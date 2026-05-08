Du kan betala tusenlappar för mycket på bolånet: "Kontakta banken" 

Saken blir inte bättre av att villaägare som är kunder i storbanker redan idag betalar i snitt 7 000 kronor mer än nödvändigt i bolåneränta. För en lägenhetsinnehavare i Stockholms län handlar det om runt 5 000 kronor.

”Många bankkunder betalar flera tusen mer i ränta än de skulle behöva, för att de inte har förhandlat om räntan på sina bolån”, konstaterade vd:arna för Skandiabanken, SBAB och Landshypotek Bank i en debattartikel.

När Finansinspektionen nu släpper sin nya bolåne-statistik visar det sig att skillnaden mellan bankernas rörliga bolåneräntor har minskat. Ändå kan gapet mellan den dyraste och billigaste banken motsvara drygt 5 000 kronor per år, för ett lån på två miljoner kronor.

Små skillnader – stora pengar

I mars låg den genomsnittliga rörliga räntan på nya och omförhandlade bolån hos de åtta största bolånebankerna på 2,62 procent.

Banken med högst genomsnittsränta låg 0,26 procentenheter över banken med lägst genomsnittsränta.

För ett bolån på två miljoner kronor motsvarar det en skillnad på drygt 5 000 kronor per år i räntekostnad.

I januari var skillnaden ännu större. Då skilde det 0,58 procentenheter mellan högsta och lägsta snittränta, vilket motsvarade drygt 11 000 kronor per år.

