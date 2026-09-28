Så mycket äter klimathoten upp av din pension

”I stort sett omöjligt i dag”

Johnsen är även vice ordförande för den grupp av investerare, IIGCC, som arbetar med en modell som inkluderar klimatet som en riskfaktor.

Det är för tidigt att säga exakt hur en sådan modell kommer att utformas, konstaterar han.

Enligt Jon Johnsen är det i dagsläget i stort sett omöjligt för en investerare att bedöma klimatrisken hos till exempel Microsoft eller Procter & Gamble.

”Det är verkligen svårt att avgöra, även om det kan vara enklare i andra fall – både på företags- och branschnivå. Ta till exempel en tillverkare av konstgödsel eller en hel industri som är energiintensiv och förlitar sig på gas i sin energimix”, exemplifierar han.

ANNONS

”Det är faktiskt en enorm utmaning, men om vi inte sätter i gång och gör ett försök kommer vi aldrig att nå vårt mål.”

Dubbelt så många cancerfall kan kopplas till alkohol. Dagens PS

”Rimligt – även om det är osäkert”

Enligt Diego Känzig är det mycket rimligt att ta hänsyn till klimatrisker, även om processen är komplex och omgärdad av stor osäkerhet.

”Om man tar nyare, omfattande uppskattningar på allvar utgör klimatförändringarna en kvantitativt betydande källa till makroekonomisk risk och bör därför också spela en roll vid investeringsbeslut och värdering av tillgångar”, menar Känzig.

Han hänvisar bland annat till sin egen forskning om det BNP-tapp på 20 procent som han noterar har granskats noggrant av andra forskare och genomgått omfattande analyser när det gäller hur robust forskningen är.

Stoppar cyklar på tåg: ”Köp en extra och ställ vid stationen”. Dagens PS

Klimathoten kommer att påverka din pension – men hur mycket? Klimatförändringar kan sänka global BNP med 20 procent, menar vissa experter. (Foto: Andres Kudacki /AP-TT)

”Påverkar dem som är 25, 35 eller 45 år”

ANNONS

Jon Johnsen har full förståelse för att pensionssparare oroar sig för vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få.

”Jag kanske oroar mig, men det kommer förmodligen inte att påverka mig. Jag är trots allt 58 år, men det kan komma att påverka dem som är 25, 35 eller 45 år när de så småningom går i pension”, konstaterar Johnsen hos Børsen.

”Det är därför vi engagerar oss – både som pensionsfond och som bransch – för att driva på den gröna omställningen genom investeringar i sol- och vindkraft”, säger han.

”Det är även något våra medlemmar tydligt önskar. De vill ha avkastning, och de vill att den ska genereras på ett hållbart sätt.”

Flygbränsle: Dubbelt så dyrt – och nu kan det bli värre. Dagens PS