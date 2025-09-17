Gas pekas ut som framtidens fossila bränsle när kol och olja tappar. Prognoser visar att efterfrågan ökar i världens största ekonomier.
Tre stora anledningar att satsa på gas
Mest läst i kategorin
Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"
Stockholms Handelskammare har släppt en ny rapport där man kartlägger huvudstadens betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft. När det kommer till innovation är huvudstaden bäst i klassen men Handelskammarens ser också ett antal förbättringsområden för våra politiker att ta tag i för att dra ännu större nytta av Sveriges tillväxtmotor. Läs även: Styrkebeskedet: Lovande trend …
Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder
Teslas vd Elon Musk är nära att ta tillbaka de tiotals miljarder dollar han förlorade under den massiva bojkotten mot den amerikanska elbilstillverkaren. Musks tvivelaktiga politiska utspel när han jobbade åt Trump i Vita huset utlöste våldsamma protester världen runt och fick försäljningen av Teslas bilar att rasa till botten. För Elon Musk personligen innebar …
Swedbank övertygade: Aktien borde slå kursrekord
Aktien gick starkt fram till början av sommaren men har sedan mattats av bland annat efter svagare kvartalssiffror senast. Men nu har Swedbanks analytiker Rasmus Engberg träffat delar av bolagsledningen och känner sig övertygade att det är ett bra köpläge och sätter en riktkurs över det tidigare kursrekordet. Läs även: Ökad svensk konsumtion och hajpade …
Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner
De glimmar, gnistrar eller finns i mikroskopiska mängder. Ett av ämnena är så svåråtkomligt att dess värde räknas i biljoner per gram. Silver och guld i all ära, men när det gäller de verkligt sällsynta materialen blir prislappen något helt annat. Vissa ämnen kostar långt mer än diamanter och kan till och med nå svindlande …
Han ger barnbarnen 10 miljarder var
Det brukar sägas att barnbarn är livets efterrätt. För Goh Cheng Liangs sex barnbarn är desserten värd 10 miljarder var. I september 2024 dog asiatiske storkapitalisten Goh Cheng Liang 98 år gammal. Goh grundade Nippon Paint South East Asia, till vardags Nipsea, som förvaltar Asien-Stillahavs-områdets största företag för tillverkning av färg. Nu har arvet efter …
Naturgas ser ut att bli vinnaren bland de fossila bränslena under de kommande decennierna.
En ny rapport från S&P Global Commodity Insights visar att gas kan öka sin betydelse i världens största energimarknader, samtidigt som både olja och kol tappar.
Missa inte: Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, färre får jobb. Dagens PS
1. Gas blir kvar i mixen
“År 2050 kommer gas att vara det enda fossila bränsle som har potential att öka i energimixen för USA, Kina och Indien”, skriver analysföretaget.
Oilprice uppmärksammar att prognosen pekar på gas som det enda fossila bränslet som ökar sin andel, medan kol och olja successivt pressas tillbaka.
Anledningen är att gas fungerar som en bro i energiomställningen: den är renare än kol, enklare att skala upp än flera förnybara alternativ och spelar en viktig roll för stabil energiförsörjning.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
2. Indien väljer gas framför kol
Indien står inför ett särskilt stort skifte. Landet har i dag en tung beroendeställning till fossila bränslen, där olja och gas utgör 77 procent av energianvändningen och förnybart bara 2 procent.
Men enligt S&P Global väntas andelen fossilt sjunka till 66 procent år 2050, med gas som den stora vinnaren i övergången.
I praktiken betyder det att gas ska fungera som ett renare alternativ till kol, vilket kan minska utsläppen utan att bromsa ekonomins tillväxttakt.
Läs också: Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner. Dagens PS
3. Statliga satsningar driver på
Indiens regering har också satt tryck på omställningen genom riktade satsningar.
“Kategorin andra energikällor, i praktiken traditionell biomassa (matlagning), minskar kraftigt – och ersätts av LPG. Regeringsprogram som ’PAHAL’ och riktade LPG-subsidier har drivit på denna förändring, vilket lett till en minskning från 38 procent till 19 procent med förväntad fortsatt nedgång”, heter det i rapporten.
Utöver detta lanserar regeringen en nationell djuphavssatsning för att utnyttja mer av sina egna energiresurser. Målet är att stärka den inhemska försörjningen och minska importberoendet, meddelade premiärminister Narendra Modi i sitt tal på landets självständighetsdag, enligt Energinyheter.
Satsningen beskrivs som ett komplement snarare än en ersättning för förnybart. Nya gasresurser från djuphavet framhålls som ett sätt att fasa ut mer koldioxidintensiva bränslen i industri och kraftproduktion, samtidigt som sol, vind och kärnkraft byggs ut. Parallellt driver Indien en nationell satsning på grön vätgas, men trots det bedöms fossila bränslen fortsätta dominera energimixen i flera decennier.
Läs även: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS
Läs även: Svenskarna får betala mer för kaffet. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Då kan din renovering bli en mardröm
Ett snabbt handslag, ett muntligt löfte – och bygget är igång. Men när problemen börjar hopa sig står många villaägare handfallna. Ett muntligt avtal räcker nämligen inte långt när tvisten med hantverkaren är ett faktum. I år kan dina renoveringar bli betydligt billigare.? Bland annat kan en renovering av badrummet bli drygt 19 000 kronor …
Tre stora anledningar att satsa på gas
Gas pekas ut som framtidens fossila bränsle när kol och olja tappar. Prognoser visar att efterfrågan ökar i världens största ekonomier. Naturgas ser ut att bli vinnaren bland de fossila bränslena under de kommande decennierna. En ny rapport från S&P Global Commodity Insights visar att gas kan öka sin betydelse i världens största energimarknader, samtidigt …
Analytikern ser potential i råvaruaktien: ”Köpläge trots motvinden”
En svensk råvaruaktie har pressats av valutaeffekter, tulloro och sänkta prognoser inför Q3. Ändå upprepar analytikern Mats Liss på Swedbank sin köprekommendation. ”Det finns fortfarande mycket att hämta – trots att vi sänker riktkursen” säger han och menar att expansionen i Asien och teknikskiftet inom fordonsindustrin kan göra aktien till en framtida vinnare. Läs även: …
Sveriges elbilsstöd uselt jämfört med Sydeuropa
Medan Italien i oktober inför en EU:s mest generösa elbilspremie med Polen och Grekland hack i häl får elbilsköpare i Sverige bara smulor i en jämförelse. Euronews berättar att Italien snart inför blockets i särklass högsta elbilspremie på 11 000 euro, och att Polen och Grekland nästan matchar detta med 9 000 euro i elbilspremie. …
Så lagrar du potatis som en riktig bonde
Potatis är svenskarnas mest trogna följeslagare vid matbordet. Från Janssons frestelse till fredagstacos – ja, du läste rätt – finns det alltid en plats för vår favorit. Ändå gör vi samma misstag år efter år: vi låter knölarna ligga i plastpåsen på köksbänken tills de ser ut som en science fiction-prototyp. Men det finns hopp. …