Nya förslaget: Full pension vid 60 – för vissa yrken

För den som har lyft, burit eller stått upp större delen av arbetslivet kan de där extra åren vara svåra att klara. Det är tanken bakom ett nytt lagförslag från demokraten Haley Stevens, rapporterar CNBC.

Förslaget skulle ge personer med fysiskt krävande jobb möjlighet att få full Social Security-pension från 60 års ålder.

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Byggarbetare och sjuksköterskor nämns

Byggarbete, takläggning, tillverkningsindustri och sjuksköterskeyrket hör till de jobb som Stevens lyfter fram. Den slutliga listan över vilka yrken som ska omfattas finns däremot inte än. Enligt förslaget ska den amerikanska pensionsmyndigheten ta fram den och uppdatera den vart tredje år.

”De som arbetar med händerna i Michigan ska inte tvingas vänta tills deras kroppar ger upp innan de kan gå i pension”, säger Stevens i ett uttalande.

Det skulle heller inte krävas att någon haft ett sådant jobb under hela sitt arbetsliv. I stället innehåller förslaget ett poängsystem där arbete under senare år ger fler poäng. Ett år i ett kvalificerande yrke mellan 35 och 44 års ålder ger exempelvis en poäng. Mellan 45 och 54 år ger samma arbetsår 1,5 poäng.

För att få full pension vid 60 skulle det krävas 15 poäng eller sammanlagt 20 års arbete i fysiskt krävande yrken.

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