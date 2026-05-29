Vd lämnar efter ny smäll: Nu kan bolaget delas upp

Varning och 50 miljoner

Finansinspektionen konstaterade mycket syrligt att Alecta ”brustit i sin riskkontroll och inte investerat tillgångarna på det sätt som bäst gagnar nuvarande och framtida pensionärer”.

Det handlade om investeringarna i Heimstaden Bostad, vilket slutade i en varning och en sanktionsavgift enligt ovan för Alecta.

Vd-skiftet lyfter också frågan om att splittra Alecta i två delar. En som redan kommenterat det är Gunnar Loxdal som i en krönika på Sak och liv skriver att det vore rationellt och att Alecta på sätt och vis redan består av två delar.

Peder Hasslev, vd för Alecta, lämnar jobbet efter endast tre år och gör det efter en ny miljardsmäll för pensionssparare och missade mål.

”Kräver olika kompetenser”

”En del som hanterar det framåtsyftande ITP1-erbjudet där det gäller att locka pensionsspararna att ligga kvar i Alecta Optimal” och ”en del som hanterar ”runoff-verksamheten” i ITP 2-portföljen där större delen av bolagets förvaltade kapital ligger, men där organisationen inte alls ägnar sig åt att få in och behålla nya sparare utan bara att förvalta.”

Loxdal konstaterar att det är ”två helt olika affärsmodeller som kräver helt olika kompetenser” och att det är läge att ta upp frågan på nytt när Peder Hasslev går, inte minst för att hitta en ny vd med rätt kompetens för den inriktning man väljer.

