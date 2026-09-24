Flygbränsle är dyrt, priset dubbelt så högt som för ett år sedan – och nu stiger farhågorna för att 2027 kommer att bli ännu värre.
Flygbränsle: Dubbelt så dyrt – och nu kan det bli värre
I takt med att oljepriserna återigen stiger kraftigt, är flygbolagen mer beroende än på väldigt många år av prissäkringar för att försöka begränsa kostnadsstegringarna och kunna beräkna det närmaste året.
Samtidigt gör den utdragna krisen i spåren av USA:s krig mot Iran att det blir allt svårare – och inte minst av allt dyrare – att skriva nya avtal, vilket gör att flygbolag världen över har ett potentiellt mycket svårt år framför sig.
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117 procent upp på ett år
Förra veckan rapporterade IATA, International Air Transport Association, ett pris på flygbränsle nära 195 dollar per fat.
Det var en ökning med sju procent mot föregående vecka, 24 procent upp jämfört med månaden innan och en prisuppgång på 117 procent jämfört med motsvarande månad året innan, skriver franska Air & Cosmos.
Det här är en utveckling som började redan under först halvan av 2025. Redan i maj förra året slog branschorganisationen FNAM larm om att ”samtidigt som priserna på råolja stiger kraftigt har priset på flygbränsle ökat i en betydligt snabbare takt.”
Man pekade på att i det läget kunde flygbränslet utgöra 45 procent av ett flygbolags utgifter, jämfört med ett tidigare genomsnitt på 25 procent.
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Prisskillnaden ökar markant
Det är på raffinaderi-sidan den stora prismässiga förändringen skett. Prisskillnaden mellan råolja och den raffinerade produkten flygfotogen, den så kallade ”crack spread”-marginalen, ökar.
Efter att generellt ha legat på 20-40 dollar per fat perioden januari 2024 till januari 2026, närmar den sig nu 70 dollar, vilket motsvarar mer än en tredjedel av den totala kostnaden för flygbränslet.
Reuters skriver att Europa står inför ett underskott av flygbränsle fjärde kvartalet, trots att man vänder sig till andra leverantörer, inte minst Sydkorea.
Sydkorea väntas öka sin export av flygbränsle till Europa till den högsta nivån på fyra år under september, enligt analytiker och fraktdata.
Då har Europa redan ökat importen av flygbränsle från bland annat Nigeria, USA och Kanada sedan USA inledde sitt krig mot Iran för ett halvår sedan.
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Stort underskott resten av året
Analysföretaget Energy Aspects prognos är att Europa kommer att ha ett underskott på flygbränsle på 510 000 fat per dag fjärde kvartalet. Trenden för tredje kvartalet ser i stort sett likadan ut.
Sydkorea har blivit den senaste stora källan till leveranser av flygbränsle till Europa, enligt flödesdata.
”Eftersom det väntas råda fortsatt brist på flygbränsle på kontinenten kommer Europas import att fortsätta”, konstaterar James Noel-Beswick hos Sparta Commodities.
Den ökande prisskillnaden mellan de asiatiska och europeiska referenspriserna gör det mer lönsamt att exportera till Europa, tillägger han.
Sydkoreas produktion av flygbränsle nådde i juli den högsta nivån på sju år med 13,89 miljoner fat, samtidigt som exporten steg kraftigt.
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