Räcker 10 miljoner för att gå i pension? Det beror på...

10 miljoner är mer än de flesta har

En genomsnittlig pension (allmän- och tjänstepension) ligger runt 26 500 kronor före skatt, så ett privat kapital på 10 miljoner är långt över vad som är standard.

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Kombinerat med den statliga pensionen bäddar det för ett privatekonomiskt välmående som pensionär.

Tipset till hushåll är att plocka ut 420 000 kronor om året av sitt sparade pensionskapital, alltså före skatt, och sedan inflationsjustera beloppet.

Saken är den, som redan nämnts, att 10 miljoner kronor i dag inte ger samma köpkraft som för tio år sedan. Särskilt inte om inflationen biter sig fast.

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Pensionspengarna måste räcka längre

I och med den rörliga riktåldern i Sverige baserad på medellivslängd kan pensionskapitalet behöva räcka fler år längre för den som slutar arbeta tidigt.

Omvänt kan den som fortsätter jobba över riktåldern förlänga sina chanser till en bra pension.

Dina möjligheter att leva gott som pensionär är i hög grad kopplad till boendet. Om bostaden är betald till fullo, och hyran inte är extremhög, går det att klara sig utmärkt på 420 000 brutto per år.

För hushåll som sitter med dyra bolån eller har en hög hyra blir det kärvare, konstaterar även Marketwatch, som dryftar ämnet utifrån amerikanska förhållanden.

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Så kan du agera för att trygga pensionen

Rådet till dig som grubblar över hur mycket pengar det finns till pensionen är att logga in på Minpension, då ser du hur ditt privata kapital samverkar med allmän pension och tjänstepension.

Om börsen har fallit i början av er pension är tipset att sänka uttaget till 3 eller 3,5 procent för att skydda kapitalet från att ta slut för tidigt.

En annan rekommendation är att placera en del av pengarna i räntebärande tillgångar som obligationer för att säkra upp kassaflödet.

Resten av kapitalet kan ligga kvar på börsen för att slå inflationen.

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