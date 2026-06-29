Nästa Nvidia? Den amerikanska minnestillverkaren Micron, om vi ska tro en stor mängd analytiker på och kring Wall Street.
Wall Street: "Det här bolaget är nästa Nvidia"
Micron, minneschips-tillverkaren från Boise, Idaho, har vunnit Wall Streets hjärtan.
En bestående kärlek? Det beror, antagligen, på hur länge den AI-drivna efterfrågan på minneschips, liksom underskottet i tillgång på samma sak, består.
Micron säger att företaget stärkt sin position på lång sikt och att det gör att man kan stå emot en plötslig nedgång i efterfrågan eller ett läge med överkapacitet.
Wall Street har köpt den analysen och hjälpt Micron till att för en sekvens överträffa marknadsvärderingen för Meta och Tesla.
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I nivå med Meta och Tesla
Den korta sekvensen var förra veckans torsdag och även om Microns kurs sedan sjönk fredag, är den i trakterna av ovan nämnda jättar.
Fredag stängde Micron med ett börsvärde på nästan 1,27 biljoner dollar medan Meta låg på 1,39 och Tesla på 1,42 biljoner dollar.
Microns aktie har stigit mer än 236 procent enbart den senaste månaden. Fredag stängde aktien på 1 132 dollar – och då ska man veta att den ända fram till mitten av 2025 låg på en kurs under 100 dollar aktien.
Svindlande kursuppgång
Det är en svindlande uppgång för ett företag de flesta förknippar med de små minneskort som förr vanligen behövdes för att öka lagringskapacitet på datorer, smartphones och annat.
Wall Street är inte särskilt förtjust i den produktlinjen, konstaterar Techcrunch. Micron gynnas i stället av den kraftiga utbyggnaden av AI-datacenter som lett till en brist på systemminneschip som Micron tillverkar.
Tillverkare av AI-system, såsom Nvidia, och de molnjättar som bygger egna system – däribland Microsoft, Amazon AWS, Google, Meta och Oracle – köper upp stora mängder minne.
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Bristen består till 2027
Det tvingar även andra företag med behov av minne, från PC-tillverkare som Dell och HP till tillverkare av andra typer av enheter, att hamstra.
Denna brist på tillgång och utbud har kallats ”RAMageddon” och vänta bestå åtminstone till 2027.
Situationen driver redan upp priser på konsumentelektronik som Apple-produkter och Xbox-konsoler.
På den räkmackan och till tonerna av en techbransch som ropar efter mer minne, seglar Micron fram.
Förra veckan kunde man rapportera ett rekordstarkt kvartal. Omsättningen fyrdubblades jämfört med föregående år och nådde 41,45 miljarder dollar.
Vinsten stiger som en raket
Vinsten? Den skenar än mer och gick från 1,88 miljarder dollar motsvarande kvartal förra året till 28,2 miljarder dollar nu.
För det fjärde kvartalet räknar Micron med en omsättning på 49-51 miljarder dollar.
Siffrorna gör Wall Street, ivrigt sökande fler noterade AI-bolag som kan prestera som Nvidia, än mer förtjust i bolaget.
Micron har dessutom förekommit alla dystra profetior kring AI-krascher och annat, genom att peka på en rad långsiktiga leveransavtal, bland annat med just Nvidia och med Anthropic.
16 nya strategiska avtal
Micron påpekar vidare i sin kvartalsrapport att man tecknat 16 strategiska kundavtal inom datacenter, konsument- och bilmarknad.
Det kommer i grunden att förändra bolagets affärsmodell och tycks ha övertygat ett antal analytiker om att Micron är en långsiktigt lönsam investering.
”Med tanke på den starka sannolikheten för fortsatt ASP-tillväxt under de kommande kvartalen och förbättrad intäktssynlighet tack vare en snabbt växande uppsättning långsiktiga avtal (SCA) med viktiga kunder, ser vi potential för mer varaktig vinsttillväxt och upprepar vår Outperform-betyg”, skriver Sébastien Naji hos William Blair.
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