Polisen varnar för nytt bedrägeri: "Blir av med allt"

Det handlar om hyrbilar. Människor blir uppringda och ombeds lämna tillbaka en hyrbil.

När de då förklarar att de inte hyrt någon bil blir svaret: ”Okej, då har du blivit lurad. Jag ska hjälpa dig”.

”Det slutar många gånger med att de blir av med både pengarna på kontot och värdesakerna de har hemma”, säger David Möller, insatsledare hos polisen, hos GP.

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”Ser en stor ökning”

Den stora mängden bedrägerifall av det här slaget under en kort tid gör att polisen nu går ut och varnar allmänheten.

”Vi har för tillfället en stor ökning av det vi kallar hyrbilsmoduset. Både nationellt och regionalt”, säger David Möller.

Det är i likhet med flera andra tidigare bedrägerier så att man företrädesvis ringer till äldre människor och säger att det är dags att lämna tillbaka hyrbilen.

Sedan drar maskineriet igång med att den uppringde nekar till att ha hyrt bil, den som ringer förklarar att personen blivit lurad men erbjuder snabb hjälp.

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”Då kopplas personen till ´banken´ som säger att de ska spärra kontot. Och då behöver målsägande logga in på sitt bank-id. Då går de in och kapar kontot”, berättar Möller.

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