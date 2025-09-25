Nya siffror från SCB visar att svenskarna sätter undan mer pengar. Samtidigt pressas räntorna på sparkonton nedåt.
Svenskarna sparar mer men får mindre tillbaka
Mest läst i kategorin
Sverige sämst i Norden – tvingar äldre till pension
Sverige är sämst i Norden, åtminstone när det handlar om att anställa personer över 55 år – ett mönster som leder till ofrivillig pension och tusentals kronor i förlorad inkomst. Efter 34 år på Ica och senare en topposition som logistikdirektör på Bergendahls stod Jonas utan arbete när en ny vd bytte ut hela ledningsgruppen. …
Varning: Då blir ditt testamente ogiltigt
Ett testamente kan vara avgörande för hur dina tillgångar fördelas efter din död. Men slarvfel och missförstånd gör att många testamenten riskerar att bli ogiltiga. Svenskarnas testamente-skrivande är inte något att hurra över. Mindre än två av tio har skrivit ett, enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Av dessa är det nästan en …
Tusentals svenskar såg pensionen utraderas över en natt
När Ryssland gick till fullskalig attack mot Ukraina 2022 blev följderna kännbara långt utanför slagfältet. För över 100 000 svenska pensionssparare innebar invasionen att deras pensionspengar i ryska fonder i princip försvann över en natt. Den som har delar av sin tjänstepension placerad i Rysslandsfonder sitter fast. Eftersom fonderna är handelsstoppade går det varken att …
Mungers varning: Här ger de flesta upp på vägen mot rikedom
Att bygga en förmögenhet är en lång resa. Enligt den legendariske investeraren Charlie Munger finns där en avgörande tröskel som stoppar många. Charlie Munger, Warren Buffetts mångårige parhäst, avled 2023 i en aktningsvärd ålder av 99 år. Under dessa 99 år hann han dock med en hel del. Bland annat donerade han mer än 75 …
Känga till regeringen – pensionen räcker inte långt
Pensionen måste öka, den räcker inte långt genom dagens nivåer. Nu får regeringen en känga av Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande på SKPF Pensionärerna. ”Inte ens de som arbetat ett halvt sekel kan skrapa ihop till en värdig ålderdom”, säger Liza di Paolo-Sandberg på Äldreriksdagen, berättar E55. Pensionen räcker inte – känga till regeringen Det är …
Svenskarna fortsätter att sätta in pengar på bankkonton, men avkastningen blir allt lägre. Något snabbare än i juli ökar dessutom konsumtionslånen.
Missa inte: Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen. Dagens PS
Sparandet tar fart igen
Efter en nedgång i juli ökade hushållens sparande på bankkonton i augusti. Totalt uppgick sparandet till 2 869 miljarder kronor, jämfört med 2 856 miljarder månaden innan.
”Vi ser att hushållens inlåning återigen ökade i augusti efter ett tapp i semestermånaden juli”, säger Tove Åkerrén Ögren, nationalekonom på SCB.
Avistakonton, alltså konton med fria uttag, står nu för tre fjärdedelar av hushållens sparpengar.
Läs också: Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Bostadslån stabila men konsumtionslånen ökar
Samtidigt som sparandet växer fortsätter hushållens lån att stiga, men utvecklingen skiljer sig åt.
Bostadslånen, som står för 83 procent av skulderna, ökade i augusti med 2,4 procent i årstakt, samma nivå som månaden innan.
Konsumtionslånen däremot växte snabbare. Tillväxttakten steg till 4,8 procent i augusti, upp från 4,6 procent i juli. Totalt landade utlåningen till hushåll och företag på drygt 8 100 miljarder kronor.
Läs också: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen i 9 år. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Sparräntan fortsätter nedåt
Även om hushållen sparar mer får de allt mindre tillbaka på sina pengar. Den genomsnittliga räntan på nya insättningar sjönk i augusti till 0,61 procent, vilket kan jämföras med 1,94 procent samma månad förra året.
För bundna konton syns samma trend. Snitträntan låg på 1,37 procent i augusti, en halvering jämfört med 3,00 procent ett år tidigare.
Bolåneräntorna är däremot mer stabila. Den genomsnittliga räntan för nya bostadslån låg i augusti på 2,84 procent, medan rörliga bolån landade på 2,86 procent. För lån bundna mellan ett och fem år var snitträntan 2,85 procent, ned från 2,87 procent i juli.
Läs även: EU fruktar Trumps vändning – “början på skuldspelet”. Dagens PS
Läs även: Framtidens energi: AI blåser gasbubblan till oanade nivåer. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Forskarnas dom om plast: "Orsakat 100.000-tals dödsfall"
En kemikalie som används i plast kan ha bidragit till flera hundra tusen dödsfall globalt, enligt en ny studie från amerikanska forskare. Det är forskare vid NYU Langone Health, som stått i ledningen för den nya studie som uppmärksammas av norska Forskning. NYU Langone Health är ett världsberömt, akademiskt hälsokomplex baserat i New York som …
Fondguru varnar för börskrasch i stil med 1929
Mark Spitznagel är hedgefondprofilen som tidigare skördat vinster i samband med börskrascher och nu varnar för en ny, blytung smäll på marknaden. Enligt Spitznagel kommer utvecklingen innan nästa krasch på börsen att likna den som inträffade 1929. Men innan dess räknar proffset med att det amerikanska jämförelseindexet S&P 500 klättrar kraftigt, kanske uppemot nivån 8 …
Bönan är Kinas nya vapen i handelskriget
Handelskriget mellan USA och Kina är inte överspelat, men de skyhöga tullarna är pausade. Som hämnd på Vita husets tullar har Kina valt åtgärder som svider. USA är världens näst största producent av sojabönor, och deras största köpare har länge varit Kina, som stått för 51 procent av landets export. Nu väljer Kina att besvara …
Svenskarna sparar mer men får mindre tillbaka
Nya siffror från SCB visar att svenskarna sätter undan mer pengar. Samtidigt pressas räntorna på sparkonton nedåt. Svenskarna fortsätter att sätta in pengar på bankkonton, men avkastningen blir allt lägre. Något snabbare än i juli ökar dessutom konsumtionslånen. Missa inte: Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen. Dagens PS Sparandet tar fart igen Efter en …
FI: Få svenskar använder knepet som kan sänka boräntan
Bankerna tjänar bra på våra bolån. Ändå är det få som använder knepet som kan sänka boräntan, menar FI. Svenska bolånetagare betalar fortfarande flera tusen kronor mer än nödvändigt i boränta, konstaterade Dagens PS häromdagen. För vissa kan det handla om tusenlappar varje år. Därför finns det också flera skäl för bolånetagare att försöka pressa …