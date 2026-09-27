Den tillfälliga skattesänkningen på bensin och diesel upphör efter den 30 september. Vid fullt genomslag blir bensinen 1,03 kronor dyrare per liter och dieseln 40 öre, och i december väntar nästa höjning.
Din bensin blir 1,03 kronor dyrare från 1 oktober
En 80-åring fick betala 1 500 kronor för en parkering som kostade 24 kronor. En elbilsägare fick en laddräkning på 22 000 kronor. Åtta bilister blev av med körkortet efter att ha vänt på E4.
Redaktionen summerar veckans bilsnackisar och det blir priser, böter och nya regler:
Skatten på bensin höjs två gånger i höst
Sedan den 1 maj är energiskatten på bensin och diesel tillfälligt sänkt. Sänkningen gäller till och med den 30 september. När den upphör motsvarar höjningen, inklusive moms, ungefär 1,03 kronor per liter för bensin och 40 öre för diesel.
Det är bara första steget. Koldioxidskatten är sänkt med 2,40 kronor per liter till och med den 30 november. När den återgår den 1 december blir höjningen 3 kronor per liter inklusive moms. Sammanlagt blir det drygt 4 kronor för bensin och omkring 3,40 kronor för diesel, om hela höjningen slår igenom vid pumpen.
Kör du 1 500 mil om året med en bensinbil som drar 0,7 liter per mil blir det drygt 4 200 kronor mer på ett år.
Sverige är inte ensamt. Bränslestöden löper ut i 16 EU-länder vid månadsskiftet, bland annat i Spanien, Österrike och Grekland, eftersom EU bara har gett tillstånd till och med den 30 september. Priset stiger dessutom redan före höjningen. I mitten av september steg bensinen 1,35 kronor på två dagar, till omkring 18,30 kronor litern.
Parkeringen kostade 24 kronor men notan blev 1 500
En 80-åring betalade 24 kronor för tre timmars parkering vid Sunderby sjukhus utanför Luleå. Ändå satt en kontrollavgift på 450 kronor från Aimo Park på bilen när han kom tillbaka. Automaten hade slagit ihop två inmatningar av registreringsnumret till ett nummer som inte stämde med bilen.
Luleå tingsrätt konstaterade att mannen hade betalat men gav ändå parkeringsbolaget rätt. Enligt domstolen måste betalningen gå att koppla till bilen, och det är förarens ansvar att uppgifterna stämmer.
Med kostnaderna för processen landade notan på omkring 1 500 kronor. Mannen har överklagat.
Fallet utlöste en insamling över hela landet. Aimo Park har nu gått med på att sänka avgiften från 450 till 150 kronor i liknande fall.
I Oslo avgjordes en annan parkeringstvist med hjälp av en snusdosa. Kommunen markerade femmetersgränsen från en korsning med dosan och bilens plats med ett passerkort.
Bilen stod 80 centimeter för nära, och hovrätten gav kommunen rätt. Boten på 900 norska kronor står fast. I Sverige är avståndet tio meter.
Elbilen stod på laddning i två dygn och kostade 22 000 kronor
En österrikisk elbilsägare kopplade in bilen på Graz flygplats inför en affärsresa och lämnade den i två dygn. Bilen slutade ladda när batteriet var fullt, men räkningen fortsatte att ticka. Notan landade på över 22 000 kronor.
Förklaringen var laddkortet. Med ett roamingkort gällde kortoperatörens villkor, och den tog betalt för tiden bilen stod ansluten, inte för mängden el. Roamingkort är vanliga även i Sverige. Vattenfalls InCharge tar ut en blockeringsavgift på 5 kronor per minut efter en och en halv timme, med ett tak på 900 kronor. Hos Mer betalar du bara för den el du laddar.
Sjuk passagerare räddade inte 75-åringen från dom
En 75-årig man körde i 77 kilometer i timmen där gränsen var 70. Han sa att hans passagerare, en släkting med diabetes, hade svimmat och att han körde fort av oro. Tingsrätten godtog förklaringen och friade honom.
Hovrätten gjorde en annan bedömning. Kamerabilden visade bara föraren, uppgifterna var knapphändiga och det fanns en lämplig plats att stanna på i närheten. 75-åringen döms nu för fortkörningen.
En nödsituation räcker inte som förklaring om den inte går att belägga.
Åtta förlorade körkortet efter att ha vänt på E4
Tre bilar krockade på E4 mellan Uppsala och Knivsta den 18 september, och trafiken söderut stod helt still. Flera bilister tröttnade på kön, vände på motorvägen och körde mot färdriktningen.
Polisen kontrollerade dem, och vid lunch hade åtta körkort omhändertagits. Ärendena går nu till Transportstyrelsen, som avgör om körkorten ska återkallas. Att trafiken står still ger ingen rätt att vända.
Gamla körkort ger en extra rätt som kan försvinna
Har du tagit B-körkort före den 1 juli 1996 får du köra personbil oavsett vikt. Dagens B-behörighet stannar vid 3 500 kilo. Skillnaden spelar roll för den som har en tung husbil registrerad som personbil.
Men rätten är skör. Återkallas körkortet försvinner den gamla rättigheten för alltid, även om du senare får tillbaka ett giltigt B-körkort. Då krävs C1-behörighet för att köra personbil över 3 500 kilo.
Körkortet kan återkallas efter upprepade mindre trafikbrott, vid sjukdom eller om du inte skickar in ett läkarintyg som Transportstyrelsen har begärt. Datumet på körkortets baksida visar inte om rätten finns kvar. Det gör körkortsuppgifterna i vägtrafikregistret.
Här har cyklisten företräde och missen kostar 3 000 kronor
Vid en cykelöverfart har bilisten väjningsplikt mot cyklister som är ute på överfarten eller just ska ut på den. Du känner igen den på vägmarkeringen och vägmärket för cykelöverfart.
Missar du det kan ordningsboten bli 3 000 kronor. Samma belopp gäller om du kör om ett annat fordon strax före eller på en obevakad cykelöverfart.
Vid en cykelpassage är det tvärtom. Där har cyklisten som kommer från cykelbanan normalt väjningsplikt, men du som bilist måste ändå anpassa farten.