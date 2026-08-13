Trots att hon varken hade arbete eller programmeringskunskaper fick kvinnan låna över fyra miljoner kronor till en villa. Banken hade nämligen fått handlingar som visade att hon var en välbetald programmerare i Danmark.
Arbetslös fick bolån på fyra miljoner – så gick det till
Med en bakgrund som städare och några strökurser i skönhetsbehandlingar befann sig kvinnan långt från den danska programmeringsvärlden. Trots det visade handlingarna som skickades till banken att hon hade just ett sådant arbete.
Dokumenten var förstås falska. Men de räckte för att kvinnan skulle kunna köpa en villa i Malmö för 5,5 miljoner kronor, rapporterar Dagens Nyheter.
Nu är hon en av ett tjugotal personer som har åtalats i en växande bolånehärva.
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Den mystiske ”Thomas”
Berättelserna från bostadsköparna liknar varandra. Efter att de nekats lån av bankerna ska en man kallad ”Thomas” eller ”Tommy” ha erbjudit sin hjälp.
En av köparna har beskrivit honom som en person som ”frilansar” åt banker.
Men enligt åklagaren Victoria Ingered finns det ingen ”Thomas”. Polisen misstänker i stället att en okänd låneförmedlare har sålt falska anställningsavtal och lönebesked.
De misstänkta köparna har verkliga arbeten som lagerarbetare, förskolekockar och hotellpersonal. I bankernas handlingar har de förvandlats till ekonomichefer, arkitekter, programmerare och it-chefer.
Ett par personer uppger att de betalade mellan 50 000 och 70 000 kronor för hjälpen.
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Falska jobb i grannländerna
I Skåne har bedragarna främst använt påhittade danska anställningar. I Västsverige förekommer i stället falska dokument från norska arbetsgivare.
Det kan ha gjort bluffen svårare att upptäcka. Att någon arbetar på andra sidan gränsen men saknar svensk inkomst är i sig inte särskilt anmärkningsvärt.
Ingered anser dock att bankerna borde ha granskat underlagen närmare. Vissa personer arbetade exempelvis i Sverige under samma period som de enligt dokumenten hade välbetalda arbeten utomlands.
”Då borde man ju rimligtvis ställa sig frågan hur man kan arbeta både i Danmark och Sverige samtidigt”, säger hon till DN.
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Tidigare härva omfattade 400 miljoner
Det är förvisso inte första gången en svart bolåneförmedling avslöjas i Sverige.
Mellan 2017 och 2020 hjälpte en liga personer med låga inkomster eller utan arbete att få bolån genom falska anställningsintyg och lönespecifikationer.
När åtta personer åtalades 2021 omfattade huvudärendet ett 80-tal kunder och beviljade bolån på över 400 miljoner kronor, rapporterade SVT.
Främst drabbades Danske Bank, men även SBAB, Handelsbanken och Skandia hade lurats att bevilja lån.
Åklagaren Nils Råby, som ledde den tidigare utredningen, berättar för DN att verksamheten drevs som ett företag. Förmedlarna gjorde till och med egna kreditprövningar och upplevde att de hade konkurrenter.
”Kan haverera hela banksystemet”
Flera av de nu åtalade har kunnat behålla sina bostäder eftersom de har fortsatt att betala räntor och amorteringar. En redan dömd kvinna har lagt ut sitt hus till försäljning för två miljoner kronor mer än hon betalade.
Men enligt Högsta domstolen krävs det inte att banken faktiskt förlorar pengar för att handlingen ska räknas som bedrägeri. Den ökade risken som banken utsatts för är tillräcklig.
Victoria Ingered kallar verksamheten ”systemhotande”.
”Det kan haverera hela banksystemet om man lånar ut tillräckligt mycket pengar till folk som inte kan betala”.
Trots åtalen tycks förmedlingen fortsätta. Enligt Ingered har nya anmälningar kommit in så sent som nyligen.
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