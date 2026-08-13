Arbetslös fick bolån på fyra miljoner – så gick det till

Dokumenten var förstås falska. Men de räckte för att kvinnan skulle kunna köpa en villa i Malmö för 5,5 miljoner kronor, rapporterar Dagens Nyheter.

Nu är hon en av ett tjugotal personer som har åtalats i en växande bolånehärva.

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Den mystiske ”Thomas”

Berättelserna från bostadsköparna liknar varandra. Efter att de nekats lån av bankerna ska en man kallad ”Thomas” eller ”Tommy” ha erbjudit sin hjälp.

En av köparna har beskrivit honom som en person som ”frilansar” åt banker.

Men enligt åklagaren Victoria Ingered finns det ingen ”Thomas”. Polisen misstänker i stället att en okänd låneförmedlare har sålt falska anställningsavtal och lönebesked.

De misstänkta köparna har verkliga arbeten som lagerarbetare, förskolekockar och hotellpersonal. I bankernas handlingar har de förvandlats till ekonomichefer, arkitekter, programmerare och it-chefer.

Ett par personer uppger att de betalade mellan 50 000 och 70 000 kronor för hjälpen.

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