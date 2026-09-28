Ny studie: Markant ökning av cancer bland unga

Störst ökning hos dem under 35

Förekomsten av vissa cancerformer, som sköldkörtel- och njurcancer, påverkas av en ökad användning av nya och bättre diagnostiska metoder.

”För andra cancerformer, som tjocktarms- och bröstcancer, såg vi däremot de kraftigaste ökningarna bland unga vuxna under 35 år, liksom högre förekomst i de yngsta generationerna”, berättar Anna Johansson.

”Det är särskilt oroande eftersom dessa generationer sannolikt kommer att bära med sig sin högre cancerrisk upp i högre åldrar.”

Genom att kombinera data från hela Norden – Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge, Färöarna och Grönland – kunde forskarna också studera mer ovanliga cancerformer. Mönstren är i stort sett likartade i hela Norden.

Kunskapsluckan som ökar cancerrisken. Dagens PS

Forskarna ser flera möjliga orsaker bakom att cancer ökar bland unga vuxna i Norden och vill nu gå vidare med att identifiera riskgrupper. (Foto: Martina Holmberg /TT)

”Flera riskfaktorer inblandade”

”Ökande nivåer av fetma har föreslagits som en möjlig bidragande faktor, men flera riskfaktorer är sannolikt inblandade och varierar mellan olika tumörtyper”, säger Anna Johansson.

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”Vi såg minskande förekomst av lungcancer bland unga vuxna, vilket ligger i linje med minskad rökning bland yngre generationer. På samma sätt såg vi minskande förekomst av hudmelanom under det senaste decenniet sedan 2013, vilket också stämmer överens med lägre solexponering i den yngre befolkningen.”

”Dessa resultat inger hopp eftersom de pekar på möjligheter till förebyggande insatser”, påpekar Anna Johanson.

Nästa steg för forskarna blir att göra mer detaljerade undersökningar av cancer hos unga.

Man kommer att lägga ett speciellt fokus på att identifiera grupper med särskilt hög cancerrisk för att kunna ge underlag till förebyggande strategier.

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