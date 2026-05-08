Några tiondelar hit eller dit, vad gör väl det? När det kommer till bolåneränta handlar det förvisso om tusenlappar som du, förslagsvis, kan lägga på något roligare.
Du kan betala tusenlappar för mycket på bolånet: "Kontakta banken"
Risken för dyrare bolån har på senare tid ökat.
Senast i mars höjde flera svenska banker sina bundna bolåneräntor. Det handlade om en höjning på mellan 0,25 och 0,45 procent. Vissa, däribland Danske Bank, höjde även den rörliga räntan med 0,15 procentenheter.
Saken blir inte bättre av att villaägare som är kunder i storbanker redan idag betalar i snitt 7 000 kronor mer än nödvändigt i bolåneränta. För en lägenhetsinnehavare i Stockholms län handlar det om runt 5 000 kronor.
”Många bankkunder betalar flera tusen mer i ränta än de skulle behöva, för att de inte har förhandlat om räntan på sina bolån”, konstaterade vd:arna för Skandiabanken, SBAB och Landshypotek Bank i en debattartikel.
När Finansinspektionen nu släpper sin nya bolåne-statistik visar det sig att skillnaden mellan bankernas rörliga bolåneräntor har minskat. Ändå kan gapet mellan den dyraste och billigaste banken motsvara drygt 5 000 kronor per år, för ett lån på två miljoner kronor.
Små skillnader – stora pengar
I mars låg den genomsnittliga rörliga räntan på nya och omförhandlade bolån hos de åtta största bolånebankerna på 2,62 procent.
Banken med högst genomsnittsränta låg 0,26 procentenheter över banken med lägst genomsnittsränta.
För ett bolån på två miljoner kronor motsvarar det en skillnad på drygt 5 000 kronor per år i räntekostnad.
I januari var skillnaden ännu större. Då skilde det 0,58 procentenheter mellan högsta och lägsta snittränta, vilket motsvarade drygt 11 000 kronor per år.
“Jämför och kontakta banken”
”Exemplet visar inte vad varje enskild bolånekund kan spara, men det visar att skillnaderna mellan bankerna kan få stor betydelse i plånboken. Det är ett bra skäl till att jämföra villkor, kontakta banken och fråga om du verkligen har den bästa räntan du kan få”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.
När du jämför och förhandlar bör du kolla på bankens snitträntor, råder hon. De visar vad bankernas kunder faktiskt har fått för ränta i genomsnitt – inte bara vilken ränta banken skyltar med utåt.
Det gör dem mer användbara för den som vill jämföra banker eller förhandla med sin egen.
Fler väljer trygghet
Finansinspektionen konstaterar också att fler kunder nu väljer att binda sin ränta.
I februari hade 17,5 procent av bolånekunderna bunden ränta. I mars hade andelen stigit till 33 procent.
”När det är oroligt i omvärlden och ränteläget känns mer osäkert är det naturligt att fler överväger att binda räntan. För vissa hushåll kan det vara värt att betala lite mer för att veta vad bolånet kommer att kosta varje månad”, avslutar Langemark.
