Nu tömmer bedragare ditt konto – utan BankID

Så gör bedragarna för att lura dig

Bedragarna hävdar att betalningar skett i ditt namn och nu måste stoppas med hjälp av dig.

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Bedragarna kan ställa frågor om du typ använt ett osäkert wifi-nätverk, exempelvis på ett hotell, eller påstå att de spårat misstänkta transaktioner till en specifik IP-adress.

Därefter blir du ombedd att installera eller öppna en skärmdelningsapp, till exempel AnyDesk, TeamViewer eller Join.me, skriver Frende.

”I samma ögonblick som du installerar en sådan funktion ger du i praktiken en främling tillgång till din mobiltelefon. De kan både se och kontrollera vad du gör”, säger Tina Jerstad på Mehrwerk, som hjälper norrmän som stöter på problem med den digitala tekniken, uppger norska TV2.

Plötsligt är alla dina pengar borta

Offren blir under samtalet från bedragaren ombedda att ladda ner appar för pengaöverföringar, såsom Remitly eller WesternUnion.

Ett konto skapas steg för steg tillsammans med bedragaren i hopp om att stoppa ett planerat bedrägeri, men i själva verket är det alltså ett bedrägeri som pågår där och då där pengarna skickas i väg direkt från ditt konto.

Enligt försäkringsbolaget är det nya bedrägeriet svårare att upptäcka eftersom BankID inte används.

”Det ger en falsk trygghetskänsla”

”Det ger en falsk trygghetskänsla, eftersom många har lärt sig att det är en varningssignal när man blir ombedd att logga in där. Nu tar de istället ut pengarna via Apple Pay från kortet”, säger säkerhetsspecialisten Torgeir Pettersen.

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Du märker inte ens att pengarna försvinner från kontot, eftersom bedragarna har kontroll över din telefon.

Upptäckten av bedragarnas nya metod gjordes i juni i Norge och efter det har flera fall rapporterats.

Eftersom inte BankID överhuvud taget inte figurerar i samband med bedrägeriet känner sig offren trygga i dialogen med bedragaren.

Utsatt för bedrägeri? Gör så här

Försäkringsbolaget och Mekhrwerk säger att om du blir uppringd av någon som påstår sig vara från PayPal, din bank eller en offentlig enhet, bör du göra så här:

Lägga på luren Ladda inte ner appar på begäran av främlingar, Ge aldrig någon tillgång till din skärm Skapa aldrig konton för pengaöverföringar i dylika situationer

Kontakta din bank och gör polisanmälan direkt om du har blivit lurad. Kontakta även ditt försäkringsbolag.

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