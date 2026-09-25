Stoppar cyklar på tåg: "Köp en extra och ställ vid stationen"

Bakgrunden till förslaget är, enligt beslutsunderlaget, att resandet på tågen ökat och att det ofta blir trångt, speciellt under sommaren.

”Vi ser att resandet med tåg har ökat ganska rejält här under hela året”, säger Zachau.

I beslutsförslaget hänvisas det även till att cyklarna konkurrerar med passagerare med funktionsnedsättning.

Dessutom, hävdar ordföranden, blir det bråk mellan cyklister och icke-cyklister på tågen.

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Morgnar och eftermiddagar

”Vi har fått rapporter, skrivelser, filmer och mejl skickade till oss som visar att det här inte respekteras fullt ut”, säger Carina Zachau hos HD.

”I många fall ser vi att cyklister tränger sig före och att det uppstår konflikter och situationer som kan upplevas obehagliga för våra resenärer.”

De tider cyklar ska vara förbjudna på lokal- och Öresundståg är måndag-fredag klockan 06-09 samt klockan 15-18 samma dagars eftermiddag.

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Kollektivtrafiknämnden fattar beslut i frågan 1 oktober och om förslaget röstas igenom börjar förbudet gälla 1 november.

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