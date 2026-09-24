Flygbränsle: Dubbelt så dyrt – och nu kan det bli värre

Samtidigt gör den utdragna krisen i spåren av USA:s krig mot Iran att det blir allt svårare – och inte minst av allt dyrare – att skriva nya avtal, vilket gör att flygbolag världen över har ett potentiellt mycket svårt år framför sig.

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117 procent upp på ett år

Förra veckan rapporterade IATA, International Air Transport Association, ett pris på flygbränsle nära 195 dollar per fat.

Det var en ökning med sju procent mot föregående vecka, 24 procent upp jämfört med månaden innan och en prisuppgång på 117 procent jämfört med motsvarande månad året innan, skriver franska Air & Cosmos.

Det här är en utveckling som började redan under först halvan av 2025. Redan i maj förra året slog branschorganisationen FNAM larm om att ”samtidigt som priserna på råolja stiger kraftigt har priset på flygbränsle ökat i en betydligt snabbare takt.”

Man pekade på att i det läget kunde flygbränslet utgöra 45 procent av ett flygbolags utgifter, jämfört med ett tidigare genomsnitt på 25 procent.

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