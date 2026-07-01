Pensionärernas börsmiss – kan kosta miljoner

Börsen kan behövas även efter pensionen

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Ändå är många äldre försiktiga med aktier och fonder. Det är inte svårt att förstå. Börsen svänger och ingen vill se sitt pensionskapital falla just när det ska användas.

Men uttagsfasen är också ofta lång. För den som lämnar arbetslivet vid 65 kan pensionspengarna behöva räcka i 20 år – ofta längre.

Det betyder att pengarna inte bara ska skyddas. De ska också kunna växa, särskilt om man vill ha ett tillskott utöver den vanliga pensionen.

Kräver en plan

Poängen är inte att pensionärer ska kasta sig ut på börsen utan plan. Snarare tvärtom.

Enligt den tyska pensionsexperten Andreas Kick behöver man först svara på ett antal grundläggande frågor.

”Vill jag behålla hela eller delar av kapitalet? Behöver jag ett visst grundkapital för löpande utbetalningar? Hur länge vill jag få utbetalningarna, till exempel som tidsbegränsad pension eller livslångt? Får mina utbetalningar variera och i så fall hur mycket?”, säger han till tyska Focus Money.

Under sparåren kan börsfall vara något positivt för den som månadssparar – man köper billigare. Men när pengarna ska tas ut fungerar det tvärtom.

Vid fallande kurser måste fler fondandelar säljas för att få ut samma belopp. Då kan portföljen pressas extra hårt just när den borde hålla länge.

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Fast uttag kan bli farligt

Focus Money visar detta med ett exempel.

En person har 500 000 euro vid 63 års ålder. Pengarna ska räcka i 30 år. Om kapitalet antas växa jämnt med 4 procent om året skulle det ge ett årligt uttag på 27 300 euro.

På papperet ser det bra ut.

Problemet är att börsen inte rör sig jämnt. Om flera dåliga börsår kommer tidigt kan kapitalet ta slut långt innan de 30 åren har gått.

I tidningens exempel kan ett kursfall på 20 procent eller mer efter fyra år leda till att pengarna är slut efter 22 år.

Då saknas pengar för de sista åtta åren.

Ta ut mer – eller mindre

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Ett alternativ är därför att inte ta ut samma belopp varje år. Istället kan pensionären anpassa uttagen efter marknaden.

”Den som har ett dåligt börsår tar ut lite mindre följande år, den som har ett bra år tar ut mer”, säger Andreas Kick.

Han rekommenderar också att risken anpassas. Det betyder att aktieandelen med tiden bör minska medan mer kan flyttas till räntefonder för att minska portföljens svängningar.

Inte börsen eller trygghet – utan både och

För pensionärer handlar det alltså inte om att välja mellan börsen och tryggheten. Det handlar om att hitta rätt balans.

Pengar som ska användas snart kan behöva ligga tryggare. Men pengar som ska räcka i många år bör också ges en chans att växa.

För låg risk kan göra att pengarna växer onödigt lite. För hög risk kan bli farligt om börsen faller kraftigt i fel läge.

Men att automatiskt lämna börsen bara för att pensionen börjar kan bli ett dyrt beslut. Pensionsdagen är inte nödvändigtvis slutet på sparandet – utan början på en ny ekonomisk fas.

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