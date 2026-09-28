I tolv av 18 vanliga former av cancer har förekomsten ökat bland unga vuxna under 50 år de senaste 20 åren, visar en ny nordisk studie.
Ny studie: Markant ökning av cancer bland unga
Forskare från bland annat Karolinska institutet har analyserat cancerregisterdata från mer än 2,2 miljoner cancerfall i de nordiska länderna.
Cancer bland unga vuxna under 50 år ”early-onset cancer”, är ovanligt – men de senaste åren har ökande trender för cancer i gruppen rapporterats i många länder.
I en ny studie har forskare undersökt trenderna i förekomsten av 18 vanliga cancerformer i flera nordiska länder med en sammanlagd befolkning på nästan 28 miljoner människor.
Forskare ser att förekomsten av cancer hos unga vuxna ökat för tolv av de 18 cancerformerna mellan 2003 och 2022.
De största ökningarna gäller sköldkörtel-, tjocktarms- och njurcancer, med över 2,5 procent per år.
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”Ökningarna är oroande”
Ökningar på över 1 procent per år förekom också för ändtarms-, prostata- och levercancer samt för hudmelanom och multipelt myelom som är en form av blodcancer, visar studien.
Däremot minskade trenderna för två cancerformer, lung- och äggstockscancer.
”Även om cancerrisken bland yngre personer är mycket låg jämfört med den äldre befolkningen är dessa ökningar oroande, eftersom orsakerna bakom mönstren fortfarande är till stor del okända”, säger Anna Johansson, cancerepidemiolog och docent vid Karolinska institutet.
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Störst ökning hos dem under 35
Förekomsten av vissa cancerformer, som sköldkörtel- och njurcancer, påverkas av en ökad användning av nya och bättre diagnostiska metoder.
”För andra cancerformer, som tjocktarms- och bröstcancer, såg vi däremot de kraftigaste ökningarna bland unga vuxna under 35 år, liksom högre förekomst i de yngsta generationerna”, berättar Anna Johansson.
”Det är särskilt oroande eftersom dessa generationer sannolikt kommer att bära med sig sin högre cancerrisk upp i högre åldrar.”
Genom att kombinera data från hela Norden – Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna och Grönland – kunde forskarna också studera mer ovanliga cancerformer. Mönstren är i stort sett likartade i hela Norden.
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”Flera riskfaktorer inblandade”
”Ökande nivåer av fetma har föreslagits som en möjlig bidragande faktor, men flera riskfaktorer är sannolikt inblandade och varierar mellan olika tumörtyper”, säger Anna Johansson.
”Vi såg minskande förekomst av lungcancer bland unga vuxna, vilket ligger i linje med minskad rökning bland yngre generationer. På samma sätt såg vi minskande förekomst av hudmelanom under det senaste decenniet sedan 2013, vilket också stämmer överens med lägre solexponering i den yngre befolkningen.”
”Dessa resultat inger hopp eftersom de pekar på möjligheter till förebyggande insatser”, påpekar Anna Johanson.
Nästa steg för forskarna blir att göra mer detaljerade undersökningar av cancer hos unga.
Man kommer att lägga ett speciellt fokus på att identifiera grupper med särskilt hög cancerrisk för att kunna ge underlag till förebyggande strategier.