Inga cyklar på tåget. Förslaget kommer från Region Skåne och kan stoppa cyklar på lokala tåg och Öresundståg i rusningstid.
Stoppar cyklar på tåg: "Köp en extra och ställ vid stationen"
De styrande i Region Skåne vill stoppa möjligheten att ta med sin cykel ombord på lokaltågen eller Öresundstågen i rusningstid.
”Förslaget innebär att vi inte längre tillåter cyklar ombord på pågatåg och Öresundståg i rusningstrafik”, bekräftar Carina Zachau (M), ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
Bakgrunden till förslaget är, enligt beslutsunderlaget, att resandet på tågen ökat och att det ofta blir trångt, speciellt under sommaren.
”Vi ser att resandet med tåg har ökat ganska rejält här under hela året”, säger Zachau.
I beslutsförslaget hänvisas det även till att cyklarna konkurrerar med passagerare med funktionsnedsättning.
Dessutom, hävdar ordföranden, blir det bråk mellan cyklister och icke-cyklister på tågen.
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Morgnar och eftermiddagar
”Vi har fått rapporter, skrivelser, filmer och mejl skickade till oss som visar att det här inte respekteras fullt ut”, säger Carina Zachau hos HD.
”I många fall ser vi att cyklister tränger sig före och att det uppstår konflikter och situationer som kan upplevas obehagliga för våra resenärer.”
De tider cyklar ska vara förbjudna på lokal- och Öresundståg är måndag-fredag klockan 06-09 samt klockan 15-18 samma dagars eftermiddag.
Kollektivtrafiknämnden fattar beslut i frågan 1 oktober och om förslaget röstas igenom börjar förbudet gälla 1 november.
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”Köp en extra cykel”
Hopfällbara cyklar och elsparkcyklar omfattas inte av förbundet. För de resenärer som använder cykel i sin dagliga pendling föreslår Carina Zachau att de hittar andra lösningar.
”Det beror ju lite grann på var man bor och var man arbetar eller studerar någonstans. Men jag tror att i de större städerna så finns det en möjlighet att hyra en cykel till en ganska så human prislapp”, funderar Zachau.
”Alternativt kan man kanske ha en andra cykel stående på den plats man kommer till, eller så kan man helt enkelt ta stadsbussen för att resa vidare.”
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Reglerat redan i dag
Om man läser Skånetrafikens regelverk framgår att elscooter och elsparkcykel inte räknas som cyklar utan som ”handbagage” och därför inte omfattas av förbudet.
I övrigt är problemet faktiskt i mycket reglerat. Det är nämligen tågpersonalen som ”bestämmer om din cykel kan tas med” och att ”en vanlig cykel får tas med per resenär” men bara ”i mån av plats”.
För övrigt får man enligt reglerna ”i mån av plats” ta med en tandemcykel per person på Öresundståg och Pågatågen men ”inte Krösatågen av säkerhetsskäl”.
Krösatågen trafikerar norra Skåne och upp i Småland. Frågan om varför tandemcyklar är en säkerhetsrisk just där är tills vidare outredd.
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