Få 450 000 kronor för att lämna Sverige – här är kraven

Den som flyttar till en kommun med mellan 2 001 och 5 000 invånare kan få 20 000 euro. I en kommun med 501 till 2 000 invånare stiger beloppet till 30 000 euro. Flyttar man till en ort med färre än 500 invånare kan stödet bli så stort som 40 000 euro.

Men det är inga pengar att lägga på flyttkartonger, möbler och ett nytt liv i solen. Bidraget inom programmet Revive ska användas för att köpa eller renovera en bostad.

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Du måste stanna i minst fem år

Det finns också en tidsgräns för själva flytten. Den som köper en bostad ska flytta in inom tre månader och sedan bo där i minst fem år.

Man behöver inte vara spansk medborgare för att söka. Även medborgare i EU, EES och Schweiz kan delta. Ansökningarna är öppna till juni 2027.

La Rioja är en av sex platser som Business Insider lyfter fram där ekonomiska stöd ska locka nya invånare. Gemensamt för många av dem är att pengarna riktas till mindre samhällen som behöver fler människor och att det krävs mer än en adressändring för att få del av stödet.

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