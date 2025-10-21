Efter ett dyrt år väntar en vinter i samma tema. Ändå går det att spara tusenlappar. Man måste bara veta hur.
Så sparar du tusenlappar i vinter: “Ät gratis fram till trettondagen”
Mest läst i kategorin
Sluta jaga småpengar – här är knepen som faktiskt gör dig rik
Att säga upp Netflix, sluta köpa kaffe och dra ner på avocadotoasten kan förvisso frigöra några slantar. Men det är knappast så förmögenheter byggs, menar experten. ”Budgetknep är den ekonomiska motsvarigheten till snabbdieter”, skriver finansplaneraren Anthony Martin i Kiplinger. De ger en känsla av kontroll – men sällan verkliga resultat. Småsparande ger illusion av kontroll …
Ilska mot svenska banker – lämnar kunderna i sticket
En ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund visar att många svenskar inte längre litar på att bankerna kan skydda deras pengar. I praktiken står kunderna ensamma när bedragare slår till, konstaterar förbundet. I en uppmärksammad bedrägeri-härva blev en kund hos Nordea lurad att föra över 100 000 kronor till en bedragare. Banken friades från ansvar. En …
Experten varnar: ”Du kan inte dö med noll”
Idén om att leva fullt ut och dö utan pengar har fått många att tänka om kring sparande och pension. Men ekonomen varnar för att filosofin kan slå tillbaka. Boken Die With Zero har inspirerat en våg av tänkare som vill leva maximalt, inte samla pengar till ålderdomen. Det har Dagens PS tidigare skrivit om. …
Sverige klättrar och pensionsåldern avskaffas
Trots bättre betyg i den globala pensionsrankningen växer oron för svenska pensioner. Samtidigt skrotas pensionsåldern. Den senaste veckan har pensionsfrågan bubblat på flera fronter. Det har visat sig att en av fem gör fel med tjänstepensionen. Samtidigt har Sverige klättrat på den globala pensionslistan. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. En av fem gör …
Norsk reform väcker ilska i Sverige: “Svenskar får ta notan”
Nästan en miljon norrmän har redan nappat på det nya statliga elpriset. Men satsningen, som lanserades av den norska regeringen den 1 oktober, får nu hård kritik från experter. Dagens PS har skrivit om den norska reformen tidigare. Det så kallade Norgepriset infördes den 1 oktober och ger norska hushåll en möjlighet att teckna fasta …
Det har blivit dyrare att leva. Bland annat har matpriserna ökat med 25 procent på tre år, enligt en rapport från Matpriskollen från tidigare i år.
Vintern ser inte ljusare ut den. Förvisso har priset på livsmedel sjunkit i Sverige för andra månaden i rad. Lägre matpriser riskerar dock att ätas upp av skenande elpriser. Bland annat kan en ny, norsk lagstiftning leda till dyrare el i Sverige.
Som om det inte vore nog planerar Skatteverket att införa 25 procents moms på parkeringsplatser som hyrs av hyresvärdar – ett beslut som väntas slå hårt mot hundratusentals hyresgäster runt om i landet.
Av ovanstående anledningar vände vi oss till två sparekonomer. Går det att spara tusenlappar i vinter – och hur gör man?
“Små förändringar kan frigöra tusenlappar”
Efter en tid av höga priser och pressad ekonomi känner många att sparandet hamnat i skymundan, konstaterar Shoka Åhrman, sparekonom på SPP. Men det går att komma igång igen. Det hela handlar om att börja i det lilla.
“Små förändringar i vardagen kan faktiskt frigöra tusenlappar varje månad, pengar som sedan kan bli grunden till ett stabilt sparande”, säger hon till Dagens PS.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Spara pengar på el
Ett första steg är att se över elkostnaderna, menar Åhrman. Att sänka inomhustemperaturen med bara någon grad, täta dragiga fönster eller använda timer på element och värmekällor kan ge märkbar effekt.
Här får hon medhåll av Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti.
“Bor du i hus? Kör du elbil? Förbered dig mentalt på eventuellt dyra elpriser. Sänk temperaturen, kompensera med ullplagg. Skippa bilen och vintercykla”, säger han till PS.
Spara pengar på mat och småutgifter
Även matbudgeten rymmer mycket potential.
“Genom att planera inköpen, laga storkok och ta med matlåda till jobbet kan du minska både svinnet och kostnaderna rejält”, säger Åhrman.
Dessutom bör man se över alla luriga småutgifter: abonnemang, försäkringar och prenumerationer som inte längre används.
“De pengar som frigörs genom de här justeringarna kan sedan användas till att bygga upp ett sparande igen”, konstaterar Åhrman.
“Se till att bli klar i november”
För många är december årets dyraste månad. För att undvika skenande kostnader gäller det att börja tidigt, menar Niklas Laninge.
“Kostnaden för julklappar, inte minst för barnfamiljer, kan dra iväg. Bestäm en klappbudget idag, checka av listan med hjälp av secondhand och Black Friday-rean. Se till att ha allt klart i november och köp inte en enda julklapp till. Det är de där sista panikklapparna som får kostnaderna att skena”, säger han till PS.
