Forskare har upptäckt en dold plastkyrkogård på Medelhavets botten. Nya rön visar hur plast tar sig ner i djupet och stannar under lång tid.
Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten
Det ser kanske rent ut på ytan men långt under vågorna i Medelhavet har forskare hittat något helt annat.
En dold plastkyrkogård har bildats på havsbottnen, fylld med påsar och förpackningar som blir kvar i miljön i århundraden.
Plasten som försvann
Upptäckten gjordes i Levantbassängen, ett djupt havsområde utanför Israel, Egypten och Turkiet. Där har forskare kartlagt vad som kan beskrivas som en underjordisk soptipp.
“Vi använde trålar för att undersöka havsbotten och vi fann främst plastpåsar och förpackningar som dominerade avfallet” säger Xing-Yu Li vid University of Haifa.
Enligt Earth.com visar studien att plast inte bara flyter på ytan eller spolas upp på stränder, utan även vandrar i hemlighet till havsbottnen där den samlas i en gigantisk plastkyrkogård.
Plastens väg ner
För att förstå hur lätt plast kunde hamna mer än nästan 1 000 meter ner behandlade forskarna varje plastbit som ett bevis i en brottsutredning. De använde multi-marker-analys där allt från material, färg och form till spår av tjära, sand och snäckor studerades. På så sätt fick de en bild av både plastens ursprung och dess resa mot djupet.
”I multi-marker-metoden är allt som finns på en plastbit ett bevis,” förklarar Xing-Yu.
“Vi extraherade så många bevis som möjligt från varje avfallsbit, mer än många tidigare studier, för att bygga en mer detaljerad bild av avfallet på botten”, fortsätter Xing-Yu.
Resultaten visade att många av fynden var tillverkade av polyeten, samma material som används i plastpåsar. När kalciumkarbonat blandas in blir plasten tyngre och sjunker snabbare nära kusten. Men plast utan tillsatser kan driva längre ut innan den till slut hamnar på botten och blir en del av den dolda plastkyrkogården.
Fälla i djupet
Djuphavsbottnen fungerar samtidigt som en fälla. Det enorma vattentrycket pressar ner plasten, medan finfördelade sediment gradvis kapslar in den. Dessutom fastnar avfallet ofta i tjära, sand och marina partiklar som gör att det blir kvar på platsen i århundraden. Skillnaden mot andra havsområden är att biofilmer från mikrober inte växer lika bra här, vilket innebär att just de fysiska processerna spelar en ännu större roll.
”I åratal har vi i våra övervakningsrapporter rapporterat en hög koncentration av plastskräp i detta område. Det var ett olöst mysterium eftersom vi vet att plastskräp borde fortsätta flyta på havsytan. Nu har vi en djup förståelse för hur det händer”, säger Yael Segal, forskare vid Israel Oceanographic and Limnological Research.
Hon betonar samtidigt att Östra Medelhavet är det mest plastförorenade havsområdet i världen och varnar för att nästa generation riskerar att ärva en havsbotten fylld av plast som blir kvar i miljön i århundraden.
Professor Revital Bookman beskriver utvecklingen som en katastrof under ytan.
“Östra Medelhavet håller i tysthet på att förvandlas till en djuphavsdeponi. Plast som vi bara använder i några minuter blir instängd i århundraden och hotar djuphavsekosystem som vi knappt förstår”.
Forskarna menar därför att plastföroreningar i djuphavet länge har underskattats.
”Denna tidigare förbisedda dynamik kräver ett bredare perspektiv på föroreningsprocesser i marina miljöer”, säger Professor Bookman.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten
Forskare har upptäckt en dold plastkyrkogård på Medelhavets botten. Nya rön visar hur plast tar sig ner i djupet och stannar under lång tid. Det ser kanske rent ut på ytan men långt under vågorna i Medelhavet har forskare hittat något helt annat. En dold plastkyrkogård har bildats på havsbottnen, fylld med påsar och förpackningar …
