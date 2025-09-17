Tre stora anledningar att satsa på gas

Naturgas ser ut att bli vinnaren bland de fossila bränslena under de kommande decennierna.

En ny rapport från S&P Global Commodity Insights visar att gas kan öka sin betydelse i världens största energimarknader, samtidigt som både olja och kol tappar.

1. Gas blir kvar i mixen

“År 2050 kommer gas att vara det enda fossila bränsle som har potential att öka i energimixen för USA, Kina och Indien”, skriver analysföretaget.

Oilprice uppmärksammar att prognosen pekar på gas som det enda fossila bränslet som ökar sin andel, medan kol och olja successivt pressas tillbaka.

Anledningen är att gas fungerar som en bro i energiomställningen: den är renare än kol, enklare att skala upp än flera förnybara alternativ och spelar en viktig roll för stabil energiförsörjning.