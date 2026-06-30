Så berörs du: Nya EU-reglerna för fonder

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Minska risken – skydda spararna

Regelverket säger att alla fonder ska ha minst två av sju särskilt angivna verktyg för att hantera den här typen av påfrestningar på likviditeten.

Syftet är att skydda spararna och samtidigt minska risken för att vissa fondsparare missgynnas, när stora uttag görs ur en fond.

Fondbolagen måste välja verktyg som passar fondens placeringar och hur spararna normalt köper och säljer andelar, skriver Konsumenternas bank- och finansbyrå.

Finansinspektionen ska granska och godkänna de ändringar som behöver göras i fondernas egna bestämmelser.

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