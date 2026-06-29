Wall Street: "Det här bolaget är nästa Nvidia"

Svindlande kursuppgång

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Det är en svindlande uppgång för ett företag de flesta förknippar med de små minneskort som förr vanligen behövdes för att öka lagringskapacitet på datorer, smartphones och annat.

Wall Street är inte särskilt förtjust i den produktlinjen, konstaterar Techcrunch. Micron gynnas i stället av den kraftiga utbyggnaden av AI-datacenter som lett till en brist på systemminneschip som Micron tillverkar.

Tillverkare av AI-system, såsom Nvidia, och de molnjättar som bygger egna system – däribland Microsoft, Amazon AWS, Google, Meta och Oracle – köper upp stora mängder minne.

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Bristen består till 2027

Det tvingar även andra företag med behov av minne, från PC-tillverkare som Dell och HP till tillverkare av andra typer av enheter, att hamstra.

Denna brist på tillgång och utbud har kallats ”RAMageddon” och vänta bestå åtminstone till 2027.

Situationen driver redan upp priser på konsumentelektronik som Apple-produkter och Xbox-konsoler.

På den räkmackan och till tonerna av en techbransch som ropar efter mer minne, seglar Micron fram.

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Förra veckan kunde man rapportera ett rekordstarkt kvartal. Omsättningen fyrdubblades jämfört med föregående år och nådde 41,45 miljarder dollar.

Vinsten stiger som en raket

Vinsten? Den skenar än mer och gick från 1,88 miljarder dollar motsvarande kvartal förra året till 28,2 miljarder dollar nu.

För det fjärde kvartalet räknar Micron med en omsättning på 49-51 miljarder dollar.

Siffrorna gör Wall Street, ivrigt sökande fler noterade AI-bolag som kan prestera som Nvidia, än mer förtjust i bolaget.

Micron har dessutom förekommit alla dystra profetior kring AI-krascher och annat, genom att peka på en rad långsiktiga leveransavtal, bland annat med just Nvidia och med Anthropic.

Efter att ha stått och stampat under 100 dollar ett antal år har Micron fått se sin aktiekurs mer än 11-dubblas och bli favoriten på Wall Street. (Foto: Paul Sakuma/AP-TT)

16 nya strategiska avtal

Micron påpekar vidare i sin kvartalsrapport att man tecknat 16 strategiska kundavtal inom datacenter, konsument- och bilmarknad.

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Det kommer i grunden att förändra bolagets affärsmodell och tycks ha övertygat ett antal analytiker om att Micron är en långsiktigt lönsam investering.

”Med tanke på den starka sannolikheten för fortsatt ASP-tillväxt under de kommande kvartalen och förbättrad intäktssynlighet tack vare en snabbt växande uppsättning långsiktiga avtal (SCA) med viktiga kunder, ser vi potential för mer varaktig vinsttillväxt och upprepar vår Outperform-betyg”, skriver Sébastien Naji hos William Blair.

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