Stockholm: Trängselskatten höjs med nästan 30 procent

På måndag går vi nämligen från lågsäsong till högsäsong för trängselskatten i Stockholm. För den som kör i innerstaden eller på Essingeleden innebär det att resorna blir lite dyrare, närmre 29 procent, enligt Transportstyrelsen.

Under lågsäsong, som det varit sedan 18 juni, betalar förbipasserande maximalt 105 kronor per dygn i trängselskatt. Nu ökar maxbeloppet till 135 kr per dygn. För någon som passerar varje dag innebär det en ökning om cirka 660 kr per månad, under helgdagar tas nämligen ingen skatt.

Därför betalar man trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt betalar man på ett fåtal vägar i Sverige, främst i Stockholm men också i centrala Göteborg. Anledningen till att skatten införts är att minska fordonstrafiken och trängseln på de berörda platserna.

Beroende på vilken tid du passerar får du betala olika belopp – billigast är det att hålla sig till klockslag med lite annan trafik.

Registrering och fakturering sker automatiskt genom att registreringsnumren på passerande bilar fotograferas, och varje månad skickas en samlingsfaktura ut till de som ska betala.

De kan slippa betala

Den som har ett parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder kan bli undantagen trängselskatten i både Stockholm och Göteborg. För att slippa betala behöver man ansöka om det till Transportstyrelsen och styrka sitt parkeringstillstånd genom att skicka in en kopia. Upp till två bilar per parkeringstillstånd kan undantas trängselskatten.

Då blir det billigare igen

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Högsäsongen håller bara i sig till 30 november, efter det sänks maxbeloppet per dygn återigen ned till 105 kr – och håller sig på den nivån fram till och med dagen innan midsommar, alltså 24 juni 2027.

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