“Med lite tur äter du gratis fram till trettondagen”
När julen närmar sig handlar det inte bara om att fira – utan om att fira smart.
“Bjud över dig själv till dina föräldrar, sov över, gärna flera dagar. Du ska inte snylta men ge av din tid och närvaro. Du kommer garanterat undan billigare än om du ska styra upp julfirande hos dig”.
På samma tema föreslår Laninge att göra nyår till ett delat projekt.
“Bjud hem folk till dig, men under premissen att ni hjälps åt med allt. Alla kommer överskatta hur mycket mat och dryck som krävs, så med lite tur äter och dricker du gratis fram till trettondagen”.
Så ska du tänka kring ditt sparande
När du har tajtat till hushållsbudgeten är det dags att fundera på hur de sparade pengarna ska användas.
För Shoka Åhrman handlar vintern om en balans mellan försiktighet och långsiktighet.
“Det är klokt att se över portföljen och säkerställa att risknivån fortfarande känns rätt. Att månadsspara automatiskt är ett enkelt men kraftfullt verktyg i tider som dessa”.
Hon påminner också om att tid i marknaden slår tajming:
“Det viktigaste är att undvika att hoppa in och ut ur marknaden beroende på känslor. Historiskt har de bästa dagarna på börsen ofta kommit strax efter de sämsta, och den som står utanför riskerar att missa uppgångarna”.
“Fortsätt som vanligt”.
Niklas Laninge håller med om vikten av att inte ändra för mycket.
“Sparar du automatiskt varje månad i en portfölj med låga avgifter och god riskspridning ska du bara fortsätta som vanligt. Många går miste om avkastning för att de avviker från planen”.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Men han tipsar också om att tänka framåt – även för nästa vinter:
“En god vana är att bygga upp en klappbuffert under hela året som kan ta smällen för alla extra kostnader som kommer med julen”.
Och när det gäller investeringar – håll fingrarna i styr över helgerna.
“Låt bli att köpa och sälja aktier under helgerna, forskning visar att sådan aktivitet kostar genomsnittsspararen väldigt mycket avkastning”.
Så sparar du pengar i vinter
- Sänk värmen en grad och täta dragiga fönster.
- Planera maten, laga storkok och ta med matlåda.
- Se över abonnemang, försäkringar och prenumerationer.
- Låt bilen stå – ta cykeln.
- Bestäm julklappsbudgeten redan nu – undvik panikklappar.
- Handla smart på reor och second hand.
- Bjud hem dig själv till släkten – ge tid i stället för pengar.
- Fira nyår ihop – dela på mat och dryck.
Vill du veta hur man blir miljonär innan 25? Då kan vi slå ett slag för den här intervjun med Avanzas sparekonom.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Så kan husägare få upp till 60 000 i bidrag
Regeringen vill satsa på energieffektivisering och sätter därför av 300 miljoner kronor för att småhus ska kunna spara mer energi framöver. Regeringen har beslutat att förlänga och utvidga bidraget för energieffektivisering i småhus. 300 miljoner kronor per år avsätts under perioden 2026–2028 för satsningar på energieffektiviseringar i småhus, enligt regeringens budgetproposition. Det ursprungliga bidraget avslutades …
Nordnet bommar prognosen – miss på 18 miljoner kostade
Nätbanken Nordnet redovisar ett tredje kvartal som hamnar under analytikernas prognoser, bland annat till följd av en kostsam administrativ miss. Trots detta ser vd:n ljust på bolagets utveckling och framtidsutsikter. Nordnet levererade ett rörelseresultat på 886 miljoner kronor för tredje kvartalet 2025, vilket var 4 procent bättre än samma period förra året. Men 4 procent …
Kina stryper mineralexporten – slår mot USA
Kinas export av magneter gjorda av sällsynta jordartsmetaller till USA föll med nästan 30 procent i september jämfört med samma månad förra året. Det är den andra månaden i rad med minskad export, enligt siffror från Kinas tullmyndighet, rapporterar CNBC. Exporten sjönk med 28,7 procent från augusti till 420,5 ton i september. Nedgången kommer efter …
Så sparar du tusenlappar i vinter: “Ät gratis fram till trettondagen”
Efter ett dyrt år väntar en vinter i samma tema. Ändå går det att spara tusenlappar. Man måste bara veta hur. Det har blivit dyrare att leva. Bland annat har matpriserna ökat med 25 procent på tre år, enligt en rapport från Matpriskollen från tidigare i år.? Vintern ser inte ljusare ut den. Förvisso har …
Sociala medier kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn
Användning av sociala medier kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn under 13 år, det visar en ny studie. Barn under 13 år spenderar varje dag i genomsnitt fem och en halv timme framför skärmar och en stor del av den tiden spenderar de på sociala medier, det skriver Medical Xpress. Sociala medier kräver aktivt …