Så sparar du tusenlappar i vinter: “Ät gratis fram till trettondagen” 

Spara pengar på el

ANNONS

Ett första steg är att se över elkostnaderna, menar Åhrman. Att sänka inomhustemperaturen med bara någon grad, täta dragiga fönster eller använda timer på element och värmekällor kan ge märkbar effekt.

Här får hon medhåll av Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti.

“Bor du i hus? Kör du elbil? Förbered dig mentalt på eventuellt dyra elpriser. Sänk temperaturen, kompensera med ullplagg. Skippa bilen och vintercykla”, säger han till PS.

Spara pengar på mat och småutgifter

Även matbudgeten rymmer mycket potential.

“Genom att planera inköpen, laga storkok och ta med matlåda till jobbet kan du minska både svinnet och kostnaderna rejält”, säger Åhrman.

Dessutom bör man se över alla luriga småutgifter: abonnemang, försäkringar och prenumerationer som inte längre används.

“De pengar som frigörs genom de här justeringarna kan sedan användas till att bygga upp ett sparande igen”, konstaterar Åhrman.

“Se till att bli klar i november”

ANNONS

För många är december årets dyraste månad. För att undvika skenande kostnader gäller det att börja tidigt, menar Niklas Laninge.

“Kostnaden för julklappar, inte minst för barnfamiljer, kan dra iväg. Bestäm en klappbudget idag, checka av listan med hjälp av secondhand och Black Friday-rean. Se till att ha allt klart i november och köp inte en enda julklapp till. Det är de där sista panikklapparna som får kostnaderna att skena”, säger han till PS.

Niklas Laninge är sparpsykolog hos Opti (Foto: Opti)

“Med lite tur äter du gratis fram till trettondagen”

När julen närmar sig handlar det inte bara om att fira – utan om att fira smart.

“Bjud över dig själv till dina föräldrar, sov över, gärna flera dagar. Du ska inte snylta men ge av din tid och närvaro. Du kommer garanterat undan billigare än om du ska styra upp julfirande hos dig”.

På samma tema föreslår Laninge att göra nyår till ett delat projekt.

“Bjud hem folk till dig, men under premissen att ni hjälps åt med allt. Alla kommer överskatta hur mycket mat och dryck som krävs, så med lite tur äter och dricker du gratis fram till trettondagen”.

Så ska du tänka kring ditt sparande

ANNONS

När du har tajtat till hushållsbudgeten är det dags att fundera på hur de sparade pengarna ska användas.

För Shoka Åhrman handlar vintern om en balans mellan försiktighet och långsiktighet.

“Det är klokt att se över portföljen och säkerställa att risknivån fortfarande känns rätt. Att månadsspara automatiskt är ett enkelt men kraftfullt verktyg i tider som dessa”.

Hon påminner också om att tid i marknaden slår tajming:

“Det viktigaste är att undvika att hoppa in och ut ur marknaden beroende på känslor. Historiskt har de bästa dagarna på börsen ofta kommit strax efter de sämsta, och den som står utanför riskerar att missa uppgångarna”.

“Fortsätt som vanligt”.

Niklas Laninge håller med om vikten av att inte ändra för mycket.

“Sparar du automatiskt varje månad i en portfölj med låga avgifter och god riskspridning ska du bara fortsätta som vanligt. Många går miste om avkastning för att de avviker från planen”.

ANNONS

Men han tipsar också om att tänka framåt – även för nästa vinter:

“En god vana är att bygga upp en klappbuffert under hela året som kan ta smällen för alla extra kostnader som kommer med julen”.

Och när det gäller investeringar – håll fingrarna i styr över helgerna.

“Låt bli att köpa och sälja aktier under helgerna, forskning visar att sådan aktivitet kostar genomsnittsspararen väldigt mycket avkastning”.

Så sparar du pengar i vinter Sänk värmen en grad och täta dragiga fönster.

Planera maten, laga storkok och ta med matlåda.

Se över abonnemang, försäkringar och prenumerationer.

Låt bilen stå – ta cykeln.

Bestäm julklappsbudgeten redan nu – undvik panikklappar.

Handla smart på reor och second hand.

Bjud hem dig själv till släkten – ge tid i stället för pengar.

Fira nyår ihop – dela på mat och dryck.

