något snabbare än i juli ökar dessutom konsumtionslånen.

Sparandet tar fart igen

Efter en nedgång i juli ökade hushållens sparande på bankkonton i augusti. Totalt uppgick sparandet till 2 869 miljarder kronor, jämfört med 2 856 miljarder månaden innan.

”Vi ser att hushållens inlåning återigen ökade i augusti efter ett tapp i semestermånaden juli”, säger Tove Åkerrén Ögren, nationalekonom på SCB.

Avistakonton, alltså konton med fria uttag, står nu för tre fjärdedelar av hushållens sparpengar.

Enligt SCB satte svenskarna undan mer pengar på sina konton i augusti. (Foto: Christine Olsson/TT)
Enligt SCB satte svenskarna undan mer pengar på sina konton i augusti. (Foto: Christine Olsson/TT)

Bostadslån stabila men konsumtionslånen ökar

Samtidigt som sparandet växer fortsätter hushållens lån att stiga, men utvecklingen skiljer sig åt.

Bostadslånen, som står för 83 procent av skulderna, ökade i augusti med 2,4 procent i årstakt, samma nivå som månaden innan.

Konsumtionslånen däremot växte snabbare. Tillväxttakten steg till 4,8 procent i augusti, upp från 4,6 procent i juli. Totalt landade utlåningen till hushåll och företag på drygt 8 100 miljarder kronor.

Sparräntan fortsätter nedåt

Även om hushållen sparar mer får de allt mindre tillbaka på sina pengar. Den genomsnittliga räntan på nya insättningar sjönk i augusti till 0,61 procent, vilket kan jämföras med 1,94 procent samma månad förra året.

För bundna konton syns samma trend. Snitträntan låg på 1,37 procent i augusti, en halvering jämfört med 3,00 procent ett år tidigare.

Bolåneräntorna är däremot mer stabila. Den genomsnittliga räntan för nya bostadslån låg i augusti på 2,84 procent, medan rörliga bolån landade på 2,86 procent. För lån bundna mellan ett och fem år var snitträntan 2,85 procent, ned från 2,87 procent i juli.

Linn Kolar
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

