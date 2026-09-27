Polisen varnar nu för en ny våg av bedrägerier. Den här gången handlar det om påstådda hyrbilar och slutar med tomma konton.
Polisen varnar för nytt bedrägeri: "Blir av med allt"
Polisen varnar nu för en ny form av bedrägeri. På kort tid har bedrägerierna blivit frekventa och bara under den senaste veckan har ett 70-tal likartade fall rapporterats i Sverige.
Det handlar om hyrbilar. Människor blir uppringda och ombeds lämna tillbaka en hyrbil.
När de då förklarar att de inte hyrt någon bil blir svaret: ”Okej, då har du blivit lurad. Jag ska hjälpa dig”.
”Det slutar många gånger med att de blir av med både pengarna på kontot och värdesakerna de har hemma”, säger David Möller, insatsledare hos polisen, hos GP.
Bankchefer: Bedrägerier ökar – AI orsaken. Dagens PS
”Ser en stor ökning”
Den stora mängden bedrägerifall av det här slaget under en kort tid gör att polisen nu går ut och varnar allmänheten.
”Vi har för tillfället en stor ökning av det vi kallar hyrbilsmoduset. Både nationellt och regionalt”, säger David Möller.
Det är i likhet med flera andra tidigare bedrägerier så att man företrädesvis ringer till äldre människor och säger att det är dags att lämna tillbaka hyrbilen.
Sedan drar maskineriet igång med att den uppringde nekar till att ha hyrt bil, den som ringer förklarar att personen blivit lurad men erbjuder snabb hjälp.
”Då kopplas personen till ´banken´ som säger att de ska spärra kontot. Och då behöver målsägande logga in på sitt bank-id. Då går de in och kapar kontot”, berättar Möller.
Kommer och hämtar bankkort
Bedragarna tar dessutom ofta ytterligare ett steg. Efter samtalet med ”banken” kopplas personen till en lika falsk polis, som förklarar att man behöver personens bankkort.
”De påstår att det är viktigt för utredningen. Och när de är på plats så erbjuder de sig att ta hand om guld och andra värdesaker med motiveringen att ´det ofta blir inbrott efter sådana här händelser´”, säger David Möller.
”Så det slutar många gånger med att de blir av med både pengarna på kontot och värdesakerna de har hemma.”
Fiskauktion anmäld för djurplågeri efter tv-premiär. Dagens PS
”Lämna aldrig ut uppgifter”
Bedrägerierna är organiserade och enligt polisen ofta styrda från utlandet. De så kallade utförarna rekryteras på nätet och får en ersättning för att de utför själva bedrägerierna.
Polisen upprepar, än en gång, att man aldrig ska lämna ut kontonummer eller bank-ID på någon annans uppmaning. Man uppmanar även alla att be att få ringa tillbaka.
”Om någon ringer och säger sig vara från polisen så kan man alltid ringa upp på 114 14. Och är det Statoil som ringer, så finns det ju ett offentligt telefonnummer till den butiken. Så kan man säkerställa att det är de som ringer”, avslutar David Möller hos GP.
Ölandsbron vittrar sönder – räddas för 700 miljoner. Dagens PS