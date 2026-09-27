Så kapar bedragarna ditt bankID på restaurangen

Ibland behövs inte ens koden till bankID

I fallet ovan dömdes två män i 20-årsåldern i augusti i år. Totalt misstänks omkring 200 personer ha drabbats, i Stockholm, Borås, Halmstad, Jönköping och Värnamo mellan hösten 2024 och 2025, enligt kammaråklagare Maria Bengtsson.

I vissa fall behövs inte ens koden till bankID, utan det räcker med att bedragaren har tillgång till din telefon.

Ett exempel på detta är ett mål från Kalmar tingsrätt, där en ung man dömdes i juni för stöld och bedrägeri till två månaders fängelse.

ANNONS

Han tog en bekants mobiltelefon och betalkort, handlade för 716 kronor i butik och använde sedan telefonen och offrets BankID för att swisha 25 540 kronor till sitt eget konto i oktober i fjol, rapporterar Oskarshamns-Nytt.

Den som lånar ut döms själv

Ett tredje upplägg vänder på rollerna. Unga lockas eller hotas till att lämna ut telefonnummer och BankID. Pengar från andras bedrägerier slussas genom deras konton, och de döms sedan för penningtvätt. Antalet dömda i åldern 15 till 19 år har ökat 200 procent på fem år, från 179 till 541, enligt Brå via SVT.

När offret luras att signera själv betraktas överföringen som godkänd. I fallen med BankID kan man inte heller räkna med att få hjälp från en extern part. Andelen ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden som gav ersättning föll från 21 procent 2022 till 7 procent 2023, rapporterar SVT.

Under 2025 registrerades 133 407 personer som brottsoffer vid anmälda bedrägerier, fyra procent färre än 2024 men tio procent fler än 2019. Social manipulation ökade mest, 270 procent sedan 2019, enligt Brå.

Under ett år anmäldes dessutom 88 764 kortbedrägerier, skriver Realtid.

Så skyddar du dig

Använd olika koder till skärmlåset och BankID.

Låna aldrig ut telefonen, kortet eller koderna.

Skicka aldrig vidare pengar på uppmaning.

Får du oväntade pengar via Swish, returnera dem bara till avsändaren.

Ring banken och spärra BankID och konton.

Anmäl till polisen på 114 14, enligt polisens råd.

Den som lånar ut kan dömas för penningtvätt, varnar Nordea.

ANNONS

Läs även: Nya resebluffen: 28 600 kronor för falska inresetillstånd

Läs även: Påven Leo varnar: ”Maskinernas paradis kan ta över jorden”