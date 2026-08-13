Soliga dagar på bryggan är gratis. Huset bakom kostar däremot året runt. En ny beräkning visar att den årliga notan för fritidshuset kan skilja med närmare 37 000 kronor beroende på var stugan ligger.
Så mycket kostar fritidshuset där du bor – här är hela listan
Semestern tar slut, men det gör inte kostnaderna för fritidshuset. Ränta, försäkring och fastighetsavgift tickar vidare även när huset står tomt och bryggan ligger öde.
Länsförsäkringar har räknat på kostnaden för ett fritidshus på 60 kvadratmeter som köpts under det senaste året. På riksnivå landar årskostnaden på 95 634 kronor, motsvarande nästan 8 000 kronor i månaden.
Den som endast använder stugan fyra veckor om året betalar därmed närmare 24 000 kronor per använd vecka. Vid åtta veckors användning sjunker motsvarande kostnad till knappt 12 000 kronor i veckan.
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Dyrt även när stugan står tom
I kalkylen ingår bland annat ränta efter skattereduktion, fastighetsavgift, el, sophämtning, försäkring och kommunalt vatten och avlopp. Dessutom räknar Länsförsäkringar med en årlig underhållsreserv på 24 000 kronor.
Resor, amorteringar, internet, möbler och trädgårdsutrustning ligger däremot utanför beräkningen.
”Många av kostnaderna finns kvar oavsett hur ofta stugan används. Ränta, fastighetsavgift och försäkring finns kvar även när huset står tomt”, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg.
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Nästan 37 000 kronor skiljer
Billigast är det enligt beräkningen att äga fritidshus i Kronobergs län. Där uppgår årskostnaden till 76 825 kronor.
I andra hittar vi Stockholms län, där motsvarande stuga kostar 113 821 kronor om året. Det är nästan 37 000 kronor mer än i Kronoberg.
Skillnaden beror främst på att fritidshusen kostar olika mycket att köpa och att räntekostnaden därför varierar. Ett lågt inköpspris behöver dock inte innebära att stugan blir billigast i praktiken. Långa resor och omfattande renoveringar kan snabbt äta upp besparingen.
Så mycket kostar fritidshuset i ditt län
Beräkningen avser den årliga kostnaden för ett fritidshus på 60 kvadratmeter:
- Kronobergs län: 76 825 kronor
- Örebro län: 77 439 kronor
- Västernorrlands län: 81 616 kronor
- Västmanlands län: 82 055 kronor
- Värmlands län: 82 433 kronor
- Jönköpings län: 82 477 kronor
- Norrbottens län: 82 603 kronor
- Gävleborgs län: 83 569 kronor
- Skåne län: 89 840 kronor
- Uppsala län: 90 615 kronor
- Västerbottens län: 92 123 kronor
- Kalmar län: 92 241 kronor
- Dalarnas län: 92 641 kronor
- Blekinge län: 93 478 kronor
- Jämtlands län: 94 678 kronor
- Östergötlands län: 95 153 kronor
- Södermanlands län: 95 767 kronor
- Västra Götalands län: 102 150 kronor
- Hallands län: 105 137 kronor
- Gotlands län: 108 343 kronor
- Stockholms län: 113 821 kronor
Rikssnittet är 95 634 kronor om året.
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