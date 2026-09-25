Att arbeta till 67 kan vara en sak bakom ett skrivbord. Det kan vara något helt annat på ett tak. Nu vill en politiker på andra sidan Atlanten låta människor med fysiskt krävande jobb få full pension sju år tidigare än andra. Lösningen? Ett poängsystem.
Nya förslaget: Full pension vid 60 – för vissa yrken
I USA kan den som är född 1960 eller senare få full ersättning från det statliga pensionssystemet Social Security vid 67 års ålder. Det går att börja ta ut pension redan vid 62, men då blir den månatliga ersättningen lägre.
För den som har lyft, burit eller stått upp större delen av arbetslivet kan de där extra åren vara svåra att klara. Det är tanken bakom ett nytt lagförslag från demokraten Haley Stevens, rapporterar CNBC.
Förslaget skulle ge personer med fysiskt krävande jobb möjlighet att få full Social Security-pension från 60 års ålder.
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Byggarbetare och sjuksköterskor nämns
Byggarbete, takläggning, tillverkningsindustri och sjuksköterskeyrket hör till de jobb som Stevens lyfter fram. Den slutliga listan över vilka yrken som ska omfattas finns däremot inte än. Enligt förslaget ska den amerikanska pensionsmyndigheten ta fram den och uppdatera den vart tredje år.
”De som arbetar med händerna i Michigan ska inte tvingas vänta tills deras kroppar ger upp innan de kan gå i pension”, säger Stevens i ett uttalande.
Det skulle heller inte krävas att någon haft ett sådant jobb under hela sitt arbetsliv. I stället innehåller förslaget ett poängsystem där arbete under senare år ger fler poäng. Ett år i ett kvalificerande yrke mellan 35 och 44 års ålder ger exempelvis en poäng. Mellan 45 och 54 år ger samma arbetsår 1,5 poäng.
För att få full pension vid 60 skulle det krävas 15 poäng eller sammanlagt 20 års arbete i fysiskt krävande yrken.
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Än så länge bara ett förslag
Frågan kommer samtidigt som USA:s pensionssystem står inför ekonomiska problem. Enligt CBS News beräknas en viktig fond som finansierar pensioner och ersättning till efterlevande få slut på sina reserver vid slutet av 2032. Om inget görs kan det leda till sänkta utbetalningar.
Det gör förslaget politiskt känsligt: samtidigt som det diskuteras hur pensionssystemets pengar ska räcka vill Stevens ge en grupp möjlighet att få full ersättning tidigare.
Lagförslaget har nu lagts fram i kongressen, och det återstår att se om det får stöd.
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