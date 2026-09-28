Klimathoten är inte din sak? Jodå. Experter talar om att de raderar ut 20 procent av världens BNP – och en rejäl bit av din pension.
Så mycket äter klimathoten upp av din pension
Det är en omöjlig fråga att besvara, säger Jon Johnsen, vd för danska PKA. Frågan? Hur klimathoten påverkar våra aktiekurser.
Trots att frågan är omöjlig, ska han och en allians av investerare ändå försöka besvara den.
”Det kommer att ta många år att utveckla en modell som hjälper investerare att förstå klimatrisker ner på individuell aktienivå”, säger Jon Johnsen.
Diego Känzig, docent i ekonomi vid Northwestern University i USA, har tillsammans med Adrien Bilal, publicerat forskningsartikeln ”The Macroeconomic Impact of Climate Change: Global VS Local Temperature”
Deras tes är att investerare för närvarande ignorerar en riskfaktor som potentiellt kan sänka deras framtida avkastning radikalt.
Själva har de brutala besked att lämna – besked som får genomlidna finanskriser att likna en lätt motvind.
”Våra uppskattningar tyder på att en permanent ökning av den globala temperaturen på en grad Celsius kommer att minska globala BNP med mer än 20 procent på lång sikt”, förklarar Diego Känzig hos danska Børsen.
Glaciärer försvinner i rekordfart: ”Bara en försmak”. Dagens PS
Vill räkna in klimatet i prognoser
I Danmark vill man börja räkna på det här. Där finns Rådet för avkastningsförväntningar, som beräknar förväntade avkastningar på bland annat aktier och obligationer för danska banker och pensionsbolag.
Rådets ordförande Jesper Rangvid säger hos Børsen att rådet kommer att ”inleda ett arbete med att analysera om klimatrisk är något vi uttryckligen bör införliva i våra avkastningsförväntningar”.
Både Rangvid och Jon Johnsen konstaterar att är en oerhört svår uppgift.
”Jag skulle verkligen vilja ha en modell för att beräkna avkastningsförväntningar som tar hänsyn till klimatrisk, men det är otroligt svårt att integrera”, säger Jon Johnsen.
”Jag inser att det är nödvändigt men i praktiken svårt. Det kommer att ta många år innan vi har en sådan modell.”
”I stort sett omöjligt i dag”
Johnsen är även vice ordförande för den grupp av investerare, IIGCC, som arbetar med en modell som inkluderar klimatet som en riskfaktor.
Det är för tidigt att säga exakt hur en sådan modell kommer att utformas, konstaterar han.
Enligt Jon Johnsen är det i dagsläget i stort sett omöjligt för en investerare att bedöma klimatrisken hos till exempel Microsoft eller Procter & Gamble.
”Det är verkligen svårt att avgöra, även om det kan vara enklare i andra fall – både på företags- och branschnivå. Ta till exempel en tillverkare av konstgödsel eller en hel industri som är energiintensiv och förlitar sig på gas i sin energimix”, exemplifierar han.
”Det är faktiskt en enorm utmaning, men om vi inte sätter i gång och gör ett försök kommer vi aldrig att nå vårt mål.”
Dubbelt så många cancerfall kan kopplas till alkohol. Dagens PS
”Rimligt – även om det är osäkert”
Enligt Diego Känzig är det mycket rimligt att ta hänsyn till klimatrisker, även om processen är komplex och omgärdad av stor osäkerhet.
”Om man tar nyare, omfattande uppskattningar på allvar utgör klimatförändringarna en kvantitativt betydande källa till makroekonomisk risk och bör därför också spela en roll vid investeringsbeslut och värdering av tillgångar”, menar Känzig.
Han hänvisar bland annat till sin egen forskning om det BNP-tapp på 20 procent som han noterar har granskats noggrant av andra forskare och genomgått omfattande analyser när det gäller hur robust forskningen är.
Stoppar cyklar på tåg: ”Köp en extra och ställ vid stationen”. Dagens PS
”Påverkar dem som är 25, 35 eller 45 år”
Jon Johnsen har full förståelse för att pensionssparare oroar sig för vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få.
”Jag kanske oroar mig, men det kommer förmodligen inte att påverka mig. Jag är trots allt 58 år, men det kan komma att påverka dem som är 25, 35 eller 45 år när de så småningom går i pension”, konstaterar Johnsen hos Børsen.
”Det är därför vi engagerar oss – både som pensionsfond och som bransch – för att driva på den gröna omställningen genom investeringar i sol- och vindkraft”, säger han.
”Det är även något våra medlemmar tydligt önskar. De vill ha avkastning, och de vill att den ska genereras på ett hållbart sätt.”
Flygbränsle: Dubbelt så dyrt – och nu kan det bli värre. Dagens PS