Peder Hasslev lämnar jobbet som vd för Alecta. Det plus att bolaget varit sämst i klassen i år talar för att det kan delas upp.
Vd lämnar efter ny smäll: Nu kan bolaget delas upp
Nu har beskedet kommit om att Alectas vd Peder Hasslev lämnar jobbet och går i pension i höst. Det gör han efter endast tre år på posten.
”Det har varit tre intensiva och utmanade år…Det känns som ett bra tillfälle att lämna över till någon ny som kan driva detta vidare”, säger Hasslev i ett pressmeddelande.
Lika självklart säger Alectas styrelseordförande Magnus Hall att ”Peder har gjort ett utomordentligt jobb tillsammans med organisationen i att ta fram och implementera ett stort antal förbättringsåtgärder som gör Alecta starkare och tryggare för våra kunder.”
Ny smäll för spararna
Verkligheten ser inte i lika hög grad ut efter formulär 1A, som denna standardbeskrivning av ett vd-skifte.
Alectas pensionssparande har åkt på en ny smäll, när Alecta Optimal första kvartalet i år gick 3 procent minus och därmed fick sätta sig i skamvrån som sämst i klassen.
I årsredovisningen fick Hasslev konstatera att bolaget missat sina avkastningsmål och som grädde på moset har pensionsspararna fått ta en nota på 50 miljoner kronor för en sanktion från Finansinspektionen under Hasslevs tid.
Varning och 50 miljoner
Finansinspektionen konstaterade mycket syrligt att Alecta ”brustit i sin riskkontroll och inte investerat tillgångarna på det sätt som bäst gagnar nuvarande och framtida pensionärer”.
Det handlade om investeringarna i Heimstaden Bostad, vilket slutade i en varning och en sanktionsavgift enligt ovan för Alecta.
Vd-skiftet lyfter också frågan om att splittra Alecta i två delar. En som redan kommenterat det är Gunnar Loxdal som i en krönika på Sak och liv skriver att det vore rationellt och att Alecta på sätt och vis redan består av två delar.
”Kräver olika kompetenser”
”En del som hanterar det framåtsyftande ITP1-erbjudet där det gäller att locka pensionsspararna att ligga kvar i Alecta Optimal” och ”en del som hanterar ”runoff-verksamheten” i ITP 2-portföljen där större delen av bolagets förvaltade kapital ligger, men där organisationen inte alls ägnar sig åt att få in och behålla nya sparare utan bara att förvalta.”
Loxdal konstaterar att det är ”två helt olika affärsmodeller som kräver helt olika kompetenser” och att det är läge att ta upp frågan på nytt när Peder Hasslev går, inte minst för att hitta en ny vd med rätt kompetens för den inriktning man väljer.
