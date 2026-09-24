Få 450 000 kronor för att lämna Sverige – här är kraven

Ett nytt liv i en spansk by och pengar till bostaden på köpet? I regionen La Rioja kan den som flyttar till en liten ort få upp till 40 000 euro, runt 450 000 kronor. Men stödet kommer med flera villkor.
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Det är inte storstadslivet i Madrid som La Rioja vill locka till. Regionen i norra Spanien söker människor under 45 år som kan tänka sig att slå sig ner på mindre orter. Ju färre invånare orten har, desto större kan bidraget bli.
Den som flyttar till en kommun med mellan 2 001 och 5 000 invånare kan få 20 000 euro. I en kommun med 501 till 2 000 invånare stiger beloppet till 30 000 euro. Flyttar man till en ort med färre än 500 invånare kan stödet bli så stort som 40 000 euro.
Men det är inga pengar att lägga på flyttkartonger, möbler och ett nytt liv i solen. Bidraget inom programmet Revive ska användas för att köpa eller renovera en bostad.
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Du måste stanna i minst fem år
Det finns också en tidsgräns för själva flytten. Den som köper en bostad ska flytta in inom tre månader och sedan bo där i minst fem år.
Man behöver inte vara spansk medborgare för att söka. Även medborgare i EU, EES och Schweiz kan delta. Ansökningarna är öppna till juni 2027.
La Rioja är en av sex platser som Business Insider lyfter fram där ekonomiska stöd ska locka nya invånare. Gemensamt för många av dem är att pengarna riktas till mindre samhällen som behöver fler människor och att det krävs mer än en adressändring för att få del av stödet.
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Sardinien erbjuder också pengar till bostaden
På italienska Sardinien kan den som bosätter sig på en mindre ort få upp till 15 000 euro. Även där ska pengarna gå till bostaden, närmare bestämt till renovering. Den sökande måste bo på Sardinien på heltid och göra ön till sin permanenta bostadsort inom 18 månader.
Irland har ett annat upplägg för sina öar utanför fastlandet. Där kan stödet uppgå till 70 000 euro, men det gäller renovering av en äldre bostad som köparen själv måste skaffa.
I den schweiziska byn Albinen kan en familj få 25 000 schweizerfranc per vuxen och 10 000 franc per barn. Men kraven är omfattande: den sökande ska bland annat vara under 45 år, köpa en bostad över ett visst värde och vara beredd att bo kvar i minst tio år. Dessutom betalas stödet numera ut först efter fem års bosättning.
För den som helst slipper vänta fem år på pengarna återstår alltså att titta närmare på villkoren i Spanien, Italien eller Irland.
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