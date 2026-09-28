50 miljoner färre köper lyx när lyxbolagen jagar superrika

Sju euro i köp per euro

Prada visar hur omställningen går till. Under modeveckan i Milano flög modehuset in drygt 100 av sina största kunder. De fick privat visning av Leonardo da Vincis Nattvarden och middagar på restauranger som bokats enbart för dem.

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Dagen efter visningen erbjöds toppkunderna exklusivt en krokodilväska från visningen. Den är en nyversion av en design från 1920-talet och kostar drygt 20 000 dollar, knappt 200 000 kronor.

Toppkunderna handlar för ungefär 7 euro för varje euro Prada lägger på att underhålla dem, säger Andrea Guerra, vd för Prada Group, till Wall Street Journal. Louis Vuitton, Dior och Chanel har investerat i samma sorts kundvård i åratal.

Enligt chefer på konkurrerande lyxkoncerner kan avkastningen nå tio gånger insatsen.

”Allt fler vill inte bara bära en etikett, utan förstå vem som står bakom den”, säger Guerra.

Kjolar för närmare en miljon kronor

Utbudet för de rikaste växer snabbt. Toppkunder kan beställa måttsydda versioner av kjolar ur Pradas arkiv. De mest påkostade kostar upp till 100 000 dollar, närmare en miljon kronor.

I februari tog Prada med en liten grupp kunder till Franska Polynesien i nästan en vecka. De snorklade och hjälpte till att vårda korallrev. Vissa chefer på Prada skämtar om att bolaget håller på att bli en researrangör för de rika.

Samtidigt pågår ett generationsskifte i ägarfamiljen. Sonen Lorenzo Bertelli har bytt rallyskogen mot styrelserummet. Konkurrenten LVMH är en av tre köpare som Giorgio Armani pekade ut i sitt testamente när 15 procent av Armani ska säljas.

Risken att prisa ut sig

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Strategin har en uppenbar baksida. Även de största märkena är beroende av mindre förmögna kunder för en betydande del av försäljningen.

”Risken att bli för dyr är påtaglig”, säger Luca Solca, analytiker på Bernstein, till Wall Street Journal. Han påpekar samtidigt att Prada har nylonväskorna som motvikt.

Prada håller därför kvar billigare vägar in i varumärket. I mars lanserades en kapselkollektion på fem delar i återvunnet material, prissatt under motsvarande produkter i huvudkollektionen. Stora delar av komplexet i Milano, kaféet inräknat, är öppna för alla.

”Vårt jobb är också att skapa nya toppkunder”, säger Guerra.