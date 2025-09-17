Dagens PS
Tre stora anledningar att satsa på gas

Naturgas pekas ut som det enda fossila bränsle som växer i energimixen fram till 2050. Här en LNG-anläggning i Barcelona, Europas största.
Naturgas pekas ut som det enda fossila bränsle som växer i energimixen fram till 2050. Här en LNG-anläggning i Barcelona, Europas största. (Foto: AP/Emilio Morenatti/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Gas pekas ut som framtidens fossila bränsle när kol och olja tappar. Prognoser visar att efterfrågan ökar i världens största ekonomier.

Naturgas ser ut att bli vinnaren bland de fossila bränslena under de kommande decennierna.

En ny rapport från S&P Global Commodity Insights visar att gas kan öka sin betydelse i världens största energimarknader, samtidigt som både olja och kol tappar.

1. Gas blir kvar i mixen

“År 2050 kommer gas att vara det enda fossila bränsle som har potential att öka i energimixen för USA, Kina och Indien”, skriver analysföretaget.

Oilprice uppmärksammar att prognosen pekar på gas som det enda fossila bränslet som ökar sin andel, medan kol och olja successivt pressas tillbaka.

Anledningen är att gas fungerar som en bro i energiomställningen: den är renare än kol, enklare att skala upp än flera förnybara alternativ och spelar en viktig roll för stabil energiförsörjning.

2. Indien väljer gas framför kol

Indien står inför ett särskilt stort skifte. Landet har i dag en tung beroendeställning till fossila bränslen, där olja och gas utgör 77 procent av energianvändningen och förnybart bara 2 procent.

Men enligt S&P Global väntas andelen fossilt sjunka till 66 procent år 2050, med gas som den stora vinnaren i övergången.

I praktiken betyder det att gas ska fungera som ett renare alternativ till kol, vilket kan minska utsläppen utan att bromsa ekonomins tillväxttakt.

3. Statliga satsningar driver på

Indiens premiärminister Narendra Modi under ”India Energy Week 2023” i Bengaluru. Landet satsar på att stärka sin egen energiförsörjning, där naturgas pekas ut som en central del i övergången från kol, enligt S&P Global och Energinyheter. (Foto: AP/Aijaz Rahi/TT)
Indiens premiärminister Narendra Modi under “India Energy Week 2023” i Bengaluru. Landet satsar på att stärka sin egen energiförsörjning, där naturgas pekas ut som en central del i övergången från kol, enligt S&P Global och Energinyheter. (Foto: AP/Aijaz Rahi/TT)

Indiens regering har också satt tryck på omställningen genom riktade satsningar.

“Kategorin andra energikällor, i praktiken traditionell biomassa (matlagning), minskar kraftigt – och ersätts av LPG. Regeringsprogram som ’PAHAL’ och riktade LPG-subsidier har drivit på denna förändring, vilket lett till en minskning från 38 procent till 19 procent med förväntad fortsatt nedgång”, heter det i rapporten.

Utöver detta lanserar regeringen en nationell djuphavssatsning för att utnyttja mer av sina egna energiresurser. Målet är att stärka den inhemska försörjningen och minska importberoendet, meddelade premiärminister Narendra Modi i sitt tal på landets självständighetsdag, enligt Energinyheter.

Satsningen beskrivs som ett komplement snarare än en ersättning för förnybart. Nya gasresurser från djuphavet framhålls som ett sätt att fasa ut mer koldioxidintensiva bränslen i industri och kraftproduktion, samtidigt som sol, vind och kärnkraft byggs ut. Parallellt driver Indien en nationell satsning på grön vätgas, men trots det bedöms fossila bränslen fortsätta dominera energimixen i flera decennier.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

