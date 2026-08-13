Så mycket kostar fritidshuset där du bor – här är hela listan

Länsförsäkringar har räknat på kostnaden för ett fritidshus på 60 kvadratmeter som köpts under det senaste året. På riksnivå landar årskostnaden på 95 634 kronor, motsvarande nästan 8 000 kronor i månaden.

Den som endast använder stugan fyra veckor om året betalar därmed närmare 24 000 kronor per använd vecka. Vid åtta veckors användning sjunker motsvarande kostnad till knappt 12 000 kronor i veckan.

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Dyrt även när stugan står tom

I kalkylen ingår bland annat ränta efter skattereduktion, fastighetsavgift, el, sophämtning, försäkring och kommunalt vatten och avlopp. Dessutom räknar Länsförsäkringar med en årlig underhållsreserv på 24 000 kronor.

Resor, amorteringar, internet, möbler och trädgårdsutrustning ligger däremot utanför beräkningen.

”Många av kostnaderna finns kvar oavsett hur ofta stugan används. Ränta, fastighetsavgift och försäkring finns kvar även när huset står tomt”, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg.

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