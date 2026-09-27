Din bensin blir 1,03 kronor dyrare från 1 oktober

Redaktionen summerar veckans bilsnackisar och det blir priser, böter och nya regler:

Skatten på bensin höjs två gånger i höst

Sedan den 1 maj är energiskatten på bensin och diesel tillfälligt sänkt. Sänkningen gäller till och med den 30 september. När den upphör motsvarar höjningen, inklusive moms, ungefär 1,03 kronor per liter för bensin och 40 öre för diesel.

Det är bara första steget. Koldioxidskatten är sänkt med 2,40 kronor per liter till och med den 30 november. När den återgår den 1 december blir höjningen 3 kronor per liter inklusive moms. Sammanlagt blir det drygt 4 kronor för bensin och omkring 3,40 kronor för diesel, om hela höjningen slår igenom vid pumpen.

Lastbil tankar diesel. (Foto: Andreas Hillergren/TT)

Kör du 1 500 mil om året med en bensinbil som drar 0,7 liter per mil blir det drygt 4 200 kronor mer på ett år.

Sverige är inte ensamt. Bränslestöden löper ut i 16 EU-länder vid månadsskiftet, bland annat i Spanien, Österrike och Grekland, eftersom EU bara har gett tillstånd till och med den 30 september. Priset stiger dessutom redan före höjningen. I mitten av september steg bensinen 1,35 kronor på två dagar, till omkring 18,30 kronor litern.

Parkeringen kostade 24 kronor men notan blev 1 500

En 80-åring betalade 24 kronor för tre timmars parkering vid Sunderby sjukhus utanför Luleå. Ändå satt en kontrollavgift på 450 kronor från Aimo Park på bilen när han kom tillbaka. Automaten hade slagit ihop två inmatningar av registreringsnumret till ett nummer som inte stämde med bilen.

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Luleå tingsrätt konstaterade att mannen hade betalat men gav ändå parkeringsbolaget rätt. Enligt domstolen måste betalningen gå att koppla till bilen, och det är förarens ansvar att uppgifterna stämmer.

Ett misstag med registreringsnumret gjorde en parkering betydligt dyrare än planerat. Foto: Magnus Grimstedt/TT

Med kostnaderna för processen landade notan på omkring 1 500 kronor. Mannen har överklagat.

Fallet utlöste en insamling över hela landet. Aimo Park har nu gått med på att sänka avgiften från 450 till 150 kronor i liknande fall.

I Oslo avgjordes en annan parkeringstvist med hjälp av en snusdosa. Kommunen markerade femmetersgränsen från en korsning med dosan och bilens plats med ett passerkort.

Bilen stod 80 centimeter för nära, och hovrätten gav kommunen rätt. Boten på 900 norska kronor står fast. I Sverige är avståndet tio meter.

Elbilen stod på laddning i två dygn och kostade 22 000 kronor

En österrikisk elbilsägare kopplade in bilen på Graz flygplats inför en affärsresa och lämnade den i två dygn. Bilen slutade ladda när batteriet var fullt, men räkningen fortsatte att ticka. Notan landade på över 22 000 kronor.

Förklaringen var laddkortet. Med ett roamingkort gällde kortoperatörens villkor, och den tog betalt för tiden bilen stod ansluten, inte för mängden el. Roamingkort är vanliga även i Sverige. Vattenfalls InCharge tar ut en blockeringsavgift på 5 kronor per minut efter en och en halv timme, med ett tak på 900 kronor. Hos Mer betalar du bara för den el du laddar.