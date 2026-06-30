Nu införs de nya EU-reglerna för fonder. Reglerna ska göra fonderna bättre rustade att möta oro på finansmarknaden.
Så berörs du: Nya EU-reglerna för fonder
Det handlar om nya EU-regler från 1 juli 2026. Tanken med dem är att fonderna ska bli bättre rustade att hantera situationer där många sparare vill sälja sina fondandelar samtidigt, exempelvis vid oro på finansmarknaden.
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Minska risken – skydda spararna
Regelverket säger att alla fonder ska ha minst två av sju särskilt angivna verktyg för att hantera den här typen av påfrestningar på likviditeten.
Syftet är att skydda spararna och samtidigt minska risken för att vissa fondsparare missgynnas, när stora uttag görs ur en fond.
Fondbolagen måste välja verktyg som passar fondens placeringar och hur spararna normalt köper och säljer andelar, skriver Konsumenternas bank- och finansbyrå.
Finansinspektionen ska granska och godkänna de ändringar som behöver göras i fondernas egna bestämmelser.
Får rätt att sälja
Eftersom Finansinspektionen anser att valet av likviditetshanteringsverktyg är en viktig förändring, har spararna rätt att sälja sina fondandelar innan de nya reglerna börjar gälla för fonden.
Den möjligheten ska finnas under minst 30 dagar efter att spararna informerats om ändringen.
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Ska inte missgynnas
En konsekvens av de nya reglerna är att fler fonder kan börja använda så kallad svingprissättning, swing pricing.
Svingprissättning innebär att när en fond köps eller säljs i stor mängd kan fondens andelsvärde justeras.
Justeringen görs så att kostnaderna för fondens transaktioner belastar de sparare som orsakat kostnader och inte missgynnar övriga fondsparare.
Olivia Kanehorn, jurist hos Konsumenternas bank- och finansbyrå, menar att spararnas ställning stärks av de nya EU-reglerna.
”Om du sparar i en fond får du nu ett bättre skydd som fondandelsägare vid turbulens på finansmarknaden om många till exempel säljer en fond samtidigt”, konstaterar Kanehorn.